فايسبوك يصنف مستخـــــدميه بين غنــــــي وفقيــــــــــر

تقدمت شركة فايسبوك بطلب براءة اختراع لتقنية تكشف، بشكل تلقائي، عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستخدمين.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن التقنية الجديدة تصنف المستخدمين ضمن واحدة من ثلاث فئات «الطبقة العاملة» أو «الوسطى» أو «العليا». وبحسب الصحيفة، يمكن للتقنية الجديدة، إذا ما تم تطبيقها تحديد مستواك الاجتماعي إذا ما كنت غنيا أم فقيرا.

وأضافت أن تاريخ براءة الاختراع يعود إلى 27 جويلية 2016، لكن تم الإعلان عنها من قبل الشركة خلال فيفري 2018.

ويجمع هذا النظام كافة البيانات المتعلقة بالأشخاص في التعليم وملكية المنازل لتحديد وضعهم الاجتماعي.