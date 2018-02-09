الوحيد في إفريقيا والعالم :تدشين مكتب أوروبا المبدعة في تونس

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تونس ـ الشروق:
تم امس الخميس ، الإعلان الرسمي عن تدشين مكتب أوروبا المبدعة في تونس، وهو المكتب الوحيد في إفريقيا والعالم العربي، حسب تأكيد وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين لموزاييك.
واعتبر الوزير أن اختيار الاتحاد الأوروبي لتونس من بين بقية بلدان إفريقيا والعالم العربي، للانتفاع ببرنامج «أوروبا المبدعة»، فرصة ستمكن الفنانين والمبدعين التونسيين من المشاركة في الفضاء الثقافي الأورو متوسطي والتمتع بالتمويل وجملة من الامتيازات.
وأكد على دعم الاتحاد الأوروبي لتونس في مرحلة الانتقال الديمقراطي، من خلال دعم العمل الثقافي والفني وانخراطه في دعم جهود وزارة الشؤون الثقافية في إرساء اللامركزية الثقافية من أجل ثقافة للجميع في كل مكان.
بدوره عبّر سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس برغاميني عن ثقة الاتحاد الأوروبي في نجاح المسار الديمقراطي بتونس رغم تصنيف الاتحاد الأوروبي لتونس في القائمة السوداء للبلدان أكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتبر «برغاميني» أن عضويّة تونس في برنامج «أوروبا المبدعة» يؤكد ثراء المشهد الثقافي التونسي وتعطّشه للثقافة والإبداع. وقال إن «انضمام تونس إلى هذا البرنامج سيمكن من تدعيم الإبداعات التونسية في المجال الثقافي لدول شمال البحر الأبيض المتوسط، واستقطاب الأوروبيين نحو تونس وفق منطق التوريد والتصدير للإبداعات الثقافية بين الضفتين».
وسيتولى هذا المكتب، بحسب المنسق الوطني لبرنامج دعم قطاع الثقافة بتونس، بلال عبودي، الاضطلاع بمهمة الترويج للبرنامج، والإحاطة بالمشاركات التونسية بما فيها تنظيم دورات تكوينية لفائدة الجمعيات الثقافية وتعزيز ربطها مع الجمعيات الأوروبية.
تونس ـ الشروق:
تم امس الخميس ، الإعلان الرسمي عن تدشين مكتب أوروبا المبدعة في تونس، وهو المكتب الوحيد في إفريقيا والعالم العربي، حسب تأكيد وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين لموزاييك.
واعتبر الوزير أن اختيار الاتحاد الأوروبي لتونس من بين بقية بلدان إفريقيا والعالم العربي، للانتفاع ببرنامج «أوروبا المبدعة»، فرصة ستمكن الفنانين والمبدعين التونسيين من المشاركة في الفضاء الثقافي الأورو متوسطي والتمتع بالتمويل وجملة من الامتيازات.
وأكد على دعم الاتحاد الأوروبي لتونس في مرحلة الانتقال الديمقراطي، من خلال دعم العمل الثقافي والفني وانخراطه في دعم جهود وزارة الشؤون الثقافية في إرساء اللامركزية الثقافية من أجل ثقافة للجميع في كل مكان.
بدوره عبّر سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس برغاميني عن ثقة الاتحاد الأوروبي في نجاح المسار الديمقراطي بتونس رغم تصنيف الاتحاد الأوروبي لتونس في القائمة السوداء للبلدان أكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتبر «برغاميني» أن عضويّة تونس في برنامج «أوروبا المبدعة» يؤكد ثراء المشهد الثقافي التونسي وتعطّشه للثقافة والإبداع. وقال إن «انضمام تونس إلى هذا البرنامج سيمكن من تدعيم الإبداعات التونسية في المجال الثقافي لدول شمال البحر الأبيض المتوسط، واستقطاب الأوروبيين نحو تونس وفق منطق التوريد والتصدير للإبداعات الثقافية بين الضفتين».
وسيتولى هذا المكتب، بحسب المنسق الوطني لبرنامج دعم قطاع الثقافة بتونس، بلال عبودي، الاضطلاع بمهمة الترويج للبرنامج، والإحاطة بالمشاركات التونسية بما فيها تنظيم دورات تكوينية لفائدة الجمعيات الثقافية وتعزيز ربطها مع الجمعيات الأوروبية.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018