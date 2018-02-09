نابــــــــل:اجتماعــــات ماراطونـــية للاستحقـــاق الانتخـــابي

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مكتب نابل (الشروق)
قال السيد غسان الشقراني الكاتب العام الجهوي لحزب التيار الديمقراطي بنابل في تصريح لـ«الشروق» إن الحزب في نابل سيدخل الانتخابات البلدية بعدد محترم حيث لم يتم تحديد العدد النهائي إلى حد الآن لأنّ هناك قائمات في طور الاعداد وفي الخطوات الأخيرة. وأكّد ان القائمات كلّها "تيّارية" 100 بالمائة لحد هذه اللحظة في انتظار إمكانيّة تكوين بعض القائمات الائتلافية مع أحزاب أخرى قريبة مثلما نصّ على ذلك قرار المجلس الوطني للحزب والذي يقضي بأن تكون الأولوية للقائمات التياريّة ثم الائتلافية ثم المستقلّة. المكتب الجهوي للتيار الديمقراطي بنابل تحرك في الآونة الأخيرة على أكثر من مستوى من خلال التنسيق مع جميع المكاتب والتنسيقيات المحلية للحزب بولاية نابل والاجتماع بممثليهم والتحضير للاستحقاق الانتخابي من خلال الانكباب على وضع اللمسات الأخيرة على القائمات الانتخابية.
مكتب نابل (الشروق)
قال السيد غسان الشقراني الكاتب العام الجهوي لحزب التيار الديمقراطي بنابل في تصريح لـ«الشروق» إن الحزب في نابل سيدخل الانتخابات البلدية بعدد محترم حيث لم يتم تحديد العدد النهائي إلى حد الآن لأنّ هناك قائمات في طور الاعداد وفي الخطوات الأخيرة. وأكّد ان القائمات كلّها "تيّارية" 100 بالمائة لحد هذه اللحظة في انتظار إمكانيّة تكوين بعض القائمات الائتلافية مع أحزاب أخرى قريبة مثلما نصّ على ذلك قرار المجلس الوطني للحزب والذي يقضي بأن تكون الأولوية للقائمات التياريّة ثم الائتلافية ثم المستقلّة. المكتب الجهوي للتيار الديمقراطي بنابل تحرك في الآونة الأخيرة على أكثر من مستوى من خلال التنسيق مع جميع المكاتب والتنسيقيات المحلية للحزب بولاية نابل والاجتماع بممثليهم والتحضير للاستحقاق الانتخابي من خلال الانكباب على وضع اللمسات الأخيرة على القائمات الانتخابية.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018