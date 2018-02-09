المنستير: طبلبة:مياه الصّرف الصحي تزحف على الأراضي الفلاحية

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يعاني نحو 250 فلاحا في منطقة بئر عمّاش بطبلبة من ولاية المنستير من تضرر أراضيهم الفلاحية ومحاصيلهم الزراعية بسبب المياه المتسربة من قنوات الصرف الصحي والتي أتت على أجزاء كبيرة من هذه الأراضي.
الشروق ـ مكتب الساحل:
وأطلق فلاحو الجهة صيحة فزع بعد أن أثّر سيلان هذه المياه على أراضيهم بشكل أضر بالأشجار والمزروعات فضلا عن تضرر المسالك الفلاحية مما زاد من صعوبة وصول المتزودين بمختلف المنتوجات الفلاحية.
وسبّب ضعف هذه القنوات وعجزها عن استيعاب حجم مياه الصرف الصحي غير المعالجة وانسدادها المتواتر هذا «الفيضان» غير المرغوب فيه لدى الفلاحين. وأكدت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير منيرة سهلول أنّ المنتوج الذي يُسقى بهذه المياه غير المعالجة يتم إتلافه على الفور لأنه منتوج سام ويمثل خطرا على صحة المواطنين، مشيرة إلى أنّ المندوبية راسلت ديوان التطهير وتم إبلاغها بأنّ الديوان بصدد إيجاد الحلول المناسبة لهذا الإشكال.
وأكد المدير الجهوي لديوان التطهير بالمنستير عدنان حسين في هذا السياق أنّ الديوان أعد دراسة رُصدت لها اعتمادات مالية هامة وأعد ملف طلب العروض وحال نشره سيتم الشروع في إعادة هذه القنوات من البقالطة إلى المكنين مرورا بطبلبة، وهو ما كان المدير العام لديوان التطهير قد وعد به خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية المنستير صحبة كاتب الدولة للبيئة الذي أخذ على عاتقه هذا الملف، حسب قوله.
يعاني نحو 250 فلاحا في منطقة بئر عمّاش بطبلبة من ولاية المنستير من تضرر أراضيهم الفلاحية ومحاصيلهم الزراعية بسبب المياه المتسربة من قنوات الصرف الصحي والتي أتت على أجزاء كبيرة من هذه الأراضي.
الشروق ـ مكتب الساحل:
وأطلق فلاحو الجهة صيحة فزع بعد أن أثّر سيلان هذه المياه على أراضيهم بشكل أضر بالأشجار والمزروعات فضلا عن تضرر المسالك الفلاحية مما زاد من صعوبة وصول المتزودين بمختلف المنتوجات الفلاحية.
وسبّب ضعف هذه القنوات وعجزها عن استيعاب حجم مياه الصرف الصحي غير المعالجة وانسدادها المتواتر هذا «الفيضان» غير المرغوب فيه لدى الفلاحين. وأكدت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير منيرة سهلول أنّ المنتوج الذي يُسقى بهذه المياه غير المعالجة يتم إتلافه على الفور لأنه منتوج سام ويمثل خطرا على صحة المواطنين، مشيرة إلى أنّ المندوبية راسلت ديوان التطهير وتم إبلاغها بأنّ الديوان بصدد إيجاد الحلول المناسبة لهذا الإشكال.
وأكد المدير الجهوي لديوان التطهير بالمنستير عدنان حسين في هذا السياق أنّ الديوان أعد دراسة رُصدت لها اعتمادات مالية هامة وأعد ملف طلب العروض وحال نشره سيتم الشروع في إعادة هذه القنوات من البقالطة إلى المكنين مرورا بطبلبة، وهو ما كان المدير العام لديوان التطهير قد وعد به خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية المنستير صحبة كاتب الدولة للبيئة الذي أخذ على عاتقه هذا الملف، حسب قوله.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018