تـــــوزر:ملتقى إقليمي حول إجراءات الترشح للانتخابات البلدية

توزر (الشروق)

احتضنت أول أمس مدينة توزر ملتقى اقليمي حول اجراءات الترشح للانتخابات البلدية تحت عنوان «الأيام الاعلامية حول اجراءات الترشح للانتخابات البلدية» بتنظيم وإشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبمشاركة الهيئات الفرعية للانتخابات بولايات توزر وقفصة وقبلي وتطاوين وحضور مكونات من المجتمع المدني وممثلي الأحزاب والراغبين في الترشح ومتابعة الانتخابات البلدية 2018 وتمّ خلاله تقديم شروط واجراءات الترشح للانتخابات البلدية. وتمّ خلال الملتقى توضيح عديد المسائل مثل التناصف العمودي والأفقي ووجود عنصري الشباب وذوي الاعاقة في القائمة والاجابة عن استفسارات الحضور والتي لم تتناول في توزر مسألة امتناع بعض الادارات المعنية التعاون مع المترشحين والتي تمّ طرحها في جهات أخرى حسب قوله.





بوبكر حريزي