صفاقس:طالبـــــة تتـــورّط مع عصابـــة لتدلــيس المصــوغ

(الشروق) ـ مكتب صفاقس

ألقت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس القبض على طالبة في مقتبل العمر كانت بسوق الصاغة بالمدينة العتيقة بصفاقس وهي تبيع حوالي 80 غراما من الذهب تحمل أختاما غير قانونية. التحريات الأولية مع المظنون فيها اثبتت انها اشترت الذهب من محلي صياغة بمدينة القيروان وبعد مراجعة النيابة العمومية تمت مداهمة المحلين بالتنسيق مع وحدات الحرس الوطني بالجهة وحجز ما يقارب الثلاثة كيلغرام من المصوغ اختامها غير قانونية بقيمة مالية تتجاوز 215 الف دينار. النيابة العمومية اذنت بحجز المصوغ ومباشرة بحث عدلي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مختلف المتورطين في القضية.





نبيل العمامي