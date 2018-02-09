بعد «الرايات السوداء» :العراق يطلق عملية عسكرية ضد «الرايات البيضاء»

القاهرة ـ (وكالات)

أطلقت القوات العراقية بمساندة فصائل من ميليشيا الحشد الشعبي وطيران التحالف الدولي، عمليات تطهير مناطق شرق بلدة طوزخورماتو التابعة لمحافظة صلاح الدين قرب مدينة كركوك، لملاحقة عناصر ما يعرف بتنظيم «الرايات البيضاء».

وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، بحسب صحيفة «الحياة» امس الخميس، إن «القوات الأمنية المشتركة بدأت عملية عسكرية نوعية لتطهير وتفتيش مناطق شرق الطوز والسلسلة الجبلية لملاحقة عناصر تنظيم الرايات البيضاء». وأشار إلى أن «المعلومات تفيد بوجود قرابة 500 عنصر من التنظيم في المناطق المستهدفة».