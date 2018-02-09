منزل بورقيبة :العثور على فتاة محتجزة منذ أكثر من أسبوع

تمكّنت منطقة الامن بمعتمدية منزل بورقيبة امس الخميس من العثور على فتاة تبلغ من العمر 27 عاما بعد قيام أهلها باحتجازها منذ اكثر من أسبوع. وأوضح مصدر امني، بأنه وبناء على معلومات توفرت للشرطة تفيد بوجود فتاة محتجزة ومقيدة داخل منزل والدها، حيث تم تفتيش المنزل والعثور عليها وقد قامت الشرطة بنقل الفتاة على الفور وإحضارها لمنطقة الامن وتم تقديم الرعاية اللازمة لها، كما أكّدت الابحاث الاولية ان اخوتها هم من قاموا باحتجازها وقد تم فتح بحث أمني في الغرض والاحتفاظ بهم لعرضهم على مكتب التحقيق.