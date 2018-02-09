بإيجاز

الانتخابات الرئاسية بفنزويلا

أعلن المجلس الوطني للانتخابات الأربعاء أن فنزويلا ستجري انتخابات رئاسية في 22 افريل بعد فشل المحادثات بين الحكومة والمعارضة في التوصل إلى حل وسط.

السيسي يزفّ بشرى للشباب

حث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على تخصيص مبلغ مالي للشباب المبتكر على شكل قروض من دون فوائد.

مرضى فلسطينيون يتظاهرون

تظاهر عشرات المرضى الفلسطينيين امس الخميس قبالة حاجز اقامه الاحتلال الإسرائيلي مع قطاع غزة للمطالبة برفع الحصار الصهيوني عن القطاع.

اعتداءات في الجيش الأمريكي

كشفت دراسة للبنتاغون عن زيادة كبيرة في بلاغات الاعتداءات الجنسية في الأكاديمية العسكرية الأمريكية «وست بوينت» خلال العام الأكاديمي الماضي، ما يسلط الضوء على قضية يعاني منها الجيش والأكاديميات التابعة له منذ زمن.

أردوغان يتعنّت

جدد رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، امس الخميس، رفضه لأي حوار مع نظيره الرئيس السوري، بشار الأسد، ردا على دعوات المعارضة لاستئناف أنقرة اتصالاتها بدمشق.

الافراج عن حارس القذّافى

قالت امس تقارير ليبية ان سجن “السكت” بمدينة مصراتة قرّر الإفراج عن عدد من السجناء والمعتقلين والأسرى من انصار الجماهيرية ومن بين المفرج عنهم محمد بالطيب” أحد حراس الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

بوتين في الصدارة

أظهر امس استطلاع جديد أجراه مركز دراسات الرأي العام في روسيا، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيفوز بنسبة 71.4% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 18 مارس المقبل.

رئيســـة وزراء بنغــــلادش في السجن

قضت محكمة في بنجلاديش امس الخميس بسجن زعيمة المعارضة ورئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء لمدة 5 سنوات لإدانتها بالفساد في قضية تتعلق بتبرعات خيرية.