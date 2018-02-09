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يوم السبت 10 فيفري 2018
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هذا المساء:«الزردة» في المسرح البلدي
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الثقافي
هذا المساء:«الزردة» في المسرح البلدي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

يكون الموعد بداية من السابعة مساء اليوم مع عرض «الزردة» الخاص بولايات قفصة وتوزر وسيدي بوزيد. والعرض عبارة عن مجموعة لوحات غنائية استعراضية راقصة تتلون بتلوّن المخزون الثقافي لمنطقة الجنوب الغربي (توزر ـ قفصة ـ سيدي بوزيد) ويكشف استعمال آلات موسيقية وتقنيات عزف غير مسبوقة يمتزج فيها الفن المسرحي بالشعر والرقص ويحكي عادات وتقاليد وخصوصيات منطقة الجنوب الغربي التونسي.

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الثقافي
هذا المساء:«الزردة» في المسرح البلدي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

يكون الموعد بداية من السابعة مساء اليوم مع عرض «الزردة» الخاص بولايات قفصة وتوزر وسيدي بوزيد. والعرض عبارة عن مجموعة لوحات غنائية استعراضية راقصة تتلون بتلوّن المخزون الثقافي لمنطقة الجنوب الغربي (توزر ـ قفصة ـ سيدي بوزيد) ويكشف استعمال آلات موسيقية وتقنيات عزف غير مسبوقة يمتزج فيها الفن المسرحي بالشعر والرقص ويحكي عادات وتقاليد وخصوصيات منطقة الجنوب الغربي التونسي.

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09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
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09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
عروض .. إضاءة وصوتيات في الفضاء الخارجي ، كلمة الإفتتاح تحتضنها قاعة 700 ... لتتواصل السهرة مع السيرك ومع...
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09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
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