أمير قطري حاول تهريب 1000 كلغ من الذهب الى تونس

الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة «تُباع» في نزل بباريس

تونس (الشروق)- متابعة : منى البوعزيزي:

في الجزء الثالث لفضيحة الجوسسة التي هزت تونس بسبب تورط عدد من القيادات الفاعلة في الساحتين السياسية والاقتصادية تم الكشف عن شبهة تورط امير قطري ومدير عام سابق للديوانة في التهريب ...

«الشروق» تنشر تفاصيل وجود مخطط لتهريب الف كيلوغرام من الذهب عيار 24 من قطر نحوتونس ووجود صفقة مشبوهة لتسليح الادارة العامة للديوانة ....

يتواصل سقوط عناصر تابعة لشبكة دولية للتجسس حطت رحالها داخل التراب التونسي منذ الثورة ونشطت الى غاية جانفي 2017 تاريخ بداية الكشف عن تورط مسؤولين تونسيين في الشبكة عبر مدهم بمعلومات سرية عن الوضع التونسي كما تبين ان الشبكة المختصة في الاستخباراتيات الاجنبية كانت تتطلع الى صفقات تسليح الادارة العامة للديوانة التابعة لوزارة المالية .

الفضيحة

تم ارسال ايميل على البريد الالكتروني للمدعو جان «د» من قبل مواطنه الفرنسي كيفين «د» واعلمه انه سيتم تهريب 1000 كيلوغرام من الذهب من عيار 24 بطلب مباشر من امير قطري يدعى ناصر « ج» وسيتم مساعدته من قبل مسؤول سام بالدولة وستتم عملية تحويل هذه الصفقة الضخمة من الدوحة في اتجاه تونس وذلك بتاريخ 1 سبتمبر 2016 .

كما طلب رجل الاعمال الفرنسي المعروف كيفين «د» من نظيره جان «د» بضرورة الاتصال بالمدير العام للديوانة انذاك وطلب مساعدته نظرا لكونه صديقه المقرب وقدم له سابقا مساعدات وتجاوزات قانونية في صفقة تابعة لشركة صهره الفرنسي والتي كانت ستتعرض للغلق بسبب تهربها من دفع معاليم ديوانية تقدر بمبالغ ضخمة .

كما اثبتت التحقيقات التي قامت بها الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية ايضا تورط رجل اعمال يدعى فيليب «س» والمعروف بنفوذه في العالم في استغلال طائرته الخاصة في التدخل في مخطط تهريب الالف كيلوغرام من الذهب عيار 24.

قامت الادارة العامة للديوانة خلال سنة 2016 باقتناء معدات وازياء ديوانية على غرار «سكانار» من شركات امريكية وصينية واسلحة من شركتين امريكيتين وسيارات مصفحة وغير مصفحة من تونس واسبانيا والازياء من تونس وزوارق عسكرية تم شراؤها من شركة صينية ومادة «الكرشم الديواني» من الصين واجهزة «جي بي اس» من شركة امارتية .

وتم اعلام جان" د" بأسرار هذه الصفقات التي كانت جل عمليات التفاوض فيها تتم داخل نزل بباريس في حين يتولى هذا الاخير دفع معاليم اقامة عدد من الديوانيين والمدير العام السابق للديوانة .

كان جان «د» يسافر لباريس قبل ساعات من وصول وفد الادارة العامة للديوانة وعلى راسهم المدير العام واكد الطاهر «ل» العميد بالديوانة واحد المسؤولين عن ملف الصفقات انه التقى جان «د» بباريس في اطار معاينة منتوجات تابعة لشركة مختصة في صنع الزوارق السريعة وكان يطلع على اسرار اللقاءات رغم عدم وجود اي علاقة له بتسليح المؤسسة الديوانية .

كان جان «د» يتواجد مع نظيره الفرنسي كيفين «ك» الذي ادعى انه ممثل شركة سلاح ليتبين انه حضر لقاءات امنية سرية بحضور عمداء ومدير عام الديوانة منتحلا صفة مسؤول بشركة اسلحة ورغم اكتشاف جريمته الا انه حضر ايضا اجتماعات سرية اخرى داخل مقر الادارة العامة للديوانة بالقرب من مطار تونس قرطاج الدولي .

الشركة الايطالية على الخط

تبين ايضا ان رجل الاعمال الفرنسي جان «د» كان ينظم لقاءات بين مدير شركة ايطالية مختصة في صناعة الاسلحة واللباس العسكري و عدد من عمداء بالديوانة وكان يطلع على اسرار المفاوضات وقال العميد الطاهر «ل» ان الفرنسي جان «د» كان يتباهى امام الجميع بعلاقاته بكبار المسؤولين في تونس وصلت الى حد ربطه العلاقات «المشبوهة» بعدد من كبار مستشاري رئيس الجمهورية .كما اكد العميد طاهر «ل» انه قرر مقاضاة المدير العام السابق للديوانة عادل «ح» « بسبب اقحامه في جرائم لم يكن على علم بها وبعلاقاته التي وصفها حسب التحقيقات بـ"المشبوهة" مؤكدا انه كان يطبق تعليمات مديره .كما علمت «الشروق» ان جان "د " تولى بنفسه دفع مصاريف ترميم منزل المدير العام السابق للديوانة بولاية اريانة وقام لاحقا بارسال ايميل الكتروني تفصيلي حول مصاريف الترميم لنظيره الفرنسي المقيم بفرنسا الذي وافق بدوره على التكفل بدفع هذه الاموال بالإضافة الى مصاريف التنقل والاقامة في نزل فخم بباريس .

رحلات مشبوهة بطائرتين خاصتين .وبين 6 و8 رحلات لباريس مشبوهة.

الاطلاع على اسرار صفقات اسلحة.

مخطط لتهريب 1000 كيلوغرام من الذهب.

قضية ضد المدير العام السابق للديوانة

دفع مصاريف ترميم منزل مدير عام سابق للديوانة

دفع 2000 دينار لشراء معدات منزلية لمنزل مدير بوزارة أملاك الدولة.