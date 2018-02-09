هذا المساء:«الزردة» في المسرح البلدي

يكون الموعد بداية من السابعة مساء اليوم مع عرض «الزردة» الخاص بولايات قفصة وتوزر وسيدي بوزيد. والعرض عبارة عن مجموعة لوحات غنائية استعراضية راقصة تتلون بتلوّن المخزون الثقافي لمنطقة الجنوب الغربي (توزر ـ قفصة ـ سيدي بوزيد) ويكشف استعمال آلات موسيقية وتقنيات عزف غير مسبوقة يمتزج فيها الفن المسرحي بالشعر والرقص ويحكي عادات وتقاليد وخصوصيات منطقة الجنوب الغربي التونسي.