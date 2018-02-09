قابـــــــس:312 مقعــــدا فـــي 17 بلديــــــــة

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مكتب الشروق (قابس)
بلغ عدد المرسمين للانتخابات البلدية في ولاية قابس البالغ عدد سكانها 374300 نسمة الى حدود موعد غلق آجال الترسيم الأخير 183737 منهم 95398 ذكور و88339 إناث ، ويبلغ عدد المقاعد الموزعة على 17 بلدية 312 مقعد أعلاها في بلديتي قابس والحامة 30 مقعد وأدناها في بلديتي الزارات ومطماطة 12 مقعد ، ويبلغ عدد المرسمين من شريحة الشباب بين 18 و35 سنة 64466 أي ما يعادل نسبة 35في المائة. وتعمل الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقابس على إنهاء الاستعدادات لهذا الحدث من خلال انكبابها على اعداد الخطة اللوجسية لكل المراحل المنتظرة وحسب ما جاء على لسان علي الباز الكاتب العام للهيئة الفرعية فان الهيئة دعمت رصيدها البشري بـ8 أعوان وقتيين وهي حاليا بصدد تكوين وتأطير 17 منسقا محليا و32 عون قبول الترشحات.
مكتب الشروق (قابس)
بلغ عدد المرسمين للانتخابات البلدية في ولاية قابس البالغ عدد سكانها 374300 نسمة الى حدود موعد غلق آجال الترسيم الأخير 183737 منهم 95398 ذكور و88339 إناث ، ويبلغ عدد المقاعد الموزعة على 17 بلدية 312 مقعد أعلاها في بلديتي قابس والحامة 30 مقعد وأدناها في بلديتي الزارات ومطماطة 12 مقعد ، ويبلغ عدد المرسمين من شريحة الشباب بين 18 و35 سنة 64466 أي ما يعادل نسبة 35في المائة. وتعمل الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقابس على إنهاء الاستعدادات لهذا الحدث من خلال انكبابها على اعداد الخطة اللوجسية لكل المراحل المنتظرة وحسب ما جاء على لسان علي الباز الكاتب العام للهيئة الفرعية فان الهيئة دعمت رصيدها البشري بـ8 أعوان وقتيين وهي حاليا بصدد تكوين وتأطير 17 منسقا محليا و32 عون قبول الترشحات.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018