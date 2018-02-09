النقيب سلام صلاح الدين:نطالب وزارة الثقافة بفتح ملف الرشيدية

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كشف النقيب سلام صلاح الدين أن نقابة الفنان المبدع تواصل عملها بكل جدية ومسؤولية دفاعا عن حرمة المبدع التونسي من كل التجاوزات والانتصار للإبداع وقد كان لـ«نقابة الفنان المبدع» حضور لافت في تظاهرة «العفا» التي غابت عنها «الوطنية الأولى» وشهدت حضور الفنان الكبير لطفي بوشناق مقابل غياب قاسم كافي الذي لم يكلف نفسه حتى عناء الاعتذار عن عدم الحضور.
وبيّن سلام صلاح الدين من جهة أخرى أن نقابة الفنان المبدع كسبت من ناحية أخرى رهان تجديد لجنة الدعم الموسيقي وإقصاء اللوبيات المتغلغلة فيها على حدّ تعبيره وأضاف إننا نعمل حاليا بجد على تفعيل قانون التعددية النقابية كاشفا في ذات الوقت عن ملف يتعلق الرشيدية مطالبا وزير الشؤون الثقافية بضرورة البحث فيه.
وختم إن نقابة الفنان المبدع ترفض قرار مؤسسة التلفزة الوطنية بعدم إنتاج مسلسل درامي لرمضان على اعتبار أن مثل هذا القرار يحيل حوالي 400 ممثل ومبدع على البطالة رغم توفر السيناريوهات والمشاريع المتميّزة بإمضاء أسماء بارزة في مجال التأليف الدرامي التلفزيوني.
كشف النقيب سلام صلاح الدين أن نقابة الفنان المبدع تواصل عملها بكل جدية ومسؤولية دفاعا عن حرمة المبدع التونسي من كل التجاوزات والانتصار للإبداع وقد كان لـ«نقابة الفنان المبدع» حضور لافت في تظاهرة «العفا» التي غابت عنها «الوطنية الأولى» وشهدت حضور الفنان الكبير لطفي بوشناق مقابل غياب قاسم كافي الذي لم يكلف نفسه حتى عناء الاعتذار عن عدم الحضور.
وبيّن سلام صلاح الدين من جهة أخرى أن نقابة الفنان المبدع كسبت من ناحية أخرى رهان تجديد لجنة الدعم الموسيقي وإقصاء اللوبيات المتغلغلة فيها على حدّ تعبيره وأضاف إننا نعمل حاليا بجد على تفعيل قانون التعددية النقابية كاشفا في ذات الوقت عن ملف يتعلق الرشيدية مطالبا وزير الشؤون الثقافية بضرورة البحث فيه.
وختم إن نقابة الفنان المبدع ترفض قرار مؤسسة التلفزة الوطنية بعدم إنتاج مسلسل درامي لرمضان على اعتبار أن مثل هذا القرار يحيل حوالي 400 ممثل ومبدع على البطالة رغم توفر السيناريوهات والمشاريع المتميّزة بإمضاء أسماء بارزة في مجال التأليف الدرامي التلفزيوني.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018