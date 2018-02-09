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النقيب سلام صلاح الدين:نطالب وزارة الثقافة بفتح ملف الرشيدية
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الثقافي
النقيب سلام صلاح الدين:نطالب وزارة الثقافة بفتح ملف الرشيدية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

كشف النقيب سلام صلاح الدين أن نقابة الفنان المبدع تواصل عملها بكل جدية ومسؤولية دفاعا عن حرمة المبدع التونسي من كل التجاوزات والانتصار للإبداع وقد كان لـ«نقابة الفنان المبدع» حضور لافت في تظاهرة «العفا» التي غابت عنها «الوطنية الأولى» وشهدت حضور الفنان الكبير لطفي بوشناق مقابل غياب قاسم كافي الذي لم يكلف نفسه حتى عناء الاعتذار عن عدم الحضور.
وبيّن سلام صلاح الدين من جهة أخرى أن نقابة الفنان المبدع كسبت من ناحية أخرى رهان تجديد لجنة الدعم الموسيقي وإقصاء اللوبيات المتغلغلة فيها على حدّ تعبيره وأضاف إننا نعمل حاليا بجد على تفعيل قانون التعددية النقابية كاشفا في ذات الوقت عن ملف يتعلق الرشيدية مطالبا وزير الشؤون الثقافية بضرورة البحث فيه.
وختم إن نقابة الفنان المبدع ترفض قرار مؤسسة التلفزة الوطنية بعدم إنتاج مسلسل درامي لرمضان على اعتبار أن مثل هذا القرار يحيل حوالي 400 ممثل ومبدع على البطالة رغم توفر السيناريوهات والمشاريع المتميّزة بإمضاء أسماء بارزة في مجال التأليف الدرامي التلفزيوني.

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الثقافي
النقيب سلام صلاح الدين:نطالب وزارة الثقافة بفتح ملف الرشيدية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

كشف النقيب سلام صلاح الدين أن نقابة الفنان المبدع تواصل عملها بكل جدية ومسؤولية دفاعا عن حرمة المبدع التونسي من كل التجاوزات والانتصار للإبداع وقد كان لـ«نقابة الفنان المبدع» حضور لافت في تظاهرة «العفا» التي غابت عنها «الوطنية الأولى» وشهدت حضور الفنان الكبير لطفي بوشناق مقابل غياب قاسم كافي الذي لم يكلف نفسه حتى عناء الاعتذار عن عدم الحضور.
وبيّن سلام صلاح الدين من جهة أخرى أن نقابة الفنان المبدع كسبت من ناحية أخرى رهان تجديد لجنة الدعم الموسيقي وإقصاء اللوبيات المتغلغلة فيها على حدّ تعبيره وأضاف إننا نعمل حاليا بجد على تفعيل قانون التعددية النقابية كاشفا في ذات الوقت عن ملف يتعلق الرشيدية مطالبا وزير الشؤون الثقافية بضرورة البحث فيه.
وختم إن نقابة الفنان المبدع ترفض قرار مؤسسة التلفزة الوطنية بعدم إنتاج مسلسل درامي لرمضان على اعتبار أن مثل هذا القرار يحيل حوالي 400 ممثل ومبدع على البطالة رغم توفر السيناريوهات والمشاريع المتميّزة بإمضاء أسماء بارزة في مجال التأليف الدرامي التلفزيوني.

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معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
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