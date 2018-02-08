مواجهات بين أنصار اليمين المتطرف والشرطة الإيطالية

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اندلعت مواجهات، مساء الخميس، بين متظاهرين ينتمون لمجموعة "فورزا نوفا" اليمينية المتطرفة مع عناصر من الشرطة في ماتشيراتا بوسط إيطاليا.
وأقدم عشرات من أعضاء "فورزا نوفا" على التجمع رغم حظر التظاهر، مما اضطر شرطة مكافحة الشغب إلى تفريقهم.
وقالت فرانس برس إن الشرطة اعتقلت 20 متظاهرا على الأقل.
وحرصت الشرطة على عدم السماح لهؤلاء الناشطين اليمينيين المتطرفين بالالتقاء مع متظاهرين آخرين من اليسار المتطرف كانوا متواجدين في ساحة أخرى من هذه المدينة الصغيرة.
وتأتي التظاهرات بعد أيام من هجوم عنصري بالرصاص أصيب فيه 6 مهاجرين سود على الأقل في مدينة ماتشيراتا.
وكان وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي قد اعتبر مساء السبت أن إطلاق النار الذي شهدته ماتشيراتا يعكس "كرها عنصريا لا لبس فيه".
وقال مينيتي إن الحادث الذي نسب إلى شاب إيطالي من أنصار اليمين المتطرف اعتقلته الشرطة ينطوي على "تطرف يميني مع تذكير واضح بالفاشية والنازية"، مبديا أسفه لكون الرابط الوحيد بين الضحايا هو "لون بشرتهم".
وأفرغ المشتبه به الحليق الرأس، ويدعى لوكا تريني، مشطين من مسدسه فيما كان ينتقل وحيدا في سيارته بوسط ماتشيراتا، وفق العناصر الاولى للتحقيق.
ونقلت وكالة آكي للانباء انه قال لعناصر الشرطة "إيطاليا للإيطاليين".
ويتحدر المصابون الستة، وهم خمسة رجال وامراة، من مالي وغانا ونيجيريا، بحسب وكالة آغي.
اندلعت مواجهات، مساء الخميس، بين متظاهرين ينتمون لمجموعة "فورزا نوفا" اليمينية المتطرفة مع عناصر من الشرطة في ماتشيراتا بوسط إيطاليا.
وأقدم عشرات من أعضاء "فورزا نوفا" على التجمع رغم حظر التظاهر، مما اضطر شرطة مكافحة الشغب إلى تفريقهم.
وقالت فرانس برس إن الشرطة اعتقلت 20 متظاهرا على الأقل.
وحرصت الشرطة على عدم السماح لهؤلاء الناشطين اليمينيين المتطرفين بالالتقاء مع متظاهرين آخرين من اليسار المتطرف كانوا متواجدين في ساحة أخرى من هذه المدينة الصغيرة.
وتأتي التظاهرات بعد أيام من هجوم عنصري بالرصاص أصيب فيه 6 مهاجرين سود على الأقل في مدينة ماتشيراتا.
وكان وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي قد اعتبر مساء السبت أن إطلاق النار الذي شهدته ماتشيراتا يعكس "كرها عنصريا لا لبس فيه".
وقال مينيتي إن الحادث الذي نسب إلى شاب إيطالي من أنصار اليمين المتطرف اعتقلته الشرطة ينطوي على "تطرف يميني مع تذكير واضح بالفاشية والنازية"، مبديا أسفه لكون الرابط الوحيد بين الضحايا هو "لون بشرتهم".
وأفرغ المشتبه به الحليق الرأس، ويدعى لوكا تريني، مشطين من مسدسه فيما كان ينتقل وحيدا في سيارته بوسط ماتشيراتا، وفق العناصر الاولى للتحقيق.
ونقلت وكالة آكي للانباء انه قال لعناصر الشرطة "إيطاليا للإيطاليين".
ويتحدر المصابون الستة، وهم خمسة رجال وامراة، من مالي وغانا ونيجيريا، بحسب وكالة آغي.
-
10:50250 مليارا خسائر "السكة الحديدية" بسبب أزمة الفسفاط
09 فيفري 2018
-
10:28لليوم الثاني على التوالي.. الغاز يتسبب في اختناق عاملات بمنزل بورقيبة
09 فيفري 2018
-
10:01قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية
09 فيفري 2018
-
10:01القيروان: حجز شاحنتين محملتين بالبنزين المهرب
09 فيفري 2018
-
09:47معاذ بن زايد عضوا بهيئة التحكيم الرياضي للاتحاد الدولي لكرة اليد
09 فيفري 2018
-
09:38السعودية: غرامة مالية والتشهير لمعذب الكلب
09 فيفري 2018
-
09:15الرابطة المحترفة الاولى: تعيينات حكام الجولة الثامنة عشرة
09 فيفري 2018
-
09:11مواجهات بين أنصار اليمين المتطرف والشرطة الإيطالية
09 فيفري 2018
-
08:39فرنسا تقرر تعويض الجرحى الجزائريين في حرب التحرير
09 فيفري 2018
-
08:21الجيش المصري يطلق عملية واسعة ضد العناصر الإرهابية في سيناء
09 فيفري 2018
-
08:18أميركا تدخل في ثاني إغلاق حكومي خلال العام 2018
09 فيفري 2018
-
00:35معهد الاستهلاك يدعو التونسيين إلى التثبت من الجبن الصناعي
09 فيفري 2018
-
00:29شاهد.. لاعب يخلع قميص ميسي خلال المباراة لإيقافه!
09 فيفري 2018
-
23:23هل يصطدم كويكب بالأرض يوم الجمعة؟
08 فيفري 2018
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018