بعد ماراطون من الجلسات:التخلّي عن قضية «كاكتوس» لفائدة القطب القضائي المالي

قررت أمس الدائرة الجنائية الثالثة بمحكمة تونس الابتدائية التخلي عن ملف قضية ما يعرف بشركة «كاكتوس برود» ومؤسسة التلفزة الوطنية لفائدة الدائرة المختصة في قضايا الفساد المالي التابعة للقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

تونس ـ الشروق :

سجلت الجلسة حضور جميع المتهمين المحالين بحالة سراح وحضرت في حقهم هيئة الدفاع.

وفي تصريح لـ«الشروق» قال الاستاذ عبد العزيز الصيد محامي المنتج سامي الفهري انه من المنتظر ان يحال ملف القضية مجددا على انظار النيابة العمومية التي ستعيد النظر في جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المعمول بها ثم تقرر احالة القضية على الدائرة المختصة.

واشار الى انه وباعتبار ان الدوائر المتخصصة في قضايا الفساد لم تتركز بعد فانه من المنتظر ايضا ان يتم النظر في القضية في السنة القضائية المقبلة 2018 ـ 2019.

ويذكر أن القضية تقدمت بها مؤسسة التلفزة التونسية وشركة "قولدن العالمية للإنتاج" في شخص مثلها القانوني محمد الحناشي وذلك للاشتباه في وجود فساد مالي صلب مؤسسة التلفزة التونسية نتيجة الصفقات التي تم ابرامها من طرف المؤسسة مع شركة "كاكتوس برود"المتهمة بالسيطرة على سوق الإشهار في تونس المقدر بـ80 مليون دينار في السنة لجميع أوجه الإشهار نتيجة ما تستمده من نفوذ من صفة بلحسن الطرابلسي وقد بلغت قيمة 16 مليارا.

ويشار ايضا الى ان القضية طال نشرها بشكل ملحوظ وقد شهدت «مارطونا» من الجلسات تم خلالها تقديم جملة من الطلبات وتبادل التقارير ثم تم استنطاق جملة المتهمين.

وفي كل جلسة كانت نفس الطلبات الشكلية تتكرر من شقي الدفاع أهمها انتظار استكمال بعض الاعمال التحضيرية التي لها اهمية على وجه الفصل في القضية وفق ما يؤكده محامو المتهمين.

ومن جانبها حجزت الدائرة المتعهدة القضية للمرافعة في أكثر من جلسة الا انه لم يتسن لها ذلك اذ تستجيب لطلب التأخير.

ويذكر كذلك ان جلسات المحاكمة شهدت مشاحنة وتلاسن بين شقي الدفاع خاصة حول طلب رفع تحجير السفر على المتهمين وطلب التأخير.

ايمان بن عزيزة