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يوم السبت 10 فيفري 2018
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مؤسسة التلفزة الوطنية:هل يكون محمود بوناب الرئيس المدير العام القادم؟
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الثقافي
مؤسسة التلفزة الوطنية:هل يكون محمود بوناب الرئيس المدير العام القادم؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

مازالت تداعيات قطع البث الفضائي للوطنية 2 عن جلسة مجلس النواب المخصّصة لأداء النائب ياسين العياري اليمين تلقي بظلالها بشكل متسارع على مؤسسة التلفزة الوطنية فبعد إقالة عماد بربورة مدير الوطنية الثانية تم تكليف فارس لزهر بالاشراف المؤقت على تسيير القناة في انتظار قرارات أخرى منها إقالة الرئيس المدير العام بالنيابة عبدالمجيد المرايحي وعلمت الشروق في هذا المجال أن الاعلامي محمود بوناب مرشح لتولي هذا المنصب بعد ان تم ترشيح اسمه من قبل رئاسة الحكومة إلى الهايكا ومحمود بوناب اعلامي تونسي اشتغل مديرا لقناة الجزيرة للأطفال من 2004 إلى 2011 وعمل قبل ذلك رئيسا للقسم العربي ومذيعا بإذاعة سويسرا الدولية وقد احتجزته السلط القطرية بـ«تهمة إهدار المال العام إلى جانب تحجير السفر عليه وحرمانه من جميع مستحقاته المالية» ولقي محمود بوناب مساندة دولية لقضيته.. ليتم انصافه أخيرا ويصبح حرّا في تنقلاته في 2015.

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مؤسسة التلفزة الوطنية:هل يكون محمود بوناب الرئيس المدير العام القادم؟
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مازالت تداعيات قطع البث الفضائي للوطنية 2 عن جلسة مجلس النواب المخصّصة لأداء النائب ياسين العياري اليمين...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الثقافي
مؤسسة التلفزة الوطنية:هل يكون محمود بوناب الرئيس المدير العام القادم؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

مازالت تداعيات قطع البث الفضائي للوطنية 2 عن جلسة مجلس النواب المخصّصة لأداء النائب ياسين العياري اليمين تلقي بظلالها بشكل متسارع على مؤسسة التلفزة الوطنية فبعد إقالة عماد بربورة مدير الوطنية الثانية تم تكليف فارس لزهر بالاشراف المؤقت على تسيير القناة في انتظار قرارات أخرى منها إقالة الرئيس المدير العام بالنيابة عبدالمجيد المرايحي وعلمت الشروق في هذا المجال أن الاعلامي محمود بوناب مرشح لتولي هذا المنصب بعد ان تم ترشيح اسمه من قبل رئاسة الحكومة إلى الهايكا ومحمود بوناب اعلامي تونسي اشتغل مديرا لقناة الجزيرة للأطفال من 2004 إلى 2011 وعمل قبل ذلك رئيسا للقسم العربي ومذيعا بإذاعة سويسرا الدولية وقد احتجزته السلط القطرية بـ«تهمة إهدار المال العام إلى جانب تحجير السفر عليه وحرمانه من جميع مستحقاته المالية» ولقي محمود بوناب مساندة دولية لقضيته.. ليتم انصافه أخيرا ويصبح حرّا في تنقلاته في 2015.

أبو حمزة
تقرؤون أيضا
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09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
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20 مارس:احتفالات كبرى في افتتاح مدينة الثقافة
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عروض .. إضاءة وصوتيات في الفضاء الخارجي ، كلمة الإفتتاح تحتضنها قاعة 700 ... لتتواصل السهرة مع السيرك ومع...
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الوحيد في إفريقيا والعالم :تدشين مكتب أوروبا المبدعة في تونس
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تم امس الخميس ، الإعلان الرسمي عن تدشين مكتب أوروبا المبدعة في تونس، وهو المكتب الوحيد في إفريقيا والعالم...
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مؤسسة التلفزة الوطنية:هل يكون محمود بوناب الرئيس المدير العام القادم؟
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
مازالت تداعيات قطع البث الفضائي للوطنية 2 عن جلسة مجلس النواب المخصّصة لأداء النائب ياسين العياري اليمين...
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المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
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