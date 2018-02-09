فايسبوك يصنف مستخـــــدميه بين غنــــــي وفقيــــــــــر

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تقدمت شركة فايسبوك بطلب براءة اختراع لتقنية تكشف، بشكل تلقائي، عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستخدمين.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن التقنية الجديدة تصنف المستخدمين ضمن واحدة من ثلاث فئات «الطبقة العاملة» أو «الوسطى» أو «العليا». وبحسب الصحيفة، يمكن للتقنية الجديدة، إذا ما تم تطبيقها تحديد مستواك الاجتماعي إذا ما كنت غنيا أم فقيرا.
وأضافت أن تاريخ براءة الاختراع يعود إلى 27 جويلية 2016، لكن تم الإعلان عنها من قبل الشركة خلال فيفري 2018.
ويجمع هذا النظام كافة البيانات المتعلقة بالأشخاص في التعليم وملكية المنازل لتحديد وضعهم الاجتماعي.
تقدمت شركة فايسبوك بطلب براءة اختراع لتقنية تكشف، بشكل تلقائي، عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستخدمين.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن التقنية الجديدة تصنف المستخدمين ضمن واحدة من ثلاث فئات «الطبقة العاملة» أو «الوسطى» أو «العليا». وبحسب الصحيفة، يمكن للتقنية الجديدة، إذا ما تم تطبيقها تحديد مستواك الاجتماعي إذا ما كنت غنيا أم فقيرا.
وأضافت أن تاريخ براءة الاختراع يعود إلى 27 جويلية 2016، لكن تم الإعلان عنها من قبل الشركة خلال فيفري 2018.
ويجمع هذا النظام كافة البيانات المتعلقة بالأشخاص في التعليم وملكية المنازل لتحديد وضعهم الاجتماعي.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018