قابس:أمهل الحكومة حتى نهاية الأسبوع:الاتحاد الجهوي للشغل يهدّد بالإضراب العام

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مكتب الشروق - قابس :
تواترت التهديدات المعلنة خلال الأسبوع الجاري باعلان الاضراب الجهوي في قابس نتيجة الفراغ الاداري الحاصل في عديد المسؤوليات والمؤسسات الحساسة وما ترتب عنه من تعطل عديد المشاريع الكبرى التي ينتظرها أهالي قابس.
البداية كانت مع الاتحاد الجهوي للشغل الذي عبر عن استيائه من الركود الحاصل في مسار المشاريع الكبرى والمشاغل التي تمس المواطن على غرار تأخر مشروع المستشفى الجامعي والوضع المتردي للخدمات الطبية في المستشفى الجهوي وكان كاتب عام الاتحاد التقى والي الجهة وعبر له عن انشغاله للفراغ الحاصل في مسؤوليات ادارية وسياسية حساسة على غرار الكاتب العام للولاية والمعتمد الأول ومدير جهوي للتنمية . الاتحاد أعلن صراحة أنه سيمهل الحكومة حتى نهاية هذا الأسبوع لسد الشغورات وتحريك بعض المشاريع والا فانه سيتدارس قرار الاضراب العام. من جهتهم نواب قابس عقدوا ندوة صحفية بمقر المجلس تحدثوا فيها عن المشاغل الكبرى للجهة التي لم تجد حتى اليوم طريقها نحو الانفراج بسبب تعطل المشاريع المعلن عنها في المجالس الوزارية اضافة الى الشغورات الحاصلة في بعض المسؤوليات وما انجر عن ذلك من تعطيل وشل لعديد المشاريع والمصالح الخدماتية. النواب عبروا عن استيائهم من تواصل المماطلة منذرين بما يمكن أن يقود اليه الاحتقان الحاصل في مكونات المجتمع المدني منها امكانية الاضراب العام.
مكتب الشروق - قابس :
تواترت التهديدات المعلنة خلال الأسبوع الجاري باعلان الاضراب الجهوي في قابس نتيجة الفراغ الاداري الحاصل في عديد المسؤوليات والمؤسسات الحساسة وما ترتب عنه من تعطل عديد المشاريع الكبرى التي ينتظرها أهالي قابس.
البداية كانت مع الاتحاد الجهوي للشغل الذي عبر عن استيائه من الركود الحاصل في مسار المشاريع الكبرى والمشاغل التي تمس المواطن على غرار تأخر مشروع المستشفى الجامعي والوضع المتردي للخدمات الطبية في المستشفى الجهوي وكان كاتب عام الاتحاد التقى والي الجهة وعبر له عن انشغاله للفراغ الحاصل في مسؤوليات ادارية وسياسية حساسة على غرار الكاتب العام للولاية والمعتمد الأول ومدير جهوي للتنمية . الاتحاد أعلن صراحة أنه سيمهل الحكومة حتى نهاية هذا الأسبوع لسد الشغورات وتحريك بعض المشاريع والا فانه سيتدارس قرار الاضراب العام. من جهتهم نواب قابس عقدوا ندوة صحفية بمقر المجلس تحدثوا فيها عن المشاغل الكبرى للجهة التي لم تجد حتى اليوم طريقها نحو الانفراج بسبب تعطل المشاريع المعلن عنها في المجالس الوزارية اضافة الى الشغورات الحاصلة في بعض المسؤوليات وما انجر عن ذلك من تعطيل وشل لعديد المشاريع والمصالح الخدماتية. النواب عبروا عن استيائهم من تواصل المماطلة منذرين بما يمكن أن يقود اليه الاحتقان الحاصل في مكونات المجتمع المدني منها امكانية الاضراب العام.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018