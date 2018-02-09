أخبار باختصار

الكاف إضراب جوع وحشي

الكاف ـ الشروق :

على إثر ما اعتبره مظالم و استفزارات و ضغوطات في العمل وضرب للعمل النقابي دخل الملازم بسلك الحماية المدنية بالكاف عبيدي العبيدي في إضراب جوع وحشي منذ يوم الثلاثاء 6 فيفري الجاري مما استوجب نقله ليلة الخميس إلى المستشفى الجهوي للكاف لتلقي العلاج.

يونس العياري "النقابة الأساسية" بين أنه تمت نقلة النقابي محمد الهادي القاطري تعسفيا كما تم تضييق الخناق على الملازم أول منير العبيدي مما اضطره إلى طلب نقلة خارج الولاية و ذلك وفق بيان تسلمت « الشروق « نسخة منه . ورغم تقدم النقابي عبيد العبيدي بمطلب للقاء المدير العام قصد شرح وضعيته إلا أنه جوبه بالصد مما دفعه إلى الدخول في إضراب جوع وحشي أدى إلى تدهور حالته الصحية و قد لقي هذا الإضراب كل المساندة من أعوان و إطارات الحماية المدنية بالكاف و ارتداء الشارة الحمراء دون الإضراب عن العمل .

المولدي العباسي

سيدي بوزيد

المعلّمون النواب يحتجون

نظم امس عدد من المعلمين النواب بحهة سيدي بوزيد مسيرة احتجاجية انطلقت من امام مقر المندوبية الجهوية للتربية و جابت الطريق الرئيسية احتجاجا على اقدام الوزارة على الخصم من اجورهم . و طالب المحتجون بصرف مستحقاتهم المتخلدة بذمة المندوبية والتسريع في انتداب النواب و تسوية وضعيتهم.

قيس

تعطّل الدروس بمدرسة الحي الفلاحي

تواصل امس و لليوم الثالث على التوالي تعطل الدروس بالمدرسة الابتدائية الحي الفلاحي بمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية و ذلك بسبب قيام الأولياء بمنع ابنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة احتجاجا على تردي الوضع البيئي بالمؤسسة.

و يذكر ان الاطار التربوي العامل بالمؤسسة المذكورة دخل اول أمس الإثنين في اضراب مفتوح بسبب تردي الوضع البيئي جراء الروائح الكريهة و الدخان المنبعث من مصب الفضلات المحاذي للمدرسة.

قيس عماري

نابل

بعث مشروع بيئي بقيمة 60 مليون أورو

يعتزم مجموعة من رجال الأعمال الإيطاليين بعث مشروع بيئي بجهة نابل في إطار تثمين النفايات المنزلية و رسكلتها وتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج السماد العضوي و توفير عدد هام من مواطن الشغل بتقديرات مالية أولية في حدود 60 مليون أورو. وقد لاقت هذه الفكرة دعما من والية نابل لما له من انعكاسات ايجابية على المجال البيئي و جودة الحياة باعتبار ان هذه المشاريع تلقى تجاوبا من الدولة في اطار الاستثمار بين القطاع العام والخاص.

بسّام الشعباني