التقرير ورد على الاتحاد الاوروبي:22 ألف شركة أجنبيــة مستقــرّة في تونس ولا تملــك أيّ موظـف!!

تونس ـ الشروق:

أفادت معطيات موثّقة وردت على الاتحاد الأوروبي بأن حوالي 22 ألف شركة أجنبية مستقرّة في تونس لا تملك أي موظف يعمل بها؟! وحسب ذات التقرير الذي ورد منذ أشهر على الاتحاد الأوروبي، فإن في تونس توجد حوالي 28 ألف شركة أجنبية مستقرّة بها وبالتدقيق في حقيقة أنشطة تلك الشركات، تبيّن أن 22 ألف منها لاتملك أي موظّف أو عامل، وهو ما يطرح وبقوّة، فرضية وجود تبييض أموال من وراء احداث آلاف الشركات الأجنبية الوهمية حسبما يثبته واقعها، إذ أنها تتحصّل على تحويلات مالية ضخمة لكن لا وجود لأي معلومة حقيقية حول «مآل» تلك الأموال ولا من أين تم تحويلها والغريب أن «الرقم» في تصاعد مستمرّ وسط «عجز غير مفهوم» من طرف الدولة لرفع اللثام وإماطته عنه... ملف للمتابعة ومزيد التقصّي.





سليم العجرودي