حسب تقارير دولية متطابقة:«داعش» يتجه نحو الاختيار على تونس لإعادة انتشاره

تونس ـ الشروق :

أكدت تقارير دولية متطابقة أن هناك تخوفات عالية الجدية من اختيار قادة تنظيم داعش تركيز تحركاتهم على تونس بعد الفشل في السيطرة على شبه جزيرة سيناء المصرية وتضييق الجيش الجزائري الخناق على الجماعات الارهابية المنتشرة على حدوده مع ليبيا ومالي.

وحسب ذات التقارير فإن نجاح الجيش المصري في التضييق على الجماعات المتسللة الى شبه جزيرة سيناء وبالتوازي مع منع الضربات المتتالية التي حققها الجيش الجزائري ضد تلك الجماعات سواءً في عمق الصحراء الرابطة بين ليبيا والجزائر ومالي او على المناطق الجبلية الحدودية مع تونس، فإن تلك النجاحات استفزت قيادات تنظيم «داعش» الارهابي وجعلهم يتوجهون نحو حسم مناطق تحركاتهم خلال المرحلة القادمة وهناك تخوفات جدية للغاية من اختيار قادة التنظيم الارهابي على تونس للتسلل اليها مستغلين هشاشة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي وارتفاع وتيرة معدلات الفقر والبطالة منذ الاطاحة بنظام بن علي وحتى المؤسسة الأمنية التي مرت الى مرحلة التعافي فإنها تلقت مؤخرا ضربات سياسية وقضائية من المرجّح جدا ان تؤدي الى ارباكها وربما اضعافها في مواجهة مخاطر اقليمية تتربص بأمن البلاد فب الوقت الذي كان على الجميع مؤازرة الجهاز الأمني والوقوف صفا واحدا وراءه في بلد ينخره الفقر وانهيار المؤشرات الاقتصادية وارتفاع وتيرة تداينه الخارجي ولم يبق له الا جهازه الامني والعسكري لحمايته من شرور التنظيمات الارهابية المتربصة بأمنه وفي مقدمتها تنظيم داعش الارهابي.





سليم العجرودي