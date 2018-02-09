غدا:ياسميـن عزيــــــــــــــــــــز تعــزف في شـارع الحبيـــــــــــــــــب بورقيبة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
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00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
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23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
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22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
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22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
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21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
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21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
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20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
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20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
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20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
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20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
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عبد الجليل المسعوديمعنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...المزيد >>
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غدا:ياسميـن عزيــــــــــــــــــــز تعــزف في شـارع الحبيـــــــــــــــــب بورقيبة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018
اختارت العازفة ياسمين عزيز شارع الحبيب بورقيبة بداية من الثالثة بعد ظهر غد الاحد 11 فيفري لتقديم عرض موسيقى تعزف خلاله مجموعة ممتازة من موسيقات الشعوب على امتداد ساعتين مساهمة منها في عمل خيري.
عروض اليوم
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:المزيد >>
20 مارس:احتفالات كبرى في افتتاح مدينة الثقافة
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
عروض .. إضاءة وصوتيات في الفضاء الخارجي ، كلمة الإفتتاح تحتضنها قاعة 700 ... لتتواصل السهرة مع السيرك ومع...المزيد >>
الوحيد في إفريقيا والعالم :تدشين مكتب أوروبا المبدعة في تونس
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تم امس الخميس ، الإعلان الرسمي عن تدشين مكتب أوروبا المبدعة في تونس، وهو المكتب الوحيد في إفريقيا والعالم...المزيد >>
مؤسسة التلفزة الوطنية:هل يكون محمود بوناب الرئيس المدير العام القادم؟
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
مازالت تداعيات قطع البث الفضائي للوطنية 2 عن جلسة مجلس النواب المخصّصة لأداء النائب ياسين العياري اليمين...المزيد >>
غدا:ياسميـن عزيــــــــــــــــــــز تعــزف في شـارع الحبيـــــــــــــــــب بورقيبة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018
اختارت العازفة ياسمين عزيز شارع الحبيب بورقيبة بداية من الثالثة بعد ظهر غد الاحد 11 فيفري لتقديم عرض موسيقى تعزف خلاله مجموعة ممتازة من موسيقات الشعوب على امتداد ساعتين مساهمة منها في عمل خيري.
عروض اليوم
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:المزيد >>
20 مارس:احتفالات كبرى في افتتاح مدينة الثقافة
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
عروض .. إضاءة وصوتيات في الفضاء الخارجي ، كلمة الإفتتاح تحتضنها قاعة 700 ... لتتواصل السهرة مع السيرك ومع...المزيد >>
الوحيد في إفريقيا والعالم :تدشين مكتب أوروبا المبدعة في تونس
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تم امس الخميس ، الإعلان الرسمي عن تدشين مكتب أوروبا المبدعة في تونس، وهو المكتب الوحيد في إفريقيا والعالم...المزيد >>
مؤسسة التلفزة الوطنية:هل يكون محمود بوناب الرئيس المدير العام القادم؟
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
مازالت تداعيات قطع البث الفضائي للوطنية 2 عن جلسة مجلس النواب المخصّصة لأداء النائب ياسين العياري اليمين...المزيد >>
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018
عبد الجليل المسعوديمعنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...المزيد >>
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