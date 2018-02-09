معتمد سليانة الجنوبية:نعمل على توفير الدعم اللوجستي للانتخابــات البلديــة

مكتب سليانة (الشروق)

أدى معتمد سليانة الجنوبية السيد عماد فرجاوي زيارة ميدانية للوقوف على اشغال مقر بلدية سيدي مرشد قصد التحضير لانطلاق العمل بها مباشرة بعيد الانتخابات البلدية المرتقبة.

وأوضح أن العمل البلدي من شأنه الرقي بالمواطن على جميع الجوانب مبينا ان هناك استعدادات حثيثة لتوفير الدعم اللوجستي لحسن سير الانتخابات البلدية المرتقبة وان الوقوف على اشغال بناية مقر بلدية سيدي مرشد يدخل ضمن تلك الخانة فالنشاط البلدي لا يقتصر كما هو مشاع لدى المواطن في استخراج مضامين ولادة او التعريف بالامضاء بل هناك اشياء اخرى اهم من ذلك مثل التنظيف وتوفير الارضية الملائمة للنهوض بالاقتصاد وحسن تسيير متطلبات المواطن.