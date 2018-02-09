اختناق 51 عاملـة إثر تسرّب غــــاز
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...المزيد >>
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اختناق 51 عاملـة إثر تسرّب غــــاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018
تعرضت 51 عاملة بمصنع النسيج فليس بمعتمدية منزل بورقيبة التابعة لولاية بنزرت صباح أمس الخميس 08 فيفري 2018 إلى الاختناق والإغماء إثر تسرب للغاز داخل المعمل. وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لإجلاء العاملات ونقلهن إلى المستشفى المحلي بمنزل بورقيبة لتلقي العلاج. وقد تحوّل المدير الجهوي للصحة إلى المستشفى الجامعي سابقا بمنزل بورقيبة أين تابع الوضع العام بالاستعجالي.
حميدة المحمودي
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التقرير ورد على الاتحاد الاوروبي:22 ألف شركة أجنبيــة مستقــرّة في تونس ولا تملــك أيّ موظـف!!
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أفادت معطيات موثّقة وردت على الاتحاد الأوروبي بأن حوالي 22 ألف شركة أجنبية مستقرّة في تونس لا تملك أي موظف...المزيد >>
اختناق 51 عاملـة إثر تسرّب غــــاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018
تعرضت 51 عاملة بمصنع النسيج فليس بمعتمدية منزل بورقيبة التابعة لولاية بنزرت صباح أمس الخميس 08 فيفري 2018 إلى الاختناق والإغماء إثر تسرب للغاز داخل المعمل. وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لإجلاء العاملات ونقلهن إلى المستشفى المحلي بمنزل بورقيبة لتلقي العلاج. وقد تحوّل المدير الجهوي للصحة إلى المستشفى الجامعي سابقا بمنزل بورقيبة أين تابع الوضع العام بالاستعجالي.
حميدة المحمودي
الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة «تُباع» في نزل بباريس
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس (الشروق)- متابعة : منى البوعزيزي: في الجزء الثالث لفضيحة الجوسسة التي هزت تونس بسبب تورط عدد من القيادات...المزيد >>
العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018 السّاعة 22:04
قرر العاملون في اذاعة شمس إف إم المصادرة والمملوكة جزئيا من الدولة،اليوم الجمعة، رفع قضية عدلية ضد مؤسسة...المزيد >>
حسب تقارير دولية متطابقة:«داعش» يتجه نحو الاختيار على تونس لإعادة انتشاره
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكدت تقارير دولية متطابقة أن هناك تخوفات عالية الجدية من اختيار قادة تنظيم داعش تركيز تحركاتهم على تونس بعد...المزيد >>
التقرير ورد على الاتحاد الاوروبي:22 ألف شركة أجنبيــة مستقــرّة في تونس ولا تملــك أيّ موظـف!!
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أفادت معطيات موثّقة وردت على الاتحاد الأوروبي بأن حوالي 22 ألف شركة أجنبية مستقرّة في تونس لا تملك أي موظف...المزيد >>
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018
عبد الجليل المسعوديمعنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة