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فايسبوك يصنف مستخـــــدميه بين غنــــــي وفقيــــــــــر
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الفايس بوك
فايسبوك يصنف مستخـــــدميه بين غنــــــي وفقيــــــــــر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

تقدمت شركة فايسبوك بطلب براءة اختراع لتقنية تكشف، بشكل تلقائي، عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستخدمين.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن التقنية الجديدة تصنف المستخدمين ضمن واحدة من ثلاث فئات «الطبقة العاملة» أو «الوسطى» أو «العليا». وبحسب الصحيفة، يمكن للتقنية الجديدة، إذا ما تم تطبيقها تحديد مستواك الاجتماعي إذا ما كنت غنيا أم فقيرا.
وأضافت أن تاريخ براءة الاختراع يعود إلى 27 جويلية 2016، لكن تم الإعلان عنها من قبل الشركة خلال فيفري 2018.
ويجمع هذا النظام كافة البيانات المتعلقة بالأشخاص في التعليم وملكية المنازل لتحديد وضعهم الاجتماعي.

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تقدمت شركة فايسبوك بطلب براءة اختراع لتقنية تكشف، بشكل تلقائي، عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستخدمين.
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الفايس بوك
فايسبوك يصنف مستخـــــدميه بين غنــــــي وفقيــــــــــر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

تقدمت شركة فايسبوك بطلب براءة اختراع لتقنية تكشف، بشكل تلقائي، عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستخدمين.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن التقنية الجديدة تصنف المستخدمين ضمن واحدة من ثلاث فئات «الطبقة العاملة» أو «الوسطى» أو «العليا». وبحسب الصحيفة، يمكن للتقنية الجديدة، إذا ما تم تطبيقها تحديد مستواك الاجتماعي إذا ما كنت غنيا أم فقيرا.
وأضافت أن تاريخ براءة الاختراع يعود إلى 27 جويلية 2016، لكن تم الإعلان عنها من قبل الشركة خلال فيفري 2018.
ويجمع هذا النظام كافة البيانات المتعلقة بالأشخاص في التعليم وملكية المنازل لتحديد وضعهم الاجتماعي.

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فايسبوك يصنف مستخـــــدميه بين غنــــــي وفقيــــــــــر
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تقدمت شركة فايسبوك بطلب براءة اختراع لتقنية تكشف، بشكل تلقائي، عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستخدمين.
المزيد >>
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عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
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