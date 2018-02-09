دمشق تطالب بإدانة «المجزرة» الامريكية في دير الزور

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دمشق ـ (وكالات)
وجهت وزارة الخارجية السورية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي، طالبت فيها بإدانة غارة التحالف على قوات موالية للجيش السوري في ريف دير الزور. وجاء في الرسالة أن «سوريا تطالب بإدانة هذه المجزرة وتحميل التحالف الدولي المسؤولية عنها وإلزامه بوقف جرائمه واعتداءاته التي تسببت بمقتل وجرح آلاف المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ وتدمير البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة».
ووصفت الخارجية السورية حادثة القصف بأنها «مجزرة وحشية»، واعتبرتها «عدوانا جديدا» يمثل «جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ودعما مباشرا وموصوفا للإرهاب». وأضافت أن هذه الغارة تؤكد «طبيعة النوايا الأمريكية الدنيئة ضد سيادة سوريا ووحدة أرضها وشعبها».
وورد في الرسالة كذلك: «تجدد الحكومة السورية المطالبة بحل هذا التحالف غير الشرعي بوصفه قوة حماية ومساندة ودعم للإرهاب وتؤكد أن مؤسساتها وقواتها ستواصل الاضطلاع بمسؤولياتها مهما بلغت التضحيات لمنع التحالف الأمريكي من تحقيق اهدافه الارهابية المكشوفة ولضمان مواصلة التصدي لإرهاب تنظيمي «داعش» و"جبهة النصرة" وغيرهما من التنظيمات الإرهابية وداعميها وحفظ سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة اراضيها وشعبها».
دمشق ـ (وكالات)
وجهت وزارة الخارجية السورية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي، طالبت فيها بإدانة غارة التحالف على قوات موالية للجيش السوري في ريف دير الزور. وجاء في الرسالة أن «سوريا تطالب بإدانة هذه المجزرة وتحميل التحالف الدولي المسؤولية عنها وإلزامه بوقف جرائمه واعتداءاته التي تسببت بمقتل وجرح آلاف المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ وتدمير البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة».
ووصفت الخارجية السورية حادثة القصف بأنها «مجزرة وحشية»، واعتبرتها «عدوانا جديدا» يمثل «جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ودعما مباشرا وموصوفا للإرهاب». وأضافت أن هذه الغارة تؤكد «طبيعة النوايا الأمريكية الدنيئة ضد سيادة سوريا ووحدة أرضها وشعبها».
وورد في الرسالة كذلك: «تجدد الحكومة السورية المطالبة بحل هذا التحالف غير الشرعي بوصفه قوة حماية ومساندة ودعم للإرهاب وتؤكد أن مؤسساتها وقواتها ستواصل الاضطلاع بمسؤولياتها مهما بلغت التضحيات لمنع التحالف الأمريكي من تحقيق اهدافه الارهابية المكشوفة ولضمان مواصلة التصدي لإرهاب تنظيمي «داعش» و"جبهة النصرة" وغيرهما من التنظيمات الإرهابية وداعميها وحفظ سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة اراضيها وشعبها».
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018