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تطاوين:شابان يقدمان على الانتحار
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القضائي
تطاوين:شابان يقدمان على الانتحار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

سجلت ولاية تطاوين، امس الخميس، حالتي شنق منفصلتين لشابين في العشرينات من اعمارهما لأسباب لا تزال مجهولة.

ففي منطقة المزطورية التابعة لمعتمدية تطاوين الجنوبية، عثرت في حدود الساعة الحادية عشرة صباح امس عائلة على جثة ابنها تتدلى من شجرة على بعد حوالي 1 كلم من منزلها. وحسب المعطيات التي تحصلنا عليها فان الضحية من مواليد 1995 ويعاني من اضطرابات نفسية.
وفي منطقة الفرش التابعة لمعتمدية غمراسن، عثرت والدة، في حدود منتصف نهار امس على جثة ابنها من مواليد 1999 مشنوقا ببناية مهجورة.
وتفيد المعلومات التي لدينا بان الضحية خرج كعادته لرعي الاغنام وبعد وقت زمني تفاجات والدته بعودة قطيع الاغنام دون راعيها مما اثار حفيظتها فتوجهت للبحث عن ابنها الذي وجدت جثته تتدلى ببناية مهجورة قريبة من منزلها.وقد تم رفع الجثتين بعد تحول وكيل الجمهورية ووحدات الحرس الوطني على عين المكان ونقلهما الى المستشفى الجهوي بتطاوين ليتم تحويلهما الى مستشفى قابس لتشريحهما للكشف عن الاسباب الحقيقية للوفاة.

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القضائي
تطاوين:شابان يقدمان على الانتحار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

سجلت ولاية تطاوين، امس الخميس، حالتي شنق منفصلتين لشابين في العشرينات من اعمارهما لأسباب لا تزال مجهولة.

ففي منطقة المزطورية التابعة لمعتمدية تطاوين الجنوبية، عثرت في حدود الساعة الحادية عشرة صباح امس عائلة على جثة ابنها تتدلى من شجرة على بعد حوالي 1 كلم من منزلها. وحسب المعطيات التي تحصلنا عليها فان الضحية من مواليد 1995 ويعاني من اضطرابات نفسية.
وفي منطقة الفرش التابعة لمعتمدية غمراسن، عثرت والدة، في حدود منتصف نهار امس على جثة ابنها من مواليد 1999 مشنوقا ببناية مهجورة.
وتفيد المعلومات التي لدينا بان الضحية خرج كعادته لرعي الاغنام وبعد وقت زمني تفاجات والدته بعودة قطيع الاغنام دون راعيها مما اثار حفيظتها فتوجهت للبحث عن ابنها الذي وجدت جثته تتدلى ببناية مهجورة قريبة من منزلها.وقد تم رفع الجثتين بعد تحول وكيل الجمهورية ووحدات الحرس الوطني على عين المكان ونقلهما الى المستشفى الجهوي بتطاوين ليتم تحويلهما الى مستشفى قابس لتشريحهما للكشف عن الاسباب الحقيقية للوفاة.

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حسب تقارير دولية متطابقة:«داعش» يتجه نحو الاختيار على تونس لإعادة انتشاره
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أكدت تقارير دولية متطابقة أن هناك تخوفات عالية الجدية من اختيار قادة تنظيم داعش تركيز تحركاتهم على تونس بعد...
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09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أفادت معطيات موثّقة وردت على الاتحاد الأوروبي بأن حوالي 22 ألف شركة أجنبية مستقرّة في تونس لا تملك أي موظف...
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معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
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