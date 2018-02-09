اختناق 51 عاملـة إثر تسرّب غــــاز

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تعرضت 51 عاملة بمصنع النسيج فليس بمعتمدية منزل بورقيبة التابعة لولاية بنزرت صباح أمس الخميس 08 فيفري 2018 إلى الاختناق والإغماء إثر تسرب للغاز داخل المعمل. وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لإجلاء العاملات ونقلهن إلى المستشفى المحلي بمنزل بورقيبة لتلقي العلاج. وقد تحوّل المدير الجهوي للصحة إلى المستشفى الجامعي سابقا بمنزل بورقيبة أين تابع الوضع العام بالاستعجالي.