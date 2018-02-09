قابـــــــس:312 مقعــــدا فـــي 17 بلديــــــــة

مكتب الشروق (قابس)

بلغ عدد المرسمين للانتخابات البلدية في ولاية قابس البالغ عدد سكانها 374300 نسمة الى حدود موعد غلق آجال الترسيم الأخير 183737 منهم 95398 ذكور و88339 إناث ، ويبلغ عدد المقاعد الموزعة على 17 بلدية 312 مقعد أعلاها في بلديتي قابس والحامة 30 مقعد وأدناها في بلديتي الزارات ومطماطة 12 مقعد ، ويبلغ عدد المرسمين من شريحة الشباب بين 18 و35 سنة 64466 أي ما يعادل نسبة 35في المائة. وتعمل الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقابس على إنهاء الاستعدادات لهذا الحدث من خلال انكبابها على اعداد الخطة اللوجسية لكل المراحل المنتظرة وحسب ما جاء على لسان علي الباز الكاتب العام للهيئة الفرعية فان الهيئة دعمت رصيدها البشري بـ8 أعوان وقتيين وهي حاليا بصدد تكوين وتأطير 17 منسقا محليا و32 عون قبول الترشحات.





الحبيب الحفيان