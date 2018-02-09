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القرار يطبخ على «نار هادئة»:«الداخلية» تستعيد سلطة مراقبة الجمعيات والأحزاب في تونس
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القضائي
القرار يطبخ على «نار هادئة»:«الداخلية» تستعيد سلطة مراقبة الجمعيات والأحزاب في تونس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

تونس ـ الشروق:
علمت «الشروق» أنه تأكيدا لما كنا نشرناه سابقا، فإن قرارا رسميا يطبخ على نار هادئة ويتعلق باستعادة وزارة الداخلية لسلطة مراقبة الجمعيات والاحزاب السياسية.
وذكرت مصادر موثوقة لـ«الشروق» أن الملف طرح منذ عدّة أشهر على خلفية ثبوت عجز الادارة العامة الحالية برئاسة الحكومة وبعدد يقدّر بأقل من أصابع اليد من الموظفين، مراقبة حوالي 20 ألف جمعية في تونس، وأكثر من 200 حزب سياسي حسب أرقام رسمية.
والتاريخ يذكر جيّدا أن «اخراج» ادارة الجمعيات والاحزاب من الداخلية الى القصبة كان جزءا من مخطّط اضعاف الداخلية سنة 2011 رغم التحذيرات المتتالية من خطورة ذلك القرار آنذاك.
وحسب معلومات مؤكدة لـ«الشروق» فإن قرار الاتحاد الاوروبي بتصنيف تونس ضمن الدول المبيّضة للاموال والمموّلة للارهاب كان ضربة قاصمة لمعارضي استعادة وزارة الداخلية لسلطة مراقبة تمويل الجمعيات والأحزاب، وبعض هؤلاء المعارضين هم حاليا «وزراء» بالقصبة، سعوا بكل قوّة الى إبقاء الوضع على ما هو عليه، لكن الضربة المحلية للدولة التونسية كانت أقوى من اصرارهم..
وعليه، فإن قرار «استعادة» مراقبة الجمعيات والأحزاب، من طرف وزارة الداخلية يطبخ حاليا على نار هادئة، حتى تستعيد الدولة بالفعل سلطة مراقبتها، وهي التي استفحلت بشكل غير مسبوق وأثبت الجهاز الأمني تورّط عدد منها في تمويل الارهاب.

سليم العجرودي
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القضائي
القرار يطبخ على «نار هادئة»:«الداخلية» تستعيد سلطة مراقبة الجمعيات والأحزاب في تونس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

تونس ـ الشروق:
علمت «الشروق» أنه تأكيدا لما كنا نشرناه سابقا، فإن قرارا رسميا يطبخ على نار هادئة ويتعلق باستعادة وزارة الداخلية لسلطة مراقبة الجمعيات والاحزاب السياسية.
وذكرت مصادر موثوقة لـ«الشروق» أن الملف طرح منذ عدّة أشهر على خلفية ثبوت عجز الادارة العامة الحالية برئاسة الحكومة وبعدد يقدّر بأقل من أصابع اليد من الموظفين، مراقبة حوالي 20 ألف جمعية في تونس، وأكثر من 200 حزب سياسي حسب أرقام رسمية.
والتاريخ يذكر جيّدا أن «اخراج» ادارة الجمعيات والاحزاب من الداخلية الى القصبة كان جزءا من مخطّط اضعاف الداخلية سنة 2011 رغم التحذيرات المتتالية من خطورة ذلك القرار آنذاك.
وحسب معلومات مؤكدة لـ«الشروق» فإن قرار الاتحاد الاوروبي بتصنيف تونس ضمن الدول المبيّضة للاموال والمموّلة للارهاب كان ضربة قاصمة لمعارضي استعادة وزارة الداخلية لسلطة مراقبة تمويل الجمعيات والأحزاب، وبعض هؤلاء المعارضين هم حاليا «وزراء» بالقصبة، سعوا بكل قوّة الى إبقاء الوضع على ما هو عليه، لكن الضربة المحلية للدولة التونسية كانت أقوى من اصرارهم..
وعليه، فإن قرار «استعادة» مراقبة الجمعيات والأحزاب، من طرف وزارة الداخلية يطبخ حاليا على نار هادئة، حتى تستعيد الدولة بالفعل سلطة مراقبتها، وهي التي استفحلت بشكل غير مسبوق وأثبت الجهاز الأمني تورّط عدد منها في تمويل الارهاب.

سليم العجرودي
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العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
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قرر العاملون في اذاعة شمس إف إم المصادرة والمملوكة جزئيا من الدولة،اليوم الجمعة، رفع قضية عدلية ضد مؤسسة...
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حسب تقارير دولية متطابقة:«داعش» يتجه نحو الاختيار على تونس لإعادة انتشاره
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكدت تقارير دولية متطابقة أن هناك تخوفات عالية الجدية من اختيار قادة تنظيم داعش تركيز تحركاتهم على تونس بعد...
المزيد >>
التقرير ورد على الاتحاد الاوروبي:22 ألف شركة أجنبيــة مستقــرّة في تونس ولا تملــك أيّ موظـف!!
09 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أفادت معطيات موثّقة وردت على الاتحاد الأوروبي بأن حوالي 22 ألف شركة أجنبية مستقرّة في تونس لا تملك أي موظف...
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عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
حضور الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسي واشرافهما على احتفالات رسمية وإلقاؤهما خطابات مفعمة بالوعود الجميلة، كل ذلك لم يغير شيئا من الاحساس العام العميق أن الذكرى...
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