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الوحيد في إفريقيا والعالم :تدشين مكتب أوروبا المبدعة في تونس
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الثقافي
الوحيد في إفريقيا والعالم :تدشين مكتب أوروبا المبدعة في تونس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

تونس ـ الشروق:
تم امس الخميس ، الإعلان الرسمي عن تدشين مكتب أوروبا المبدعة في تونس، وهو المكتب الوحيد في إفريقيا والعالم العربي، حسب تأكيد وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين لموزاييك.
واعتبر الوزير أن اختيار الاتحاد الأوروبي لتونس من بين بقية بلدان إفريقيا والعالم العربي، للانتفاع ببرنامج «أوروبا المبدعة»، فرصة ستمكن الفنانين والمبدعين التونسيين من المشاركة في الفضاء الثقافي الأورو متوسطي والتمتع بالتمويل وجملة من الامتيازات.
وأكد على دعم الاتحاد الأوروبي لتونس في مرحلة الانتقال الديمقراطي، من خلال دعم العمل الثقافي والفني وانخراطه في دعم جهود وزارة الشؤون الثقافية في إرساء اللامركزية الثقافية من أجل ثقافة للجميع في كل مكان.
بدوره عبّر سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس برغاميني عن ثقة الاتحاد الأوروبي في نجاح المسار الديمقراطي بتونس رغم تصنيف الاتحاد الأوروبي لتونس في القائمة السوداء للبلدان أكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتبر «برغاميني» أن عضويّة تونس في برنامج «أوروبا المبدعة» يؤكد ثراء المشهد الثقافي التونسي وتعطّشه للثقافة والإبداع. وقال إن «انضمام تونس إلى هذا البرنامج سيمكن من تدعيم الإبداعات التونسية في المجال الثقافي لدول شمال البحر الأبيض المتوسط، واستقطاب الأوروبيين نحو تونس وفق منطق التوريد والتصدير للإبداعات الثقافية بين الضفتين».
وسيتولى هذا المكتب، بحسب المنسق الوطني لبرنامج دعم قطاع الثقافة بتونس، بلال عبودي، الاضطلاع بمهمة الترويج للبرنامج، والإحاطة بالمشاركات التونسية بما فيها تنظيم دورات تكوينية لفائدة الجمعيات الثقافية وتعزيز ربطها مع الجمعيات الأوروبية.

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الثقافي
الوحيد في إفريقيا والعالم :تدشين مكتب أوروبا المبدعة في تونس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

تونس ـ الشروق:
تم امس الخميس ، الإعلان الرسمي عن تدشين مكتب أوروبا المبدعة في تونس، وهو المكتب الوحيد في إفريقيا والعالم العربي، حسب تأكيد وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين لموزاييك.
واعتبر الوزير أن اختيار الاتحاد الأوروبي لتونس من بين بقية بلدان إفريقيا والعالم العربي، للانتفاع ببرنامج «أوروبا المبدعة»، فرصة ستمكن الفنانين والمبدعين التونسيين من المشاركة في الفضاء الثقافي الأورو متوسطي والتمتع بالتمويل وجملة من الامتيازات.
وأكد على دعم الاتحاد الأوروبي لتونس في مرحلة الانتقال الديمقراطي، من خلال دعم العمل الثقافي والفني وانخراطه في دعم جهود وزارة الشؤون الثقافية في إرساء اللامركزية الثقافية من أجل ثقافة للجميع في كل مكان.
بدوره عبّر سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس برغاميني عن ثقة الاتحاد الأوروبي في نجاح المسار الديمقراطي بتونس رغم تصنيف الاتحاد الأوروبي لتونس في القائمة السوداء للبلدان أكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتبر «برغاميني» أن عضويّة تونس في برنامج «أوروبا المبدعة» يؤكد ثراء المشهد الثقافي التونسي وتعطّشه للثقافة والإبداع. وقال إن «انضمام تونس إلى هذا البرنامج سيمكن من تدعيم الإبداعات التونسية في المجال الثقافي لدول شمال البحر الأبيض المتوسط، واستقطاب الأوروبيين نحو تونس وفق منطق التوريد والتصدير للإبداعات الثقافية بين الضفتين».
وسيتولى هذا المكتب، بحسب المنسق الوطني لبرنامج دعم قطاع الثقافة بتونس، بلال عبودي، الاضطلاع بمهمة الترويج للبرنامج، والإحاطة بالمشاركات التونسية بما فيها تنظيم دورات تكوينية لفائدة الجمعيات الثقافية وتعزيز ربطها مع الجمعيات الأوروبية.

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الوحيد في إفريقيا والعالم :تدشين مكتب أوروبا المبدعة في تونس
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تم امس الخميس ، الإعلان الرسمي عن تدشين مكتب أوروبا المبدعة في تونس، وهو المكتب الوحيد في إفريقيا والعالم...
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معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
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