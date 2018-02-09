سفير الاتحاد الأوروبي «التصنيف ليس عقوبة»

اعتبر سفير الاتحاد الاوروبي بتونس باتريس برغاماني إن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان الاكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب «ليس بالعقوبة أو العقوبة الجديدة»، مضيفا انه من المرجّح ان يتم سحب تونس من هذه القائمة الصائفة المقبلة. وبين برغاماني، في تصريح لوسائل الإعلام بمقر المفوضية الأوروبية بضفاف البحيرة، ان البرلمان الأوروبي اعتمد في قراراته تقرير مجموعة العمل المالي، التي تعمل منذ فترة على مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا الى أن هذه المجموعة لا تمثل الإتحاد الأوروبي فحسب بل هي ممثلة لـ35 بلدا إلى جانب البلدان 15 للإتحاد الأوروبي ومن بينها الولايات المتحدة الامريكية والصين واليابان وكندا.