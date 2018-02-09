الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 10 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
سفير الاتحاد الأوروبي «التصنيف ليس عقوبة»
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية بعد نشر "الشروق" تفاصيل قضية شبكة تجسس اجنبية.. برهان بسيس... الرياح فضحته بشكل واضح.. فيديو لترامب يظهر حقيقة شعره جريدة الشروق ليوم الجمعة 09 فيفري 2018 بالفيديو.. سهام بلخوجة: أعتذر عن كلمة "نقتلكم" وقلتها... "عراك" في البرلمان (فيديو)
الفايس بوك
سفير الاتحاد الأوروبي «التصنيف ليس عقوبة»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

اعتبر سفير الاتحاد الاوروبي بتونس باتريس برغاماني إن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان الاكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب «ليس بالعقوبة أو العقوبة الجديدة»، مضيفا انه من المرجّح ان يتم سحب تونس من هذه القائمة الصائفة المقبلة. وبين برغاماني، في تصريح لوسائل الإعلام بمقر المفوضية الأوروبية بضفاف البحيرة، ان البرلمان الأوروبي اعتمد في قراراته تقرير مجموعة العمل المالي، التي تعمل منذ فترة على مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا الى أن هذه المجموعة لا تمثل الإتحاد الأوروبي فحسب بل هي ممثلة لـ35 بلدا إلى جانب البلدان 15 للإتحاد الأوروبي ومن بينها الولايات المتحدة الامريكية والصين واليابان وكندا. 

تقرؤون أيضا
دوّنوا على جدرانهم
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
الى متى تتواصل الإخفاقات والانزلاقات على المستوى الاقتصادي ؟
المزيد >>
تصنيف تونس في القائمة السوداء يغضب الفايسبوكيين
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تصنف البرلمان الأوروبي لتونس ضمن القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة للإرهاب وغسيل الأموال أدخل الكثير من...
المزيد >>
سفير الاتحاد الأوروبي «التصنيف ليس عقوبة»
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
اعتبر سفير الاتحاد الاوروبي بتونس باتريس برغاماني إن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان الاكثر عرضة...
المزيد >>
فايسبوك يصنف مستخـــــدميه بين غنــــــي وفقيــــــــــر
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تقدمت شركة فايسبوك بطلب براءة اختراع لتقنية تكشف، بشكل تلقائي، عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستخدمين.
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الفايس بوك
سفير الاتحاد الأوروبي «التصنيف ليس عقوبة»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

اعتبر سفير الاتحاد الاوروبي بتونس باتريس برغاماني إن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان الاكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب «ليس بالعقوبة أو العقوبة الجديدة»، مضيفا انه من المرجّح ان يتم سحب تونس من هذه القائمة الصائفة المقبلة. وبين برغاماني، في تصريح لوسائل الإعلام بمقر المفوضية الأوروبية بضفاف البحيرة، ان البرلمان الأوروبي اعتمد في قراراته تقرير مجموعة العمل المالي، التي تعمل منذ فترة على مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا الى أن هذه المجموعة لا تمثل الإتحاد الأوروبي فحسب بل هي ممثلة لـ35 بلدا إلى جانب البلدان 15 للإتحاد الأوروبي ومن بينها الولايات المتحدة الامريكية والصين واليابان وكندا. 

تقرؤون أيضا
دوّنوا على جدرانهم
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
الى متى تتواصل الإخفاقات والانزلاقات على المستوى الاقتصادي ؟
المزيد >>
تصنيف تونس في القائمة السوداء يغضب الفايسبوكيين
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تصنف البرلمان الأوروبي لتونس ضمن القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة للإرهاب وغسيل الأموال أدخل الكثير من...
المزيد >>
سفير الاتحاد الأوروبي «التصنيف ليس عقوبة»
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
اعتبر سفير الاتحاد الاوروبي بتونس باتريس برغاماني إن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان الاكثر عرضة...
المزيد >>
فايسبوك يصنف مستخـــــدميه بين غنــــــي وفقيــــــــــر
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تقدمت شركة فايسبوك بطلب براءة اختراع لتقنية تكشف، بشكل تلقائي، عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستخدمين.
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية بعد نشر "الشروق" تفاصيل قضية شبكة تجسس اجنبية.. برهان بسيس... الرياح فضحته بشكل واضح.. فيديو لترامب يظهر حقيقة شعره جريدة الشروق ليوم الجمعة 09 فيفري 2018 بالفيديو.. سهام بلخوجة: أعتذر عن كلمة "نقتلكم" وقلتها... "عراك" في البرلمان (فيديو)
﻿