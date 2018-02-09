حسب تقارير دولية متطابقة:«داعش» يتجه نحو الاختيار على تونس لإعادة انتشاره

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تونس ـ الشروق :
أكدت تقارير دولية متطابقة أن هناك تخوفات عالية الجدية من اختيار قادة تنظيم داعش تركيز تحركاتهم على تونس بعد الفشل في السيطرة على شبه جزيرة سيناء المصرية وتضييق الجيش الجزائري الخناق على الجماعات الارهابية المنتشرة على حدوده مع ليبيا ومالي.
وحسب ذات التقارير فإن نجاح الجيش المصري في التضييق على الجماعات المتسللة الى شبه جزيرة سيناء وبالتوازي مع منع الضربات المتتالية التي حققها الجيش الجزائري ضد تلك الجماعات سواءً في عمق الصحراء الرابطة بين ليبيا والجزائر ومالي او على المناطق الجبلية الحدودية مع تونس، فإن تلك النجاحات استفزت قيادات تنظيم «داعش» الارهابي وجعلهم يتوجهون نحو حسم مناطق تحركاتهم خلال المرحلة القادمة وهناك تخوفات جدية للغاية من اختيار قادة التنظيم الارهابي على تونس للتسلل اليها مستغلين هشاشة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي وارتفاع وتيرة معدلات الفقر والبطالة منذ الاطاحة بنظام بن علي وحتى المؤسسة الأمنية التي مرت الى مرحلة التعافي فإنها تلقت مؤخرا ضربات سياسية وقضائية من المرجّح جدا ان تؤدي الى ارباكها وربما اضعافها في مواجهة مخاطر اقليمية تتربص بأمن البلاد فب الوقت الذي كان على الجميع مؤازرة الجهاز الأمني والوقوف صفا واحدا وراءه في بلد ينخره الفقر وانهيار المؤشرات الاقتصادية وارتفاع وتيرة تداينه الخارجي ولم يبق له الا جهازه الامني والعسكري لحمايته من شرور التنظيمات الارهابية المتربصة بأمنه وفي مقدمتها تنظيم داعش الارهابي.
تونس ـ الشروق :
أكدت تقارير دولية متطابقة أن هناك تخوفات عالية الجدية من اختيار قادة تنظيم داعش تركيز تحركاتهم على تونس بعد الفشل في السيطرة على شبه جزيرة سيناء المصرية وتضييق الجيش الجزائري الخناق على الجماعات الارهابية المنتشرة على حدوده مع ليبيا ومالي.
وحسب ذات التقارير فإن نجاح الجيش المصري في التضييق على الجماعات المتسللة الى شبه جزيرة سيناء وبالتوازي مع منع الضربات المتتالية التي حققها الجيش الجزائري ضد تلك الجماعات سواءً في عمق الصحراء الرابطة بين ليبيا والجزائر ومالي او على المناطق الجبلية الحدودية مع تونس، فإن تلك النجاحات استفزت قيادات تنظيم «داعش» الارهابي وجعلهم يتوجهون نحو حسم مناطق تحركاتهم خلال المرحلة القادمة وهناك تخوفات جدية للغاية من اختيار قادة التنظيم الارهابي على تونس للتسلل اليها مستغلين هشاشة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي وارتفاع وتيرة معدلات الفقر والبطالة منذ الاطاحة بنظام بن علي وحتى المؤسسة الأمنية التي مرت الى مرحلة التعافي فإنها تلقت مؤخرا ضربات سياسية وقضائية من المرجّح جدا ان تؤدي الى ارباكها وربما اضعافها في مواجهة مخاطر اقليمية تتربص بأمن البلاد فب الوقت الذي كان على الجميع مؤازرة الجهاز الأمني والوقوف صفا واحدا وراءه في بلد ينخره الفقر وانهيار المؤشرات الاقتصادية وارتفاع وتيرة تداينه الخارجي ولم يبق له الا جهازه الامني والعسكري لحمايته من شرور التنظيمات الارهابية المتربصة بأمنه وفي مقدمتها تنظيم داعش الارهابي.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018