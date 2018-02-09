شهــر سجنـــا للممثلـــة أساور ووالدتهـــــا

تونس ـ الشروق :

قضت محكمة الناحية بقرطاج أمس بسجن الممثلة أساور بن محمد بالسجن مدة شهر وبمثله لوالدتها من أجل تهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا.

وكان منطلق الابحاث شكاية تقدم بها عدل منفذ ضد المتهمتين على خلفية رفضهما تنفيذه حكما قضائيا يقضي بخروجهما من محل سكنى تابع لموكله كائن بجهة المرسى واعتدتا عليه لفظيا.

وقد تمت احالتهما على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بحالة احتفاظ ثم تم إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضدهما وإحالة ملف القضية على أنظار ناحية قرطاج.

ايمان