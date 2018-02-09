بالتنسيق مع الجيش المصري:حفتر يطلق عملية واسعة لاجتثاث القاعدة من درنة

طرابلس ـ (وكالات)

اطلق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة درنة من مقاتلي تنظيم القاعدة الذين يسيطرون على المدينة منذ سنوات .واطلق على العملية العسكرية اسم «عمليات عمر المختار «.

وقالت غرفة عمليات عمر المختار ان القوات المسلحة الليبية قصفت عناصر تنظيم القاعدة بالمدفعية الثقيلة في المدخل الغربي لمدينة درنة.وقال المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبره، في تصريح صحفي ان اصوات القذائف يسمع دويها في اركان المدينة، مشيرا الى ان الضربات قوية ودقيقة . وفي سياق متصل قالت امس تقارير ليبية ان الجيش الليبي يطوّق درنة من جهات عدة استعدادا لإطلاق عملية تحرير المدينة، بعد أن طالبت مجموعة عمليات “عمر المختار” التابعة للقيادة العامة للجيش، أهالي المدينة وضواحيها بالابتعاد عن مواقع الجماعات الإرهابية التي تسيطر على المدينة التابعة لمجلس شورى مجاهدي درنة، حتى لا يكونوا عرضة للهجمات قبل أن يحرر المدينة الوحيدة التي توجد خارج سيطرة قواته في كامل شرق البلاد. ومن جانبها اكدت تقارير مصرية ان قوات الجيش المصري استنفرت عند الحدود الغربية لمنع تسلل الإرهابيين، بالتزامن مع إطلاق الجيش الليبي عملية عسكرية في مدينة درنة، معقلِ الجماعات المتطرفة الواقعة شرقي البلاد. وتحدثت مصادر عسكرية عن تنسيق مكثف بين الجانبين المصري والليبي خلال الأيام الماضية، بمساعدة قبائل حدود البلدين، قبل انطلاق عملية درنة.