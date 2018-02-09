منــارة الحمامـــات :4 شبان يختطفون فتاة الـ17 ربيعـا ويهــددون والدهــا

مكتب نابل- الشروق

تقدمت أمس عائلة بشكاية الى منطقة الحرس الوطني بمنارة الحمامات مفادها اختطاف ابنتها القاصر التي لم تتجاوز سن 17 ربيعا من أمام المدرسة الإعدادية التي تدرس بها الفتاة.

وحسب رواية عائلة الفتاة المخطوفة فان المتورط في العملية هم في الأصل مجموعة من الشباب عددهم اربعة كانوا على متن سيارة تحمل لوحة منجمية تابعة لقطر شقيق قاموا بارسال رسالة قصيرة لاب الفتاة المختطوفة تحمل تهديدا له. هذا ولا تزال الابحاث جارية للبحث عن الفتاة وإماطة اللثام عن هوية المختطفين.





فاطمة بن عثمان