قابس:أمهل الحكومة حتى نهاية الأسبوع:الاتحاد الجهوي للشغل يهدّد بالإضراب العام

مكتب الشروق - قابس :

تواترت التهديدات المعلنة خلال الأسبوع الجاري باعلان الاضراب الجهوي في قابس نتيجة الفراغ الاداري الحاصل في عديد المسؤوليات والمؤسسات الحساسة وما ترتب عنه من تعطل عديد المشاريع الكبرى التي ينتظرها أهالي قابس.

البداية كانت مع الاتحاد الجهوي للشغل الذي عبر عن استيائه من الركود الحاصل في مسار المشاريع الكبرى والمشاغل التي تمس المواطن على غرار تأخر مشروع المستشفى الجامعي والوضع المتردي للخدمات الطبية في المستشفى الجهوي وكان كاتب عام الاتحاد التقى والي الجهة وعبر له عن انشغاله للفراغ الحاصل في مسؤوليات ادارية وسياسية حساسة على غرار الكاتب العام للولاية والمعتمد الأول ومدير جهوي للتنمية . الاتحاد أعلن صراحة أنه سيمهل الحكومة حتى نهاية هذا الأسبوع لسد الشغورات وتحريك بعض المشاريع والا فانه سيتدارس قرار الاضراب العام. من جهتهم نواب قابس عقدوا ندوة صحفية بمقر المجلس تحدثوا فيها عن المشاغل الكبرى للجهة التي لم تجد حتى اليوم طريقها نحو الانفراج بسبب تعطل المشاريع المعلن عنها في المجالس الوزارية اضافة الى الشغورات الحاصلة في بعض المسؤوليات وما انجر عن ذلك من تعطيل وشل لعديد المشاريع والمصالح الخدماتية. النواب عبروا عن استيائهم من تواصل المماطلة منذرين بما يمكن أن يقود اليه الاحتقان الحاصل في مكونات المجتمع المدني منها امكانية الاضراب العام.





الحبيب الحفيان