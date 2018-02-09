عروض اليوم

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الجمعة 09 فيفري 2018
* قاعة الفن الرابع بتونس:
19:30 – عرض مسرحية "خوف" لفاضل الجعايبي وجليلة بكار.
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – 16:00 – 17:30 – عرض فيلم "بنزين" لسارة العبيدي.
12:30 – 14:15 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
19:00 – عرض مسرحية "فركة صابون 2" لمعز التومي وعزيزة بولبيار.
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – 17:45 – 21:00 – عرض فيلم "بنزين" لسارة العبيدي.
12:30 – عرض فيلم "Jumanji".
14:15 – 16:00 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
19:15 – عرض فيلم "50 nuances plus claires".
* قاعة المونديال بتونس:
11:00 – عرض فيلم "شيطان القايلة" لمعز كمون.
12:30 – 17:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
14:15 – 16:00 – 19:15 – عرض فيلم "بنزين" لسارة العبيدي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:00 – 16:30 – عرض فيلم "شيطان القايلة" لمعز كمون.
14:30 – 18:00 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
14:00 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
16:00 – عرض فيلم "بنزين" لسارة العبيدي.
18:30 – عرض فيلم "Maze Runner: The Death Cure".
21:00 – عرض فيلم "50 nuances plus claires".
* قاعة سينما الـ"ABC" بتونس:
12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:15 – عرض فيلم "شرش" لوليد مطار.
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 20:30 – عرض فيلم "شرش" لوليد مطار.
18:30 – عرض فيلم "تحقيق في الجنة".
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 17:00 – 21:30 – عرض فيلم "شرش" لوليد مطار.
19:00 – عرض فيلم "تحقيق في الجنة".
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم "The Greatest Showman".
16:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
19:00 – عرض فيلم "The 15:17 to PARIS".
21:15 – عرض فيلم "50 nuances plus claires".
* قاعة سينما الأقورا بالمرسى:
19:00 – عرض موسيقى كلاسيكية.
21:15 – عرض فيلم "50 nuances plus claires".
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
15:00 – عرض فيلم "The Greatest Showman".
17:00 – عرض فيلم "بنزين" لسارة العبيدي.
18:30 – عرض فيلم "Maze Runner: The Death Cure".
21:00 – عرض فيلم "50 nuances plus claires".
الجمعة 09 فيفري 2018
* قاعة الفن الرابع بتونس:
19:30 – عرض مسرحية "خوف" لفاضل الجعايبي وجليلة بكار.
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – 16:00 – 17:30 – عرض فيلم "بنزين" لسارة العبيدي.
12:30 – 14:15 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
19:00 – عرض مسرحية "فركة صابون 2" لمعز التومي وعزيزة بولبيار.
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – 17:45 – 21:00 – عرض فيلم "بنزين" لسارة العبيدي.
12:30 – عرض فيلم "Jumanji".
14:15 – 16:00 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
19:15 – عرض فيلم "50 nuances plus claires".
* قاعة المونديال بتونس:
11:00 – عرض فيلم "شيطان القايلة" لمعز كمون.
12:30 – 17:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
14:15 – 16:00 – 19:15 – عرض فيلم "بنزين" لسارة العبيدي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:00 – 16:30 – عرض فيلم "شيطان القايلة" لمعز كمون.
14:30 – 18:00 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
14:00 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
16:00 – عرض فيلم "بنزين" لسارة العبيدي.
18:30 – عرض فيلم "Maze Runner: The Death Cure".
21:00 – عرض فيلم "50 nuances plus claires".
* قاعة سينما الـ"ABC" بتونس:
12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:15 – عرض فيلم "شرش" لوليد مطار.
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 20:30 – عرض فيلم "شرش" لوليد مطار.
18:30 – عرض فيلم "تحقيق في الجنة".
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 17:00 – 21:30 – عرض فيلم "شرش" لوليد مطار.
19:00 – عرض فيلم "تحقيق في الجنة".
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم "The Greatest Showman".
16:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
19:00 – عرض فيلم "The 15:17 to PARIS".
21:15 – عرض فيلم "50 nuances plus claires".
* قاعة سينما الأقورا بالمرسى:
19:00 – عرض موسيقى كلاسيكية.
21:15 – عرض فيلم "50 nuances plus claires".
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
15:00 – عرض فيلم "The Greatest Showman".
17:00 – عرض فيلم "بنزين" لسارة العبيدي.
18:30 – عرض فيلم "Maze Runner: The Death Cure".
21:00 – عرض فيلم "50 nuances plus claires".
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018