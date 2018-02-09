المنستير: طبلبة:مياه الصّرف الصحي تزحف على الأراضي الفلاحية

يعاني نحو 250 فلاحا في منطقة بئر عمّاش بطبلبة من ولاية المنستير من تضرر أراضيهم الفلاحية ومحاصيلهم الزراعية بسبب المياه المتسربة من قنوات الصرف الصحي والتي أتت على أجزاء كبيرة من هذه الأراضي.

الشروق ـ مكتب الساحل:

وأطلق فلاحو الجهة صيحة فزع بعد أن أثّر سيلان هذه المياه على أراضيهم بشكل أضر بالأشجار والمزروعات فضلا عن تضرر المسالك الفلاحية مما زاد من صعوبة وصول المتزودين بمختلف المنتوجات الفلاحية.

وسبّب ضعف هذه القنوات وعجزها عن استيعاب حجم مياه الصرف الصحي غير المعالجة وانسدادها المتواتر هذا «الفيضان» غير المرغوب فيه لدى الفلاحين. وأكدت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير منيرة سهلول أنّ المنتوج الذي يُسقى بهذه المياه غير المعالجة يتم إتلافه على الفور لأنه منتوج سام ويمثل خطرا على صحة المواطنين، مشيرة إلى أنّ المندوبية راسلت ديوان التطهير وتم إبلاغها بأنّ الديوان بصدد إيجاد الحلول المناسبة لهذا الإشكال.

وأكد المدير الجهوي لديوان التطهير بالمنستير عدنان حسين في هذا السياق أنّ الديوان أعد دراسة رُصدت لها اعتمادات مالية هامة وأعد ملف طلب العروض وحال نشره سيتم الشروع في إعادة هذه القنوات من البقالطة إلى المكنين مرورا بطبلبة، وهو ما كان المدير العام لديوان التطهير قد وعد به خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية المنستير صحبة كاتب الدولة للبيئة الذي أخذ على عاتقه هذا الملف، حسب قوله.





محمد علي خليفة