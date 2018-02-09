نابــــــــل:اجتماعــــات ماراطونـــية للاستحقـــاق الانتخـــابي

مكتب نابل (الشروق)

قال السيد غسان الشقراني الكاتب العام الجهوي لحزب التيار الديمقراطي بنابل في تصريح لـ«الشروق» إن الحزب في نابل سيدخل الانتخابات البلدية بعدد محترم حيث لم يتم تحديد العدد النهائي إلى حد الآن لأنّ هناك قائمات في طور الاعداد وفي الخطوات الأخيرة. وأكّد ان القائمات كلّها "تيّارية" 100 بالمائة لحد هذه اللحظة في انتظار إمكانيّة تكوين بعض القائمات الائتلافية مع أحزاب أخرى قريبة مثلما نصّ على ذلك قرار المجلس الوطني للحزب والذي يقضي بأن تكون الأولوية للقائمات التياريّة ثم الائتلافية ثم المستقلّة. المكتب الجهوي للتيار الديمقراطي بنابل تحرك في الآونة الأخيرة على أكثر من مستوى من خلال التنسيق مع جميع المكاتب والتنسيقيات المحلية للحزب بولاية نابل والاجتماع بممثليهم والتحضير للاستحقاق الانتخابي من خلال الانكباب على وضع اللمسات الأخيرة على القائمات الانتخابية.





بسّام الشّعباني