القرار يطبخ على «نار هادئة»:«الداخلية» تستعيد سلطة مراقبة الجمعيات والأحزاب في تونس

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تونس ـ الشروق:
علمت «الشروق» أنه تأكيدا لما كنا نشرناه سابقا، فإن قرارا رسميا يطبخ على نار هادئة ويتعلق باستعادة وزارة الداخلية لسلطة مراقبة الجمعيات والاحزاب السياسية.
وذكرت مصادر موثوقة لـ«الشروق» أن الملف طرح منذ عدّة أشهر على خلفية ثبوت عجز الادارة العامة الحالية برئاسة الحكومة وبعدد يقدّر بأقل من أصابع اليد من الموظفين، مراقبة حوالي 20 ألف جمعية في تونس، وأكثر من 200 حزب سياسي حسب أرقام رسمية.
والتاريخ يذكر جيّدا أن «اخراج» ادارة الجمعيات والاحزاب من الداخلية الى القصبة كان جزءا من مخطّط اضعاف الداخلية سنة 2011 رغم التحذيرات المتتالية من خطورة ذلك القرار آنذاك.
وحسب معلومات مؤكدة لـ«الشروق» فإن قرار الاتحاد الاوروبي بتصنيف تونس ضمن الدول المبيّضة للاموال والمموّلة للارهاب كان ضربة قاصمة لمعارضي استعادة وزارة الداخلية لسلطة مراقبة تمويل الجمعيات والأحزاب، وبعض هؤلاء المعارضين هم حاليا «وزراء» بالقصبة، سعوا بكل قوّة الى إبقاء الوضع على ما هو عليه، لكن الضربة المحلية للدولة التونسية كانت أقوى من اصرارهم..
وعليه، فإن قرار «استعادة» مراقبة الجمعيات والأحزاب، من طرف وزارة الداخلية يطبخ حاليا على نار هادئة، حتى تستعيد الدولة بالفعل سلطة مراقبتها، وهي التي استفحلت بشكل غير مسبوق وأثبت الجهاز الأمني تورّط عدد منها في تمويل الارهاب.
تونس ـ الشروق:
علمت «الشروق» أنه تأكيدا لما كنا نشرناه سابقا، فإن قرارا رسميا يطبخ على نار هادئة ويتعلق باستعادة وزارة الداخلية لسلطة مراقبة الجمعيات والاحزاب السياسية.
وذكرت مصادر موثوقة لـ«الشروق» أن الملف طرح منذ عدّة أشهر على خلفية ثبوت عجز الادارة العامة الحالية برئاسة الحكومة وبعدد يقدّر بأقل من أصابع اليد من الموظفين، مراقبة حوالي 20 ألف جمعية في تونس، وأكثر من 200 حزب سياسي حسب أرقام رسمية.
والتاريخ يذكر جيّدا أن «اخراج» ادارة الجمعيات والاحزاب من الداخلية الى القصبة كان جزءا من مخطّط اضعاف الداخلية سنة 2011 رغم التحذيرات المتتالية من خطورة ذلك القرار آنذاك.
وحسب معلومات مؤكدة لـ«الشروق» فإن قرار الاتحاد الاوروبي بتصنيف تونس ضمن الدول المبيّضة للاموال والمموّلة للارهاب كان ضربة قاصمة لمعارضي استعادة وزارة الداخلية لسلطة مراقبة تمويل الجمعيات والأحزاب، وبعض هؤلاء المعارضين هم حاليا «وزراء» بالقصبة، سعوا بكل قوّة الى إبقاء الوضع على ما هو عليه، لكن الضربة المحلية للدولة التونسية كانت أقوى من اصرارهم..
وعليه، فإن قرار «استعادة» مراقبة الجمعيات والأحزاب، من طرف وزارة الداخلية يطبخ حاليا على نار هادئة، حتى تستعيد الدولة بالفعل سلطة مراقبتها، وهي التي استفحلت بشكل غير مسبوق وأثبت الجهاز الأمني تورّط عدد منها في تمويل الارهاب.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018