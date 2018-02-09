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صفاقس:باحثة تتوصّل إلى فكّ شفرة الحامض النووي لزيت الزيتون التونسي:زيوتنا تقي من اغلب أمراض العصر... وتثمين هذا المنتوج واجب وطني
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

الشروق-مكتب صفاقس:
إنجاز علمي غير مسبوق أشادت به الاوساط العلمية العالمية.. اكتشاف الحامض النووي ADN لزيت الزيتون التونسي... الدكتورة الباحثة رائدة بن عياد اصيلة بلد الثمانية ملايين زيتونة تؤكد للعالم أن زيت الزيتون التونسي له نكهات فريدة خصوصية جينية متفردة تقي من أغلب أمراض العصر.
هذا الإكتشاف جعل صاحبته تتحصل على شهادة خبير دولي من امريكا.. واشادة من إيطاليا بنشرياتها العلمية.. وانبهار الخبراء والأساتذة بفرنسا بما حققته من اكتشاف لـADN في زيت الزيتون التونسي. «الشروق» التقت الدكتورة الباحثة رائدة بن عياد..
تقول الدكتورة انها تحصلت على الدكتوراه برسالة موضوعها «التنوع الجيني للزيتون باستعمال المشيرات الجينية وتطبيقاتها على استرسال زيت الزيتون» مضيفة انه «قبل هذا العمل الذي أنجزته في تونس لم يكن يوجد تحليل الزيت بالحامض النووي بل كانت فرضية مستحيلة علميا إلا انه بعد التجارب والاختبارات العلمية المتكررة التي قامت بها على عينات من زيت الزيتون التونسي بمخبر فرنسي يمتلك اجهزة علمية متطورة، تمكنت من اكتشاف بقايا ADN وهو انجاز علمي هام تجاوبت معه مختلف الاوساط العلمية العالمية».
ومضت تقول ما نشرته سجل تجاوب عديد المؤسسات العلمية وشركات خاصة بدول اجنبية على غرار ايطاليا اسبانيا تركيا والجزائر للتبادل العلمي في هذا المجال..ثم ان الأوساط العالمية باتت تقبل منشوراتها بكل احترام لكفاءتها ويطلبون رايها العلمي في بعض المنشورات العلمية لباحثين من دول اخرى.
وأضافت الدكتورة صادقت امريكا مؤخرا على كفاءتي في مجال تثمين زيت الزيتون بإسنادها شهادة خبير دولي مسلمة من احدى المؤسسات الجامعية المعروفة بهذا البلد.
وعن خصائص الزيت التونسي ومقارنته بالزيت الإيطالي والإسباني قالت الخبيرة الدولية زيت الزيتون التونسي ذو جودة عالية فهو يحتوي على نكهات فريدة ومتميزة كما له قيمة بيولوجية حيث تتسم بعض الأنواع بمحافظتها على قيمة عالية من الستيرول وانواع اخرى غنية بالمركبات الفينولية واخرى غنية بالحامض اولييك، وهي خصائص ومكونات لها فوائد صحية خاصة في الوقاية من مخاطر الكولستيرول وامراض القلب ولالتهابات والسرطانيات فزيتنا له خصوصية جينية منفردة في العالم وهو ما حرصنا على نشره تثمينا لهذا المنتوج الذي يحق لنا ان نتباهى به عالميا.
لكن الغريب ان الدكتورة رائدة التي لم تحظ بالنجاح في مناظرة الانتداب لخطة مساعد او استاذ مساعد للتعليم العالي والبحث العلمي انطلقت في بعث مشروع خاص لمخبر يعنى بتثمين زيت الزيتون التونسي خدمة لهذا المنتوج الوطني، لكنها لما تقدمت بمطلب للتمويل ضمانات مادية اخرى تفوق إمكانياتها كعاطلة عن العمل.. فماذا ستفعل؟.

علي المرزوقي
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صفاقس:باحثة تتوصّل إلى فكّ شفرة الحامض النووي لزيت الزيتون التونسي:زيوتنا تقي من اغلب أمراض العصر... وتثمين هذا المنتوج واجب وطني
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

الشروق-مكتب صفاقس:
إنجاز علمي غير مسبوق أشادت به الاوساط العلمية العالمية.. اكتشاف الحامض النووي ADN لزيت الزيتون التونسي... الدكتورة الباحثة رائدة بن عياد اصيلة بلد الثمانية ملايين زيتونة تؤكد للعالم أن زيت الزيتون التونسي له نكهات فريدة خصوصية جينية متفردة تقي من أغلب أمراض العصر.
هذا الإكتشاف جعل صاحبته تتحصل على شهادة خبير دولي من امريكا.. واشادة من إيطاليا بنشرياتها العلمية.. وانبهار الخبراء والأساتذة بفرنسا بما حققته من اكتشاف لـADN في زيت الزيتون التونسي. «الشروق» التقت الدكتورة الباحثة رائدة بن عياد..
تقول الدكتورة انها تحصلت على الدكتوراه برسالة موضوعها «التنوع الجيني للزيتون باستعمال المشيرات الجينية وتطبيقاتها على استرسال زيت الزيتون» مضيفة انه «قبل هذا العمل الذي أنجزته في تونس لم يكن يوجد تحليل الزيت بالحامض النووي بل كانت فرضية مستحيلة علميا إلا انه بعد التجارب والاختبارات العلمية المتكررة التي قامت بها على عينات من زيت الزيتون التونسي بمخبر فرنسي يمتلك اجهزة علمية متطورة، تمكنت من اكتشاف بقايا ADN وهو انجاز علمي هام تجاوبت معه مختلف الاوساط العلمية العالمية».
ومضت تقول ما نشرته سجل تجاوب عديد المؤسسات العلمية وشركات خاصة بدول اجنبية على غرار ايطاليا اسبانيا تركيا والجزائر للتبادل العلمي في هذا المجال..ثم ان الأوساط العالمية باتت تقبل منشوراتها بكل احترام لكفاءتها ويطلبون رايها العلمي في بعض المنشورات العلمية لباحثين من دول اخرى.
وأضافت الدكتورة صادقت امريكا مؤخرا على كفاءتي في مجال تثمين زيت الزيتون بإسنادها شهادة خبير دولي مسلمة من احدى المؤسسات الجامعية المعروفة بهذا البلد.
وعن خصائص الزيت التونسي ومقارنته بالزيت الإيطالي والإسباني قالت الخبيرة الدولية زيت الزيتون التونسي ذو جودة عالية فهو يحتوي على نكهات فريدة ومتميزة كما له قيمة بيولوجية حيث تتسم بعض الأنواع بمحافظتها على قيمة عالية من الستيرول وانواع اخرى غنية بالمركبات الفينولية واخرى غنية بالحامض اولييك، وهي خصائص ومكونات لها فوائد صحية خاصة في الوقاية من مخاطر الكولستيرول وامراض القلب ولالتهابات والسرطانيات فزيتنا له خصوصية جينية منفردة في العالم وهو ما حرصنا على نشره تثمينا لهذا المنتوج الذي يحق لنا ان نتباهى به عالميا.
لكن الغريب ان الدكتورة رائدة التي لم تحظ بالنجاح في مناظرة الانتداب لخطة مساعد او استاذ مساعد للتعليم العالي والبحث العلمي انطلقت في بعث مشروع خاص لمخبر يعنى بتثمين زيت الزيتون التونسي خدمة لهذا المنتوج الوطني، لكنها لما تقدمت بمطلب للتمويل ضمانات مادية اخرى تفوق إمكانياتها كعاطلة عن العمل.. فماذا ستفعل؟.

علي المرزوقي
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10 فيفري 2018 السّاعة 00:05
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بنزرت: إصدار قرارات سحب للرخص والبطاقات المهنية ضد 24 من سائقي وأصحاب رخص تاكسي واللّواج والنقل ريفي
09 فيفري 2018 السّاعة 22:58
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صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018 السّاعة 21:54
صفاقس- الشروق اون لاين- رابح: جد قبل قليل حادث أليم في الطريق الرابطة بين عقارب ومنزل شاكر وبالتحديد بعد قصر...
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عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
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