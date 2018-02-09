جندوبـــة:تبادل للعنف... عدل منفذ و قضايا في الافق: ماذا يحصل في الاتحاد الجهوي للفلاحين ؟

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مازالت التجاذبات تلقي بظلالها على الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة بعد نتائج المؤتمر الجهوي الذي انعقد في 23 جانفي 2018 بمدينة طبرقة والذي انبثق عنه مكتب تنفيذي جديد يترأسه عمر الغزواني خلفا لتوفيق الريابي. بداية الأزمة كانت بعد رفض عدد من الفلاحين لنتائج الانتخابات والمكتب التنفيذي الجديد وقد طالب الفلاحون باعادة المؤتمر وتشريك جميع المنخرطين دون اقصاء او تغييب. وتطور الامر نحو الأسوأ حين تنقل مساء الاربعاء 07 فيفري 2018 المكتب التنفيذي الجديد نحو مقر الاتحاد لمباشرة مهامه الا أنه وقع منعهم من طرف الفلاحين ,فقام المكتب بإحضار عدل منفذ وتسجيل الواقعة وأثناء ذلك ارتفعت حدة التوتر لتتطور لتلاسن وتبادل للشتائم والعنف نتج عنه اصابة فلاح (لطفي منصوري) بكسر في اليد اليمنى وجرح بالرأس وقد تم نقله للمستشفى الجهوي بجندوبة وتسلم شهادة طبية تضمنت 15 يوما راحة هذا اضافة لتهشيم هاتفين جوالين لـ 02 من الفلاحين.
والحادثة ستشهد تطورات قد تصل الى اروقة المحاكم حيث تقدم الرئيس الحالي بشكاية من أجل تعطيل العمل فيما تقدم ثلاثة من الفلاحين بشكايات حول تعرضهم للعنف كما تقدم الفلاحون بقضية ادارية للطعن في نتائج انتخابات مؤتمر طبرقة.
مازالت التجاذبات تلقي بظلالها على الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة بعد نتائج المؤتمر الجهوي الذي انعقد في 23 جانفي 2018 بمدينة طبرقة والذي انبثق عنه مكتب تنفيذي جديد يترأسه عمر الغزواني خلفا لتوفيق الريابي. بداية الأزمة كانت بعد رفض عدد من الفلاحين لنتائج الانتخابات والمكتب التنفيذي الجديد وقد طالب الفلاحون باعادة المؤتمر وتشريك جميع المنخرطين دون اقصاء او تغييب. وتطور الامر نحو الأسوأ حين تنقل مساء الاربعاء 07 فيفري 2018 المكتب التنفيذي الجديد نحو مقر الاتحاد لمباشرة مهامه الا أنه وقع منعهم من طرف الفلاحين ,فقام المكتب بإحضار عدل منفذ وتسجيل الواقعة وأثناء ذلك ارتفعت حدة التوتر لتتطور لتلاسن وتبادل للشتائم والعنف نتج عنه اصابة فلاح (لطفي منصوري) بكسر في اليد اليمنى وجرح بالرأس وقد تم نقله للمستشفى الجهوي بجندوبة وتسلم شهادة طبية تضمنت 15 يوما راحة هذا اضافة لتهشيم هاتفين جوالين لـ 02 من الفلاحين.
والحادثة ستشهد تطورات قد تصل الى اروقة المحاكم حيث تقدم الرئيس الحالي بشكاية من أجل تعطيل العمل فيما تقدم ثلاثة من الفلاحين بشكايات حول تعرضهم للعنف كما تقدم الفلاحون بقضية ادارية للطعن في نتائج انتخابات مؤتمر طبرقة.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018