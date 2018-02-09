دوّنوا على جدرانهم

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محسن حسن:
الى متى تتواصل الإخفاقات والانزلاقات على المستوى الاقتصادي ؟
الى متى نلقي بالمسؤولية ًعلى غيرنا والعيب فينا؟
مصادقة البرلمان الأوروبي على إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان المعرضة لتبييض الأموال وتمويل الارهاب كارثة بكل المقاييس ،سواء على مستوى سمعة تونس او على مستوى تدفق الاستثمارت الأجنبية المباشرة ورفع أموال من السوق المالية العالمية خاصة بعد قرار الحكومة التونسية الالتجاء لرفع 1مليار دولار خلال الأيام القادمة.
ان هذا الأدراج سيكون سببا مباشرا في ارتفاع كلفة التمويلات الأجنبية ،ان وجدت، بفعل إرتفاع المخاطر على الاقتصاد التونسي ومؤثرا على خيارات المستثمرين الذين يحبذون الوجهات الاستثمارية الأقل مخاطرة.
اعتقد أيضا أن نزول مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة الى مستوى 84 يوم توريد مؤشر لا يقل خطورة عن الخبر الأول ،فهذا النزول المدوي الذي يعود أساسا الى ما وصلت اليه الوضعية الاقتصادية في بلادنا وخاصة فيما يتعلق بالعجز الجاري الذي تجاوز 10 ٪من الناتج ،سيؤدي الى نتائج كارثية خاصة إذا ما تواصل الامر على ما هو عليه ولم نتخذ إجراءات سريعة لتطوير مواردنا من العملة الصعبة وتقليص التحويلات الى الخارج إلا الضرورية منها.
أما المؤشر الخطير الأخير فيتعلق بوصول مستوى التضخم الى 6,9 ٪,وهي أعلى نسبة منذ ثلاث عقود والتي ستكون لها عواقب وخيمة على مستوى تردي المقدرة الشرائية.
التعليقات :
توفيق بلطيفة
طيب ولكن الا ترى سي محسن أن الإضرابات هي السبب الاول والرئيسي في كل هذا النزول الاقتصادي ألم يحن الوقت لاتخاذ قرارات جريئة وكبح جماح منظمة إتحاد الشغل وفضح ما يمكن فضحه وسترى أن الشعب سينحاز الى الحكومة.
ألفة يوسف:
منذ فشل برنامج الربيع العربي الذي ساهمت فيه دول أجنبية، واصطدم بالانقلاب المصري المضاد والصمود السوري القوي، تغير الموقف من الاخوان والارهابيين (وهم واحد)...
ولم تبق الا تونس دولة يحكمها الارهابيون باسم التوافق...
لذا لا بد من استئصالهم من الحكم بشكل ما من قبل نفس الدول الأجنبية التي جاءت بهم...وهذا معروف في التاريخ...
لذا أعتبر انتصار الاعلام الغربي للتحركات التي صارت في جانفي، وتصنيف تونس جنة ضريبية ثم دولة ممولة لارهاب ومبيضة للاموال بداية تحضير لتغيير سياسي قادم سيأتي كالعادة من وراء البحار...
قد يسبقه اغتيال او احتجاجات شعبية (هي مشروعة)... قد نشهد ظرفا مخيفا فانفراجا قريبا باذن الله...
العالم لم يعد يريد الاخوان، ولا من يتوافق معهم...
التعليقات :
لطفي الزائر :
ولكن التوافق بين النهضة والنداء كانت له العديد من المزايا على البلاد التونسية.
محسن حسن:
الى متى تتواصل الإخفاقات والانزلاقات على المستوى الاقتصادي ؟
الى متى نلقي بالمسؤولية ًعلى غيرنا والعيب فينا؟
مصادقة البرلمان الأوروبي على إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان المعرضة لتبييض الأموال وتمويل الارهاب كارثة بكل المقاييس ،سواء على مستوى سمعة تونس او على مستوى تدفق الاستثمارت الأجنبية المباشرة ورفع أموال من السوق المالية العالمية خاصة بعد قرار الحكومة التونسية الالتجاء لرفع 1مليار دولار خلال الأيام القادمة.
ان هذا الأدراج سيكون سببا مباشرا في ارتفاع كلفة التمويلات الأجنبية ،ان وجدت، بفعل إرتفاع المخاطر على الاقتصاد التونسي ومؤثرا على خيارات المستثمرين الذين يحبذون الوجهات الاستثمارية الأقل مخاطرة.
اعتقد أيضا أن نزول مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة الى مستوى 84 يوم توريد مؤشر لا يقل خطورة عن الخبر الأول ،فهذا النزول المدوي الذي يعود أساسا الى ما وصلت اليه الوضعية الاقتصادية في بلادنا وخاصة فيما يتعلق بالعجز الجاري الذي تجاوز 10 ٪من الناتج ،سيؤدي الى نتائج كارثية خاصة إذا ما تواصل الامر على ما هو عليه ولم نتخذ إجراءات سريعة لتطوير مواردنا من العملة الصعبة وتقليص التحويلات الى الخارج إلا الضرورية منها.
أما المؤشر الخطير الأخير فيتعلق بوصول مستوى التضخم الى 6,9 ٪,وهي أعلى نسبة منذ ثلاث عقود والتي ستكون لها عواقب وخيمة على مستوى تردي المقدرة الشرائية.
التعليقات :
توفيق بلطيفة
طيب ولكن الا ترى سي محسن أن الإضرابات هي السبب الاول والرئيسي في كل هذا النزول الاقتصادي ألم يحن الوقت لاتخاذ قرارات جريئة وكبح جماح منظمة إتحاد الشغل وفضح ما يمكن فضحه وسترى أن الشعب سينحاز الى الحكومة.
ألفة يوسف:
منذ فشل برنامج الربيع العربي الذي ساهمت فيه دول أجنبية، واصطدم بالانقلاب المصري المضاد والصمود السوري القوي، تغير الموقف من الاخوان والارهابيين (وهم واحد)...
ولم تبق الا تونس دولة يحكمها الارهابيون باسم التوافق...
لذا لا بد من استئصالهم من الحكم بشكل ما من قبل نفس الدول الأجنبية التي جاءت بهم...وهذا معروف في التاريخ...
لذا أعتبر انتصار الاعلام الغربي للتحركات التي صارت في جانفي، وتصنيف تونس جنة ضريبية ثم دولة ممولة لارهاب ومبيضة للاموال بداية تحضير لتغيير سياسي قادم سيأتي كالعادة من وراء البحار...
قد يسبقه اغتيال او احتجاجات شعبية (هي مشروعة)... قد نشهد ظرفا مخيفا فانفراجا قريبا باذن الله...
العالم لم يعد يريد الاخوان، ولا من يتوافق معهم...
التعليقات :
لطفي الزائر :
ولكن التوافق بين النهضة والنداء كانت له العديد من المزايا على البلاد التونسية.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018