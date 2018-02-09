جنوب افريقيا:زوما يريد ترك الرئاسة على طريقة موغابي

كيب تاون ـ (وكالات)

تواجه جنوب افريقيا حالة غموض سياسي متزايدة بعد أن قرر حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم إلغاء اجتماع كان يمكن أن يفضي إلى الإطاحة بالرئيس جاكوب زوما الذي يكافح للبقاء في الحكم.

ويتعرض زوما البالغ من العمر 75 عاما لضغوط كبيرة للاستقالة وتسليم الحكم لنائبه وزعيم الحزب الحاكم سيريل رامابوزا (65 عاما)، فيما أشار الإعلام المحلي إلى أن زوما ينتظر التوصل إلى اتفاق خروج ذي امتيازات على طريقة رئيس زمبابوي روبرت موغابي.وأعلنت رئيسة البرلمان باليكا مبيتي مساء امس الاول أن رامابوزا سيطلع الشعب قريبا على آخر مستجدات الوضع السياسي المضطرب، حيث قالت “لا يمكن أن نستبق ما الذي سيحدث لذلك، لا يزال علينا احترام حقيقة أن هناك مشاورات بين الرئيسين”.