التقرير ورد على الاتحاد الاوروبي:22 ألف شركة أجنبيــة مستقــرّة في تونس ولا تملــك أيّ موظـف!!

-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018
تونس ـ الشروق:
أفادت معطيات موثّقة وردت على الاتحاد الأوروبي بأن حوالي 22 ألف شركة أجنبية مستقرّة في تونس لا تملك أي موظف يعمل بها؟! وحسب ذات التقرير الذي ورد منذ أشهر على الاتحاد الأوروبي، فإن في تونس توجد حوالي 28 ألف شركة أجنبية مستقرّة بها وبالتدقيق في حقيقة أنشطة تلك الشركات، تبيّن أن 22 ألف منها لاتملك أي موظّف أو عامل، وهو ما يطرح وبقوّة، فرضية وجود تبييض أموال من وراء احداث آلاف الشركات الأجنبية الوهمية حسبما يثبته واقعها، إذ أنها تتحصّل على تحويلات مالية ضخمة لكن لا وجود لأي معلومة حقيقية حول «مآل» تلك الأموال ولا من أين تم تحويلها والغريب أن «الرقم» في تصاعد مستمرّ وسط «عجز غير مفهوم» من طرف الدولة لرفع اللثام وإماطته عنه... ملف للمتابعة ومزيد التقصّي.
تونس ـ الشروق:
أفادت معطيات موثّقة وردت على الاتحاد الأوروبي بأن حوالي 22 ألف شركة أجنبية مستقرّة في تونس لا تملك أي موظف يعمل بها؟! وحسب ذات التقرير الذي ورد منذ أشهر على الاتحاد الأوروبي، فإن في تونس توجد حوالي 28 ألف شركة أجنبية مستقرّة بها وبالتدقيق في حقيقة أنشطة تلك الشركات، تبيّن أن 22 ألف منها لاتملك أي موظّف أو عامل، وهو ما يطرح وبقوّة، فرضية وجود تبييض أموال من وراء احداث آلاف الشركات الأجنبية الوهمية حسبما يثبته واقعها، إذ أنها تتحصّل على تحويلات مالية ضخمة لكن لا وجود لأي معلومة حقيقية حول «مآل» تلك الأموال ولا من أين تم تحويلها والغريب أن «الرقم» في تصاعد مستمرّ وسط «عجز غير مفهوم» من طرف الدولة لرفع اللثام وإماطته عنه... ملف للمتابعة ومزيد التقصّي.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018