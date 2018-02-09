جندوبـــة:تبادل للعنف... عدل منفذ و قضايا في الافق: ماذا يحصل في الاتحاد الجهوي للفلاحين ؟

مازالت التجاذبات تلقي بظلالها على الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة بعد نتائج المؤتمر الجهوي الذي انعقد في 23 جانفي 2018 بمدينة طبرقة والذي انبثق عنه مكتب تنفيذي جديد يترأسه عمر الغزواني خلفا لتوفيق الريابي. بداية الأزمة كانت بعد رفض عدد من الفلاحين لنتائج الانتخابات والمكتب التنفيذي الجديد وقد طالب الفلاحون باعادة المؤتمر وتشريك جميع المنخرطين دون اقصاء او تغييب. وتطور الامر نحو الأسوأ حين تنقل مساء الاربعاء 07 فيفري 2018 المكتب التنفيذي الجديد نحو مقر الاتحاد لمباشرة مهامه الا أنه وقع منعهم من طرف الفلاحين ,فقام المكتب بإحضار عدل منفذ وتسجيل الواقعة وأثناء ذلك ارتفعت حدة التوتر لتتطور لتلاسن وتبادل للشتائم والعنف نتج عنه اصابة فلاح (لطفي منصوري) بكسر في اليد اليمنى وجرح بالرأس وقد تم نقله للمستشفى الجهوي بجندوبة وتسلم شهادة طبية تضمنت 15 يوما راحة هذا اضافة لتهشيم هاتفين جوالين لـ 02 من الفلاحين.

والحادثة ستشهد تطورات قد تصل الى اروقة المحاكم حيث تقدم الرئيس الحالي بشكاية من أجل تعطيل العمل فيما تقدم ثلاثة من الفلاحين بشكايات حول تعرضهم للعنف كما تقدم الفلاحون بقضية ادارية للطعن في نتائج انتخابات مؤتمر طبرقة.





عبد الكريم السلطاني