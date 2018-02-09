20 مارس:احتفالات كبرى في افتتاح مدينة الثقافة

عروض .. إضاءة وصوتيات في الفضاء الخارجي ، كلمة الإفتتاح تحتضنها قاعة 700 ... لتتواصل السهرة مع السيرك ومع مجموعة من العروض الفنية الأخرى ... هذا ماتم إعداده للتدشين الرسمي لمدينة الثقافة التي تفتتح رسميا يوم 20 مارس القادم ويتواصل موسم الإفتتاحات الى حدود شهر رمضان ببرمجة خاصة بهذا الموعد.

تونس ـ الشروق:

38 يوما يفصلنا عن موعد الإفتتاح الرسمي لمدينة الثقافة التي انتظرها المثقفون والفنانون التونسيون سنوات طويلة. هذا المشروع الحلم نفض أخيرا الغبار عن جدرانه لينطلق في استقبال زواره يوم 20 مارس 2018. الشروق تزور موقع المدينة لمواكبة آخر الإستعدادات لتدشينها الرسمي ، وبالرغم من ان اسابيع قليلة تفصلنا عن افتتاح مدينة الثقافة الا ان الأشغال مازلت متواصلة والفضاء لم يجهز بعد لذلك لن يكون 20 مارس القادم موعد افتتاح لكل القاعات والفضاءات ما عدا قاعة 700 التي ستحتضن كلمة الإفتتاح الى جانب الفضاءات الخارجية وبهو المدينة في حين يفتتح المسرح يوم 27 مارس اما قاعة الاوبرا تجهز في افريل القادم على ان يكون افتتاح متحف الفنون في شهر ماي حسب ما اكده المسؤول على تقنيات الركح بالمدينة حسام الساحلي.

عروض تونسية وأجنبية و«رمضان المدينة»

افتتاح مدينة الثقافة لن يقتصر على يوم واحد بل سيكون موسم افتتاحات ينطلق بتدشين رسمي واحتفالات داخل وخارج المدينة وتنشيط الشارع يلي ذلك في اليوم الثاني اي يوم 21 مارس افتتاح الدورة الأولى من ايام قرطاج الشعرية التي ستدور فعالياتها في كامل ولايات الجمهورية في حين يكون مقرها الرسمي مدينة الثقافة ثم يفتتح "اسبوع مسرح المدينة" في دورته الأولى يوم 27 مارس وتقدم الدورة 13 عرضا من تونس ومن خارجها وهي بالأساس دورة تأسيسية يعقد خلالها ندوة وعبر مخرجاتها يقرر مصير المهرجان. اما افتتاح قاعة الأوبرا سيكون في شهر افريل وقد تم الإعداد لعرض فني كبيرة يؤثثه الأوركاسترا السمفوني التونسي الى جانب عروض من خارج تونس وتتواصل المهرجانات التي ستحتضنها مدينة الثقافة مع ايام قرطاج كوريغرافيا، وفي شهر ماي سيكون الموعد مع افتتاح متحف الفنون التشكيلية وهو فضاء للعرض والخزن يسع لآلاف اللوحات ثم ينطلق " رمضان المدينة " وهو موعد مفتوح لكل الفنون، اما استراحة المدينة ستكون مع انطلاق موسم المهرجانات الصيفية ثم يتجدد الموعد مع موسم ثقافي جديدة. في حين لم يتم الإتفاق على تنظيم معرض تونس الدولي للكتاب بمدينة الثقافة ومن المنتظر ان ينتظم في فضاء معرض الكرم على ان تحتض المدينة بعض فعالياته. اما الدورة القادمة من المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون فستعقد بفضاء المدينة.

قريبا قانون أساسي لمدينة الثقافة

وعن تدخل مركز السينما والصورة في المشاريع المسرحية المقترحة أكد عاطف بن حسين وهو يشغل خطة مكون بمدينة الثقافة ان الإشكال قانوني بالأساس وان المركز يستقبل المشاريع فقط ثم يحولها الى إدارتهم للنظر فيها، من جهته أكد حسام الساحلي ان القانون الأساسي للمدينة تم تمريره الى رئاسة الحكومة وفي انتظار الإمضاء عليه قرر الوزير ان يكون المركز الوطني للسينما والصورة هو المتصرف المالي.

مدينة الثقافة حسب ما افادنا به حسام الساحلي ستجمع كل المؤسسات الثقافية وهذه المؤسسات ستكون مستقلة اداريا يجمعهم مجلس ادارة عام (على غرار فرقة الفنون الشعبية والموسيقى والمسرح والسينما ومؤسسة المهرجانات ... )

كما تم تخصيص فضاءات للمهرجانات كما ستقدم المدينة الدعم للمشاريع الفنية من خلال توفير فضاءات العرض والتمارين الى جانب التوجه نحو فلسفة الإنتاج المشترك ونحو فتح الشراكة مع المؤسسات الخاصة.

وتوفر مدينة الثقافة 40 فضاء (محلات ) اعدت للصناعة الثقافية منها التجاري ومنها ما سيجمع بين الثقافي والتجاري تهتم بتأجيرها شركة خاصة من خلال عقود سنوية قابلة للتجديد دون اصل تجاري كما سيتم اعداد كراس شروط خاص بهذه الفضاءات. وستكون المدينة مفتوحة يوميا للعموم.

وإن بدت ملامح مدينة الثقافة واضحة رغم عدم جاهزية بعض فضاءاتها لم يخف حسام الساحلي أيضا تخوفه من بعض التعطيلات الإدارية.

نجوى الحيدري صور طارق سلتان