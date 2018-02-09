تطاوين:شابان يقدمان على الانتحار

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سجلت ولاية تطاوين، امس الخميس، حالتي شنق منفصلتين لشابين في العشرينات من اعمارهما لأسباب لا تزال مجهولة.
ففي منطقة المزطورية التابعة لمعتمدية تطاوين الجنوبية، عثرت في حدود الساعة الحادية عشرة صباح امس عائلة على جثة ابنها تتدلى من شجرة على بعد حوالي 1 كلم من منزلها. وحسب المعطيات التي تحصلنا عليها فان الضحية من مواليد 1995 ويعاني من اضطرابات نفسية.
وفي منطقة الفرش التابعة لمعتمدية غمراسن، عثرت والدة، في حدود منتصف نهار امس على جثة ابنها من مواليد 1999 مشنوقا ببناية مهجورة.
وتفيد المعلومات التي لدينا بان الضحية خرج كعادته لرعي الاغنام وبعد وقت زمني تفاجات والدته بعودة قطيع الاغنام دون راعيها مما اثار حفيظتها فتوجهت للبحث عن ابنها الذي وجدت جثته تتدلى ببناية مهجورة قريبة من منزلها.وقد تم رفع الجثتين بعد تحول وكيل الجمهورية ووحدات الحرس الوطني على عين المكان ونقلهما الى المستشفى الجهوي بتطاوين ليتم تحويلهما الى مستشفى قابس لتشريحهما للكشف عن الاسباب الحقيقية للوفاة.
سجلت ولاية تطاوين، امس الخميس، حالتي شنق منفصلتين لشابين في العشرينات من اعمارهما لأسباب لا تزال مجهولة.
ففي منطقة المزطورية التابعة لمعتمدية تطاوين الجنوبية، عثرت في حدود الساعة الحادية عشرة صباح امس عائلة على جثة ابنها تتدلى من شجرة على بعد حوالي 1 كلم من منزلها. وحسب المعطيات التي تحصلنا عليها فان الضحية من مواليد 1995 ويعاني من اضطرابات نفسية.
وفي منطقة الفرش التابعة لمعتمدية غمراسن، عثرت والدة، في حدود منتصف نهار امس على جثة ابنها من مواليد 1999 مشنوقا ببناية مهجورة.
وتفيد المعلومات التي لدينا بان الضحية خرج كعادته لرعي الاغنام وبعد وقت زمني تفاجات والدته بعودة قطيع الاغنام دون راعيها مما اثار حفيظتها فتوجهت للبحث عن ابنها الذي وجدت جثته تتدلى ببناية مهجورة قريبة من منزلها.وقد تم رفع الجثتين بعد تحول وكيل الجمهورية ووحدات الحرس الوطني على عين المكان ونقلهما الى المستشفى الجهوي بتطاوين ليتم تحويلهما الى مستشفى قابس لتشريحهما للكشف عن الاسباب الحقيقية للوفاة.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018