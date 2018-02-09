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يوم السبت 10 فيفري 2018
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قمة روسية تركية إيرانية في إسطنبول
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العالمية
قمة روسية تركية إيرانية في إسطنبول
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

تجمع زعماء روسيا وتركيا وايران قمة جديدة يزمع عقدها في اسطنبول في الوقت الذي اتهمت فيه موسكو واشنطن بالتخطيط لتقسيم سوريا وعبّر اردوغان عن وصول علاقات بلاده مع واشنطن الى مفترق طرق.

واشنطن تعرقل عملية السلام في سوريا

موسكو ـ (وكالات)
واتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي أمس الخميس، على عقد قمة ثانية على غرار سوتشي حول سوريا في إسطنبول.
وصرح الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بوتين وأردوغان أكدا خلال الاتصال على أهمية استمرار التعاون الروسي التركي الإيراني حول سوريا، وشددا كذلك على أهمية الالتزام الصارم باتفاقيات أستانا.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن بيسكوف قوله: «جرى الحديث عن لقاء الرؤساء الثلاثة، لكن لا تاريخ محدد حتى الآن».
كذلك ذكرت وكالة «الأناضول» التركية أن الرئيسين قررا خلال مكالمتهما الهاتفية عقد قمة جديدة في إسطنبول على غرار سابقتها في سوتشي تجمع زعماء تركيا وروسيا وإيران.
واطلع أردوغان نظيره الروسي على آخر التطورات بخصوص عملية «غصن الزيتون» الجارية في منطقة عفرين بريف محافظة حلب السورية، كما بحثا الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
واتفق الرئيسان على الإسراع في إنشاء نقاط مراقبة جديدة في محافظة إدلب شمال سوريا ضمن مناطق خفض التوتر المتفق عليها في محادثات أستانا.
وكانت قمة مماثلة بمشاركة زعماء كل من روسيا وتركيا وإيران، قد عُقدت في سوتشي في شهر نوفمبر الماضي، لبحث سبل تسوية الأزمة السورية، التي تقترب من عامها الثامن.
من جهة اخرى صرحت الخارجية الروسية بأن الحضور العسكري الأمريكي في سوريا يشكل «تحديا» أمام عملية السلام ويهدد وحدة أراضي البلاد.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي لها، امس الخميس إن «الحضور العسكري الأمريكي غير الشرعي على أراضي سوريا لا يزال يشكل تحديا أمام التحرك نحو السلام في البلاد والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها».
وأضافت أن المنطقة الآمنة التي أقامتها الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب حول قاعدة التنف بجنوب سوريا «تستخدمها بقايا الدواعش»، مشيرة إلى أن المسلحين «يستفيدون من إمكانية الاختباء في هذه المنطقة من ملاحقة القوات الحكومية السورية ويعيدون ترتيب صفوفهم هناك، ويتسلحون لشن هجمات جديدة في البادية السورية».
بدوره قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان امس الخميس إن العلاقات التركية الأمريكية وصلت إلى «مفترق طرق» نتيجة إصرار واشنطن على دعم الجماعات الإرهابية.
وأضاف «ما نفعله الآن في سوريا هو جولات حتمية وسنقوم بحملات أكبر في المرحلة المقبلة».

رأي خبير

حسن عمر، خبير القانون الدولي: «الأمريكيون وضعوا خطة لتقسيم سوريا إلى 5 دويلات كحد أدنى. وتتمثل مهمة روسيا في منع هذا التقسيم. ويريد الأمريكيون أن يمر النفط والغاز الكردي عبر تركيا إلى أوروبا. ولكن هذا لا يتفق مع المصالح الروسية على الإطلاق».

 

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العالمية
قمة روسية تركية إيرانية في إسطنبول
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

تجمع زعماء روسيا وتركيا وايران قمة جديدة يزمع عقدها في اسطنبول في الوقت الذي اتهمت فيه موسكو واشنطن بالتخطيط لتقسيم سوريا وعبّر اردوغان عن وصول علاقات بلاده مع واشنطن الى مفترق طرق.

واشنطن تعرقل عملية السلام في سوريا

موسكو ـ (وكالات)
واتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي أمس الخميس، على عقد قمة ثانية على غرار سوتشي حول سوريا في إسطنبول.
وصرح الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بوتين وأردوغان أكدا خلال الاتصال على أهمية استمرار التعاون الروسي التركي الإيراني حول سوريا، وشددا كذلك على أهمية الالتزام الصارم باتفاقيات أستانا.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن بيسكوف قوله: «جرى الحديث عن لقاء الرؤساء الثلاثة، لكن لا تاريخ محدد حتى الآن».
كذلك ذكرت وكالة «الأناضول» التركية أن الرئيسين قررا خلال مكالمتهما الهاتفية عقد قمة جديدة في إسطنبول على غرار سابقتها في سوتشي تجمع زعماء تركيا وروسيا وإيران.
واطلع أردوغان نظيره الروسي على آخر التطورات بخصوص عملية «غصن الزيتون» الجارية في منطقة عفرين بريف محافظة حلب السورية، كما بحثا الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
واتفق الرئيسان على الإسراع في إنشاء نقاط مراقبة جديدة في محافظة إدلب شمال سوريا ضمن مناطق خفض التوتر المتفق عليها في محادثات أستانا.
وكانت قمة مماثلة بمشاركة زعماء كل من روسيا وتركيا وإيران، قد عُقدت في سوتشي في شهر نوفمبر الماضي، لبحث سبل تسوية الأزمة السورية، التي تقترب من عامها الثامن.
من جهة اخرى صرحت الخارجية الروسية بأن الحضور العسكري الأمريكي في سوريا يشكل «تحديا» أمام عملية السلام ويهدد وحدة أراضي البلاد.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي لها، امس الخميس إن «الحضور العسكري الأمريكي غير الشرعي على أراضي سوريا لا يزال يشكل تحديا أمام التحرك نحو السلام في البلاد والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها».
وأضافت أن المنطقة الآمنة التي أقامتها الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب حول قاعدة التنف بجنوب سوريا «تستخدمها بقايا الدواعش»، مشيرة إلى أن المسلحين «يستفيدون من إمكانية الاختباء في هذه المنطقة من ملاحقة القوات الحكومية السورية ويعيدون ترتيب صفوفهم هناك، ويتسلحون لشن هجمات جديدة في البادية السورية».
بدوره قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان امس الخميس إن العلاقات التركية الأمريكية وصلت إلى «مفترق طرق» نتيجة إصرار واشنطن على دعم الجماعات الإرهابية.
وأضاف «ما نفعله الآن في سوريا هو جولات حتمية وسنقوم بحملات أكبر في المرحلة المقبلة».

رأي خبير

حسن عمر، خبير القانون الدولي: «الأمريكيون وضعوا خطة لتقسيم سوريا إلى 5 دويلات كحد أدنى. وتتمثل مهمة روسيا في منع هذا التقسيم. ويريد الأمريكيون أن يمر النفط والغاز الكردي عبر تركيا إلى أوروبا. ولكن هذا لا يتفق مع المصالح الروسية على الإطلاق».

 

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وجهت وزارة الخارجية السورية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي، طالبت فيها...
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عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
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