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يوم السبت 10 فيفري 2018
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
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العالمية
بإيجاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

الانتخابات الرئاسية بفنزويلا
أعلن المجلس الوطني للانتخابات الأربعاء أن فنزويلا ستجري انتخابات رئاسية في 22 افريل بعد فشل المحادثات بين الحكومة والمعارضة في التوصل إلى حل وسط.
السيسي يزفّ بشرى للشباب
حث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على تخصيص مبلغ مالي للشباب المبتكر على شكل قروض من دون فوائد.
مرضى فلسطينيون يتظاهرون
تظاهر عشرات المرضى الفلسطينيين امس الخميس قبالة حاجز اقامه الاحتلال الإسرائيلي مع قطاع غزة للمطالبة برفع الحصار الصهيوني عن القطاع.
اعتداءات في الجيش الأمريكي
كشفت دراسة للبنتاغون عن زيادة كبيرة في بلاغات الاعتداءات الجنسية في الأكاديمية العسكرية الأمريكية «وست بوينت» خلال العام الأكاديمي الماضي، ما يسلط الضوء على قضية يعاني منها الجيش والأكاديميات التابعة له منذ زمن.
أردوغان يتعنّت
جدد رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، امس الخميس، رفضه لأي حوار مع نظيره الرئيس السوري، بشار الأسد، ردا على دعوات المعارضة لاستئناف أنقرة اتصالاتها بدمشق.
الافراج عن حارس القذّافى
قالت امس تقارير ليبية ان سجن “السكت” بمدينة مصراتة قرّر الإفراج عن عدد من السجناء والمعتقلين والأسرى من انصار الجماهيرية ومن بين المفرج عنهم محمد بالطيب” أحد حراس الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
بوتين في الصدارة
أظهر امس استطلاع جديد أجراه مركز دراسات الرأي العام في روسيا، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيفوز بنسبة 71.4% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 18 مارس المقبل.
رئيســـة وزراء بنغــــلادش في السجن
قضت محكمة في بنجلاديش امس الخميس بسجن زعيمة المعارضة ورئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء لمدة 5 سنوات لإدانتها بالفساد في قضية تتعلق بتبرعات خيرية.

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الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018 السّاعة 21:38
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صحيفة بريطانية:تركيا تستخدم دواعش في عفرين!
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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دمشق تطالب بإدانة «المجزرة» الامريكية في دير الزور
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
وجهت وزارة الخارجية السورية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي، طالبت فيها...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
العالمية
بإيجاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

الانتخابات الرئاسية بفنزويلا
أعلن المجلس الوطني للانتخابات الأربعاء أن فنزويلا ستجري انتخابات رئاسية في 22 افريل بعد فشل المحادثات بين الحكومة والمعارضة في التوصل إلى حل وسط.
السيسي يزفّ بشرى للشباب
حث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على تخصيص مبلغ مالي للشباب المبتكر على شكل قروض من دون فوائد.
مرضى فلسطينيون يتظاهرون
تظاهر عشرات المرضى الفلسطينيين امس الخميس قبالة حاجز اقامه الاحتلال الإسرائيلي مع قطاع غزة للمطالبة برفع الحصار الصهيوني عن القطاع.
اعتداءات في الجيش الأمريكي
كشفت دراسة للبنتاغون عن زيادة كبيرة في بلاغات الاعتداءات الجنسية في الأكاديمية العسكرية الأمريكية «وست بوينت» خلال العام الأكاديمي الماضي، ما يسلط الضوء على قضية يعاني منها الجيش والأكاديميات التابعة له منذ زمن.
أردوغان يتعنّت
جدد رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، امس الخميس، رفضه لأي حوار مع نظيره الرئيس السوري، بشار الأسد، ردا على دعوات المعارضة لاستئناف أنقرة اتصالاتها بدمشق.
الافراج عن حارس القذّافى
قالت امس تقارير ليبية ان سجن “السكت” بمدينة مصراتة قرّر الإفراج عن عدد من السجناء والمعتقلين والأسرى من انصار الجماهيرية ومن بين المفرج عنهم محمد بالطيب” أحد حراس الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
بوتين في الصدارة
أظهر امس استطلاع جديد أجراه مركز دراسات الرأي العام في روسيا، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيفوز بنسبة 71.4% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 18 مارس المقبل.
رئيســـة وزراء بنغــــلادش في السجن
قضت محكمة في بنجلاديش امس الخميس بسجن زعيمة المعارضة ورئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء لمدة 5 سنوات لإدانتها بالفساد في قضية تتعلق بتبرعات خيرية.

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إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018 السّاعة 00:26
أصيب 57 فلسطينيا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط في المواجهات التي شهدتها محافظات الضفة الغربية وقطاع...
المزيد >>
الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018 السّاعة 21:38
أكد الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية، الجمعة، عزل قائد الجيش هوانغ بيونغ سو، بعد تقارير صدرت في كوريا...
المزيد >>
صحيفة بريطانية:تركيا تستخدم دواعش في عفرين!
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
نشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية إفادات لإرهابي «سابق» في «داعش» قال فيها إن القوات التركية جندته مع...
المزيد >>
دمشق تطالب بإدانة «المجزرة» الامريكية في دير الزور
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
وجهت وزارة الخارجية السورية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي، طالبت فيها...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
المزيد >>
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