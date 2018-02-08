الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الجمعة 09 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
مواجهات بين أنصار اليمين المتطرف والشرطة الإيطالية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
نورالدين بالطيب
القائمة السوداء... والنفاق الأوروبي!
تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... السيرة الذاتية لمحافظ البنك المركزي الجديد مروان... بعد نشر "الشروق" تفاصيل قضية شبكة تجسس اجنبية.. برهان بسيس... جريدة الشروق ليوم الخميس 08 فيفري 2018 قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية عاجل: الشاهد يقرّر إعفاء الشاذلي العيّاري من مهامه على... الرياح فضحته بشكل واضح.. فيديو لترامب يظهر حقيقة شعره
الأولى
مواجهات بين أنصار اليمين المتطرف والشرطة الإيطالية
09 فيفري 2018 | 09:11

اندلعت مواجهات، مساء الخميس، بين متظاهرين ينتمون لمجموعة "فورزا نوفا" اليمينية المتطرفة مع عناصر من الشرطة في ماتشيراتا بوسط إيطاليا.

وأقدم عشرات من أعضاء "فورزا نوفا" على التجمع رغم حظر التظاهر، مما اضطر شرطة مكافحة الشغب إلى تفريقهم.

وقالت فرانس برس إن الشرطة اعتقلت 20 متظاهرا على الأقل.

وحرصت الشرطة على عدم السماح لهؤلاء الناشطين اليمينيين المتطرفين بالالتقاء مع متظاهرين آخرين من اليسار المتطرف كانوا متواجدين في ساحة أخرى من هذه المدينة الصغيرة.

وتأتي التظاهرات بعد أيام من هجوم عنصري بالرصاص أصيب فيه 6 مهاجرين سود على الأقل في مدينة ماتشيراتا.

وكان وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي قد اعتبر مساء السبت أن إطلاق النار الذي شهدته ماتشيراتا يعكس "كرها عنصريا لا لبس فيه".

وقال مينيتي إن الحادث الذي نسب إلى شاب إيطالي من أنصار اليمين المتطرف اعتقلته الشرطة ينطوي على "تطرف يميني مع تذكير واضح بالفاشية والنازية"، مبديا أسفه لكون الرابط الوحيد بين الضحايا هو "لون بشرتهم".

وأفرغ المشتبه به الحليق الرأس، ويدعى لوكا تريني، مشطين من مسدسه فيما كان ينتقل وحيدا في سيارته بوسط ماتشيراتا، وفق العناصر الاولى للتحقيق.

ونقلت وكالة آكي للانباء انه قال لعناصر الشرطة "إيطاليا للإيطاليين".

ويتحدر المصابون الستة، وهم خمسة رجال وامراة، من مالي وغانا ونيجيريا، بحسب وكالة آغي.

تقرؤون أيضا
250 مليارا خسائر "السكة الحديدية" بسبب أزمة الفسفاط
09 فيفري 2018 السّاعة 10:50
تونس- الشروق أون لاين- فؤاد العجرودي: دعا الكاتب العام لجامعة السكة الحديدية الى فرض سلطة القانون لحماية...
المزيد >>
لليوم الثاني على التوالي.. الغاز يتسبب في اختناق عاملات بمنزل بورقيبة
09 فيفري 2018 السّاعة 10:28
بنزرت- الشروق أون لاين- حميدة المحمودي: تم صباح اليوم نقل عشرات العاملات في معمل النسيج بمعتمدية منزل...
المزيد >>
رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا تجسّسوا على قصر قرطاج
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس – الشروق - تحقيق : منى البوعزيزي: في الجزء الثاني من التحقيق حول اتهامات رجل أعمال فرنسي في تزعمه...
المزيد >>
قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية
09 فيفري 2018 السّاعة 10:01
رويترز: أظهرت وثائق محكمة، الخميس، أن قاضيا لبنانيا أمر بمحاكمة رجل يشتبه في أنه قتل #ريبيكا_دايكس، التي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
مواجهات بين أنصار اليمين المتطرف والشرطة الإيطالية
09 فيفري 2018 | 09:11

اندلعت مواجهات، مساء الخميس، بين متظاهرين ينتمون لمجموعة "فورزا نوفا" اليمينية المتطرفة مع عناصر من الشرطة في ماتشيراتا بوسط إيطاليا.

وأقدم عشرات من أعضاء "فورزا نوفا" على التجمع رغم حظر التظاهر، مما اضطر شرطة مكافحة الشغب إلى تفريقهم.

وقالت فرانس برس إن الشرطة اعتقلت 20 متظاهرا على الأقل.

وحرصت الشرطة على عدم السماح لهؤلاء الناشطين اليمينيين المتطرفين بالالتقاء مع متظاهرين آخرين من اليسار المتطرف كانوا متواجدين في ساحة أخرى من هذه المدينة الصغيرة.

وتأتي التظاهرات بعد أيام من هجوم عنصري بالرصاص أصيب فيه 6 مهاجرين سود على الأقل في مدينة ماتشيراتا.

وكان وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي قد اعتبر مساء السبت أن إطلاق النار الذي شهدته ماتشيراتا يعكس "كرها عنصريا لا لبس فيه".

وقال مينيتي إن الحادث الذي نسب إلى شاب إيطالي من أنصار اليمين المتطرف اعتقلته الشرطة ينطوي على "تطرف يميني مع تذكير واضح بالفاشية والنازية"، مبديا أسفه لكون الرابط الوحيد بين الضحايا هو "لون بشرتهم".

وأفرغ المشتبه به الحليق الرأس، ويدعى لوكا تريني، مشطين من مسدسه فيما كان ينتقل وحيدا في سيارته بوسط ماتشيراتا، وفق العناصر الاولى للتحقيق.

ونقلت وكالة آكي للانباء انه قال لعناصر الشرطة "إيطاليا للإيطاليين".

ويتحدر المصابون الستة، وهم خمسة رجال وامراة، من مالي وغانا ونيجيريا، بحسب وكالة آغي.

تقرؤون أيضا
250 مليارا خسائر "السكة الحديدية" بسبب أزمة الفسفاط
09 فيفري 2018 السّاعة 10:50
تونس- الشروق أون لاين- فؤاد العجرودي: دعا الكاتب العام لجامعة السكة الحديدية الى فرض سلطة القانون لحماية...
المزيد >>
لليوم الثاني على التوالي.. الغاز يتسبب في اختناق عاملات بمنزل بورقيبة
09 فيفري 2018 السّاعة 10:28
بنزرت- الشروق أون لاين- حميدة المحمودي: تم صباح اليوم نقل عشرات العاملات في معمل النسيج بمعتمدية منزل...
المزيد >>
رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا تجسّسوا على قصر قرطاج
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس – الشروق - تحقيق : منى البوعزيزي: في الجزء الثاني من التحقيق حول اتهامات رجل أعمال فرنسي في تزعمه...
المزيد >>
قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية
09 فيفري 2018 السّاعة 10:01
رويترز: أظهرت وثائق محكمة، الخميس، أن قاضيا لبنانيا أمر بمحاكمة رجل يشتبه في أنه قتل #ريبيكا_دايكس، التي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
القائمة السوداء... والنفاق الأوروبي!
تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... السيرة الذاتية لمحافظ البنك المركزي الجديد مروان... بعد نشر "الشروق" تفاصيل قضية شبكة تجسس اجنبية.. برهان بسيس... جريدة الشروق ليوم الخميس 08 فيفري 2018 قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية عاجل: الشاهد يقرّر إعفاء الشاذلي العيّاري من مهامه على... الرياح فضحته بشكل واضح.. فيديو لترامب يظهر حقيقة شعره
﻿