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جندوبـــة:تبادل للعنف... عدل منفذ و قضايا في الافق: ماذا يحصل في الاتحاد الجهوي للفلاحين ؟
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شروق الجهات
جندوبـــة:تبادل للعنف... عدل منفذ و قضايا في الافق: ماذا يحصل في الاتحاد الجهوي للفلاحين ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

مازالت التجاذبات تلقي بظلالها على الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة بعد نتائج المؤتمر الجهوي الذي انعقد في 23 جانفي 2018 بمدينة طبرقة والذي انبثق عنه مكتب تنفيذي جديد يترأسه عمر الغزواني خلفا لتوفيق الريابي. بداية الأزمة كانت بعد رفض عدد من الفلاحين لنتائج الانتخابات والمكتب التنفيذي الجديد وقد طالب الفلاحون باعادة المؤتمر وتشريك جميع المنخرطين دون اقصاء او تغييب. وتطور الامر نحو الأسوأ حين تنقل مساء الاربعاء 07 فيفري 2018 المكتب التنفيذي الجديد نحو مقر الاتحاد لمباشرة مهامه الا أنه وقع منعهم من طرف الفلاحين ,فقام المكتب بإحضار عدل منفذ وتسجيل الواقعة وأثناء ذلك ارتفعت حدة التوتر لتتطور لتلاسن وتبادل للشتائم والعنف نتج عنه اصابة فلاح (لطفي منصوري) بكسر في اليد اليمنى وجرح بالرأس وقد تم نقله للمستشفى الجهوي بجندوبة وتسلم شهادة طبية تضمنت 15 يوما راحة هذا اضافة لتهشيم هاتفين جوالين لـ 02 من الفلاحين.
والحادثة ستشهد تطورات قد تصل الى اروقة المحاكم حيث تقدم الرئيس الحالي بشكاية من أجل تعطيل العمل فيما تقدم ثلاثة من الفلاحين بشكايات حول تعرضهم للعنف كما تقدم الفلاحون بقضية ادارية للطعن في نتائج انتخابات مؤتمر طبرقة.

عبد الكريم السلطاني
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شروق الجهات
جندوبـــة:تبادل للعنف... عدل منفذ و قضايا في الافق: ماذا يحصل في الاتحاد الجهوي للفلاحين ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

مازالت التجاذبات تلقي بظلالها على الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة بعد نتائج المؤتمر الجهوي الذي انعقد في 23 جانفي 2018 بمدينة طبرقة والذي انبثق عنه مكتب تنفيذي جديد يترأسه عمر الغزواني خلفا لتوفيق الريابي. بداية الأزمة كانت بعد رفض عدد من الفلاحين لنتائج الانتخابات والمكتب التنفيذي الجديد وقد طالب الفلاحون باعادة المؤتمر وتشريك جميع المنخرطين دون اقصاء او تغييب. وتطور الامر نحو الأسوأ حين تنقل مساء الاربعاء 07 فيفري 2018 المكتب التنفيذي الجديد نحو مقر الاتحاد لمباشرة مهامه الا أنه وقع منعهم من طرف الفلاحين ,فقام المكتب بإحضار عدل منفذ وتسجيل الواقعة وأثناء ذلك ارتفعت حدة التوتر لتتطور لتلاسن وتبادل للشتائم والعنف نتج عنه اصابة فلاح (لطفي منصوري) بكسر في اليد اليمنى وجرح بالرأس وقد تم نقله للمستشفى الجهوي بجندوبة وتسلم شهادة طبية تضمنت 15 يوما راحة هذا اضافة لتهشيم هاتفين جوالين لـ 02 من الفلاحين.
والحادثة ستشهد تطورات قد تصل الى اروقة المحاكم حيث تقدم الرئيس الحالي بشكاية من أجل تعطيل العمل فيما تقدم ثلاثة من الفلاحين بشكايات حول تعرضهم للعنف كما تقدم الفلاحون بقضية ادارية للطعن في نتائج انتخابات مؤتمر طبرقة.

عبد الكريم السلطاني
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تراجعت شركة خدمات الجنوب بتطاوين عن طرد عشرة عمال كانوا يعملون لصالحها في شركة winstar الهولندية التي غادرت...
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القيروان: تقرير حول المطاعم والمبيتات المدرسية يكشف تدهور الخدمات والبنية التحتية
10 فيفري 2018 السّاعة 00:05
كشف تقرير أنجزته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع القيروان حول "المطاعم ومخازن المؤونة...
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بنزرت: إصدار قرارات سحب للرخص والبطاقات المهنية ضد 24 من سائقي وأصحاب رخص تاكسي واللّواج والنقل ريفي
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09 فيفري 2018 السّاعة 21:54
صفاقس- الشروق اون لاين- رابح: جد قبل قليل حادث أليم في الطريق الرابطة بين عقارب ومنزل شاكر وبالتحديد بعد قصر...
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عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
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