سوسة:6 قائمــــات في السبـــاق الانتخـــابي ببوفيشــــة



(الشروق) ـ مكتب الساحل

تدخل بلدية بوفيشة سباق الانتخابات البلدية بستّ قائمات فقط، ثلاث منها حزبية وهي قائمة حركة «نداء تونس» وقائمة حركة «النهضة» وقائمة «التيار الديمقراطي» إضافة إلى ثلاث قائمات مستقلة لشخصيات ونشطاء في المجتمع المدني في اختصاصات مختلفة. وسيتنافس المترشحون على 24 مقعدا في المجلس البلدي الجديد، وتعدّ بلدية بوفيشة 12530 مسجلا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية المنتظرة يوم 6 ماي المقبل.





محمد علي