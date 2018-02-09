صحيفة بريطانية:تركيا تستخدم دواعش في عفرين!

لندن ـ (وكالات)

نشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية إفادات لإرهابي «سابق» في «داعش» قال فيها إن القوات التركية جندته مع زملائه ودربتهم من أجل الهجوم على أهداف كردية في عفرين.

وأخبر (فراج) ـ وهو من شمال شرق سوريا وما زال يرتبط بصلات وثيقة مع الـ«دواعش» ـ الصحيفة أن تركيا تعتمد في الكثير من نواحي هجومها على هؤلاء الـ"دواعش".

وأضاف أن «التمويه على هذه الأعمال يكون بعدم نسخ الطرق الداعشية في الأعمال الهجومية حتى لا ينكشف أمر التعاون التركي الداعشي وتثير انتقادات دولية، ولكي تكون تكتيكات تفجير السيارات والعربات محددة بحزب العمال الكرستاني» بحسب سماعه من الضباط الأتراك.