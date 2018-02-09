مؤسسة التلفزة الوطنية:هل يكون محمود بوناب الرئيس المدير العام القادم؟

مازالت تداعيات قطع البث الفضائي للوطنية 2 عن جلسة مجلس النواب المخصّصة لأداء النائب ياسين العياري اليمين تلقي بظلالها بشكل متسارع على مؤسسة التلفزة الوطنية فبعد إقالة عماد بربورة مدير الوطنية الثانية تم تكليف فارس لزهر بالاشراف المؤقت على تسيير القناة في انتظار قرارات أخرى منها إقالة الرئيس المدير العام بالنيابة عبدالمجيد المرايحي وعلمت الشروق في هذا المجال أن الاعلامي محمود بوناب مرشح لتولي هذا المنصب بعد ان تم ترشيح اسمه من قبل رئاسة الحكومة إلى الهايكا ومحمود بوناب اعلامي تونسي اشتغل مديرا لقناة الجزيرة للأطفال من 2004 إلى 2011 وعمل قبل ذلك رئيسا للقسم العربي ومذيعا بإذاعة سويسرا الدولية وقد احتجزته السلط القطرية بـ«تهمة إهدار المال العام إلى جانب تحجير السفر عليه وحرمانه من جميع مستحقاته المالية» ولقي محمود بوناب مساندة دولية لقضيته.. ليتم انصافه أخيرا ويصبح حرّا في تنقلاته في 2015.

أبو حمزة