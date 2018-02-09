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الثقافي
عروض اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

الجمعة 09 فيفري 2018
* قاعة الفن الرابع بتونس:
19:30 – عرض مسرحية "خوف" لفاضل الجعايبي وجليلة بكار.
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – 16:00 – 17:30 – عرض فيلم "بنزين" لسارة العبيدي.
12:30 – 14:15 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
19:00 – عرض مسرحية "فركة صابون 2" لمعز التومي وعزيزة بولبيار.
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – 17:45 – 21:00 – عرض فيلم "بنزين" لسارة العبيدي.
12:30 – عرض فيلم "Jumanji".
14:15 – 16:00 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
19:15 – عرض فيلم "50 nuances plus claires".
* قاعة المونديال بتونس:
11:00 – عرض فيلم "شيطان القايلة" لمعز كمون.
12:30 – 17:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
14:15 – 16:00 – 19:15 – عرض فيلم "بنزين" لسارة العبيدي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:00 – 16:30 – عرض فيلم "شيطان القايلة" لمعز كمون.
14:30 – 18:00 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
14:00 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
16:00 – عرض فيلم "بنزين" لسارة العبيدي.
18:30 – عرض فيلم "Maze Runner: The Death Cure".
21:00 – عرض فيلم "50 nuances plus claires".
* قاعة سينما الـ"ABC" بتونس:
12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:15 – عرض فيلم "شرش" لوليد مطار.
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 20:30 – عرض فيلم "شرش" لوليد مطار.
18:30 – عرض فيلم "تحقيق في الجنة".
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 17:00 – 21:30 – عرض فيلم "شرش" لوليد مطار.
19:00 – عرض فيلم "تحقيق في الجنة".
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم "The Greatest Showman".
16:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
19:00 – عرض فيلم "The 15:17 to PARIS".
21:15 – عرض فيلم "50 nuances plus claires".
* قاعة سينما الأقورا بالمرسى:
19:00 – عرض موسيقى كلاسيكية.
21:15 – عرض فيلم "50 nuances plus claires".
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
15:00 – عرض فيلم "The Greatest Showman".
17:00 – عرض فيلم "بنزين" لسارة العبيدي.
18:30 – عرض فيلم "Maze Runner: The Death Cure".
21:00 – عرض فيلم "50 nuances plus claires".

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الثقافي
عروض اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

الجمعة 09 فيفري 2018
* قاعة الفن الرابع بتونس:
19:30 – عرض مسرحية "خوف" لفاضل الجعايبي وجليلة بكار.
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – 16:00 – 17:30 – عرض فيلم "بنزين" لسارة العبيدي.
12:30 – 14:15 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
19:00 – عرض مسرحية "فركة صابون 2" لمعز التومي وعزيزة بولبيار.
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – 17:45 – 21:00 – عرض فيلم "بنزين" لسارة العبيدي.
12:30 – عرض فيلم "Jumanji".
14:15 – 16:00 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
19:15 – عرض فيلم "50 nuances plus claires".
* قاعة المونديال بتونس:
11:00 – عرض فيلم "شيطان القايلة" لمعز كمون.
12:30 – 17:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
14:15 – 16:00 – 19:15 – عرض فيلم "بنزين" لسارة العبيدي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:00 – 16:30 – عرض فيلم "شيطان القايلة" لمعز كمون.
14:30 – 18:00 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
14:00 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
16:00 – عرض فيلم "بنزين" لسارة العبيدي.
18:30 – عرض فيلم "Maze Runner: The Death Cure".
21:00 – عرض فيلم "50 nuances plus claires".
* قاعة سينما الـ"ABC" بتونس:
12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:15 – عرض فيلم "شرش" لوليد مطار.
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 20:30 – عرض فيلم "شرش" لوليد مطار.
18:30 – عرض فيلم "تحقيق في الجنة".
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 17:00 – 21:30 – عرض فيلم "شرش" لوليد مطار.
19:00 – عرض فيلم "تحقيق في الجنة".
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم "The Greatest Showman".
16:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
19:00 – عرض فيلم "The 15:17 to PARIS".
21:15 – عرض فيلم "50 nuances plus claires".
* قاعة سينما الأقورا بالمرسى:
19:00 – عرض موسيقى كلاسيكية.
21:15 – عرض فيلم "50 nuances plus claires".
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
15:00 – عرض فيلم "The Greatest Showman".
17:00 – عرض فيلم "بنزين" لسارة العبيدي.
18:30 – عرض فيلم "Maze Runner: The Death Cure".
21:00 – عرض فيلم "50 nuances plus claires".

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09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تم امس الخميس ، الإعلان الرسمي عن تدشين مكتب أوروبا المبدعة في تونس، وهو المكتب الوحيد في إفريقيا والعالم...
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مؤسسة التلفزة الوطنية:هل يكون محمود بوناب الرئيس المدير العام القادم؟
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
مازالت تداعيات قطع البث الفضائي للوطنية 2 عن جلسة مجلس النواب المخصّصة لأداء النائب ياسين العياري اليمين...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
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معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
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