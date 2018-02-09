بالتنسيق مع الجيش المصري:حفتر يطلق عملية واسعة لاجتثاث القاعدة من درنة

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طرابلس ـ (وكالات)
اطلق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة درنة من مقاتلي تنظيم القاعدة الذين يسيطرون على المدينة منذ سنوات .واطلق على العملية العسكرية اسم «عمليات عمر المختار «.
وقالت غرفة عمليات عمر المختار ان القوات المسلحة الليبية قصفت عناصر تنظيم القاعدة بالمدفعية الثقيلة في المدخل الغربي لمدينة درنة.وقال المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبره، في تصريح صحفي ان اصوات القذائف يسمع دويها في اركان المدينة، مشيرا الى ان الضربات قوية ودقيقة . وفي سياق متصل قالت امس تقارير ليبية ان الجيش الليبي يطوّق درنة من جهات عدة استعدادا لإطلاق عملية تحرير المدينة، بعد أن طالبت مجموعة عمليات “عمر المختار” التابعة للقيادة العامة للجيش، أهالي المدينة وضواحيها بالابتعاد عن مواقع الجماعات الإرهابية التي تسيطر على المدينة التابعة لمجلس شورى مجاهدي درنة، حتى لا يكونوا عرضة للهجمات قبل أن يحرر المدينة الوحيدة التي توجد خارج سيطرة قواته في كامل شرق البلاد. ومن جانبها اكدت تقارير مصرية ان قوات الجيش المصري استنفرت عند الحدود الغربية لمنع تسلل الإرهابيين، بالتزامن مع إطلاق الجيش الليبي عملية عسكرية في مدينة درنة، معقلِ الجماعات المتطرفة الواقعة شرقي البلاد. وتحدثت مصادر عسكرية عن تنسيق مكثف بين الجانبين المصري والليبي خلال الأيام الماضية، بمساعدة قبائل حدود البلدين، قبل انطلاق عملية درنة.
طرابلس ـ (وكالات)
اطلق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة درنة من مقاتلي تنظيم القاعدة الذين يسيطرون على المدينة منذ سنوات .واطلق على العملية العسكرية اسم «عمليات عمر المختار «.
وقالت غرفة عمليات عمر المختار ان القوات المسلحة الليبية قصفت عناصر تنظيم القاعدة بالمدفعية الثقيلة في المدخل الغربي لمدينة درنة.وقال المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبره، في تصريح صحفي ان اصوات القذائف يسمع دويها في اركان المدينة، مشيرا الى ان الضربات قوية ودقيقة . وفي سياق متصل قالت امس تقارير ليبية ان الجيش الليبي يطوّق درنة من جهات عدة استعدادا لإطلاق عملية تحرير المدينة، بعد أن طالبت مجموعة عمليات “عمر المختار” التابعة للقيادة العامة للجيش، أهالي المدينة وضواحيها بالابتعاد عن مواقع الجماعات الإرهابية التي تسيطر على المدينة التابعة لمجلس شورى مجاهدي درنة، حتى لا يكونوا عرضة للهجمات قبل أن يحرر المدينة الوحيدة التي توجد خارج سيطرة قواته في كامل شرق البلاد. ومن جانبها اكدت تقارير مصرية ان قوات الجيش المصري استنفرت عند الحدود الغربية لمنع تسلل الإرهابيين، بالتزامن مع إطلاق الجيش الليبي عملية عسكرية في مدينة درنة، معقلِ الجماعات المتطرفة الواقعة شرقي البلاد. وتحدثت مصادر عسكرية عن تنسيق مكثف بين الجانبين المصري والليبي خلال الأيام الماضية، بمساعدة قبائل حدود البلدين، قبل انطلاق عملية درنة.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018