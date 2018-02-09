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سوسة:6 قائمــــات في السبـــاق الانتخـــابي ببوفيشــــة
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شروق الجهات
سوسة:6 قائمــــات في السبـــاق الانتخـــابي ببوفيشــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018


(الشروق) ـ مكتب الساحل
تدخل بلدية بوفيشة سباق الانتخابات البلدية بستّ قائمات فقط، ثلاث منها حزبية وهي قائمة حركة «نداء تونس» وقائمة حركة «النهضة» وقائمة «التيار الديمقراطي» إضافة إلى ثلاث قائمات مستقلة لشخصيات ونشطاء في المجتمع المدني في اختصاصات مختلفة. وسيتنافس المترشحون على 24 مقعدا في المجلس البلدي الجديد، وتعدّ بلدية بوفيشة 12530 مسجلا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية المنتظرة يوم 6 ماي المقبل.

محمد علي
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شروق الجهات
سوسة:6 قائمــــات في السبـــاق الانتخـــابي ببوفيشــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018


(الشروق) ـ مكتب الساحل
تدخل بلدية بوفيشة سباق الانتخابات البلدية بستّ قائمات فقط، ثلاث منها حزبية وهي قائمة حركة «نداء تونس» وقائمة حركة «النهضة» وقائمة «التيار الديمقراطي» إضافة إلى ثلاث قائمات مستقلة لشخصيات ونشطاء في المجتمع المدني في اختصاصات مختلفة. وسيتنافس المترشحون على 24 مقعدا في المجلس البلدي الجديد، وتعدّ بلدية بوفيشة 12530 مسجلا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية المنتظرة يوم 6 ماي المقبل.

محمد علي
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10 فيفري 2018 السّاعة 00:35
تراجعت شركة خدمات الجنوب بتطاوين عن طرد عشرة عمال كانوا يعملون لصالحها في شركة winstar الهولندية التي غادرت...
المزيد >>
القيروان: تقرير حول المطاعم والمبيتات المدرسية يكشف تدهور الخدمات والبنية التحتية
10 فيفري 2018 السّاعة 00:05
كشف تقرير أنجزته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع القيروان حول "المطاعم ومخازن المؤونة...
المزيد >>
بنزرت: إصدار قرارات سحب للرخص والبطاقات المهنية ضد 24 من سائقي وأصحاب رخص تاكسي واللّواج والنقل ريفي
09 فيفري 2018 السّاعة 22:58
نظرت لجنة التأديب الجهوية الخاصة بالنقل العمومي غير المنتظم بولاية بنزرت، اليوم الجمعة، خلال الاجتماع...
المزيد >>
صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018 السّاعة 21:54
صفاقس- الشروق اون لاين- رابح: جد قبل قليل حادث أليم في الطريق الرابطة بين عقارب ومنزل شاكر وبالتحديد بعد قصر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
المزيد >>
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