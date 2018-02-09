مؤسسة التلفزة الوطنية:هل يكون محمود بوناب الرئيس المدير العام القادم؟

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مازالت تداعيات قطع البث الفضائي للوطنية 2 عن جلسة مجلس النواب المخصّصة لأداء النائب ياسين العياري اليمين تلقي بظلالها بشكل متسارع على مؤسسة التلفزة الوطنية فبعد إقالة عماد بربورة مدير الوطنية الثانية تم تكليف فارس لزهر بالاشراف المؤقت على تسيير القناة في انتظار قرارات أخرى منها إقالة الرئيس المدير العام بالنيابة عبدالمجيد المرايحي وعلمت الشروق في هذا المجال أن الاعلامي محمود بوناب مرشح لتولي هذا المنصب بعد ان تم ترشيح اسمه من قبل رئاسة الحكومة إلى الهايكا ومحمود بوناب اعلامي تونسي اشتغل مديرا لقناة الجزيرة للأطفال من 2004 إلى 2011 وعمل قبل ذلك رئيسا للقسم العربي ومذيعا بإذاعة سويسرا الدولية وقد احتجزته السلط القطرية بـ«تهمة إهدار المال العام إلى جانب تحجير السفر عليه وحرمانه من جميع مستحقاته المالية» ولقي محمود بوناب مساندة دولية لقضيته.. ليتم انصافه أخيرا ويصبح حرّا في تنقلاته في 2015.
مازالت تداعيات قطع البث الفضائي للوطنية 2 عن جلسة مجلس النواب المخصّصة لأداء النائب ياسين العياري اليمين تلقي بظلالها بشكل متسارع على مؤسسة التلفزة الوطنية فبعد إقالة عماد بربورة مدير الوطنية الثانية تم تكليف فارس لزهر بالاشراف المؤقت على تسيير القناة في انتظار قرارات أخرى منها إقالة الرئيس المدير العام بالنيابة عبدالمجيد المرايحي وعلمت الشروق في هذا المجال أن الاعلامي محمود بوناب مرشح لتولي هذا المنصب بعد ان تم ترشيح اسمه من قبل رئاسة الحكومة إلى الهايكا ومحمود بوناب اعلامي تونسي اشتغل مديرا لقناة الجزيرة للأطفال من 2004 إلى 2011 وعمل قبل ذلك رئيسا للقسم العربي ومذيعا بإذاعة سويسرا الدولية وقد احتجزته السلط القطرية بـ«تهمة إهدار المال العام إلى جانب تحجير السفر عليه وحرمانه من جميع مستحقاته المالية» ولقي محمود بوناب مساندة دولية لقضيته.. ليتم انصافه أخيرا ويصبح حرّا في تنقلاته في 2015.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018