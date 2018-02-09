نكتة من الفايسبوك
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
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00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
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23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
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22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
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22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
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22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
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21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
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21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
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21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
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20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
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20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
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20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
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20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
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20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
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20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
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19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
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19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018
عبد الجليل المسعوديمعنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...المزيد >>
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نكتة من الفايسبوك
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018
واحدة سمينة برشه مشات باش توزن روحها طلعت فوق المكينة
ياخي خرجلتها ورقة مكتوب فيها اخواني من فضلكم بالواحد بالواحد.
دوّنوا على جدرانهم
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
الى متى تتواصل الإخفاقات والانزلاقات على المستوى الاقتصادي ؟المزيد >>
تصنيف تونس في القائمة السوداء يغضب الفايسبوكيين
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تصنف البرلمان الأوروبي لتونس ضمن القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة للإرهاب وغسيل الأموال أدخل الكثير من...المزيد >>
سفير الاتحاد الأوروبي «التصنيف ليس عقوبة»
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
اعتبر سفير الاتحاد الاوروبي بتونس باتريس برغاماني إن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان الاكثر عرضة...المزيد >>
فايسبوك يصنف مستخـــــدميه بين غنــــــي وفقيــــــــــر
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تقدمت شركة فايسبوك بطلب براءة اختراع لتقنية تكشف، بشكل تلقائي، عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستخدمين.المزيد >>
نكتة من الفايسبوك
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018
واحدة سمينة برشه مشات باش توزن روحها طلعت فوق المكينة
ياخي خرجلتها ورقة مكتوب فيها اخواني من فضلكم بالواحد بالواحد.
دوّنوا على جدرانهم
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
الى متى تتواصل الإخفاقات والانزلاقات على المستوى الاقتصادي ؟المزيد >>
تصنيف تونس في القائمة السوداء يغضب الفايسبوكيين
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تصنف البرلمان الأوروبي لتونس ضمن القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة للإرهاب وغسيل الأموال أدخل الكثير من...المزيد >>
سفير الاتحاد الأوروبي «التصنيف ليس عقوبة»
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
اعتبر سفير الاتحاد الاوروبي بتونس باتريس برغاماني إن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان الاكثر عرضة...المزيد >>
فايسبوك يصنف مستخـــــدميه بين غنــــــي وفقيــــــــــر
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تقدمت شركة فايسبوك بطلب براءة اختراع لتقنية تكشف، بشكل تلقائي، عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستخدمين.المزيد >>
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018
عبد الجليل المسعوديمعنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...المزيد >>
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