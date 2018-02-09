بورصة الأ سعار:مسألة عقلية

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خلال هذا الأسبوع تحدثنا عن معضلة الزيت النباتي المدعم وذلك بناءا على شهادات مواطنين كنا التقيناهم في مختلف الأسواق.
اليوم يأتينا التأكيد من عند بعض أصحاب وحدات تعليب الزيت الذين أكدوا الشروق أن بعض الوحدات توقفت عن العمل منذ يومين بسبب عدم تزويدهم بالكميات الأزمة فيما تعمل وحدات أخرى بنصف طاقتها العادية وهذا ما يفسر نقص الكميات في الأسواق العادية.
كل هذا دون الحديث عن البيع المشروط والمضاربة والمسالك الموازية.
فالقضية لا تتعلق بالمراقبة بقدر ارتباطها بالعقلية وما تتميز به بلادنا من انفلات اخلاقي بالأساس لذلك نقول فقط لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
في المقابل تواصل بورصة الاسعار لهذا اليوم على نفس مستوياتها والتي كانت كما يلي:
الخضر:
البطاطا من 1.000 د إلى 1.300 د
الطماطم من540 مليم إلى 1.200 د
الفلفل من 1.600 د إلى2.000 د
البصل الصيفي من 1.400د الى 1.600 د
البصل الشتوي 1.300 د
الجلبانة من1.500 د إلى2.000 د
القنارية: 1.000 د إلى2.000د
الفول من 1.200د إلى 1.400 د
الفقوس 2.800د
السفنارية 1.500 د
القرع الاخضر 1.400د
البسباس من 1.000 د إلى 1.400 د
الانجالة 3.400 د
الخضر الورقية (معدنوس سلق سبناخ) من 300 مليم إلى 400 مليم
الغلال:
البرتقال نافال ونيهال من 1.800 إلى 2.300 د
المدلينة شنوة من 2.875 د إلى3.600 د
الاجاص ويليامس من 1.800 د إلى2.400 د
الموز 3.600 د
الدقلة من 7.900 د إلى12.000د
الرمان من 1.500 د إلى 2.000 د
التفاح من2.000د إلى 3.500د
اللحوم البيضاء:
الدواجن المعدة للطبخ 6.500 د
شرائح الديك الرومي 11.500 د
شرائح الدواجن من 11.000 د إلى 12.000 د
اللحوم الحمراء:
لحم الضان من 17.000 د إلى 24.000 د
الهبرة بقري من 20.000 د إلى 24.000 د
البقري بالعضم من 15.000 د إلى 18.000د
الصدرة من 9.000 د إلى 13.000 د
الأسماك:
ـ الورقة من11.500 د إلى 13.800 د
ـ القاروص من15.000 د إلى 16.800 د
ـ البوري من 9،900 الى 18،000د
ـ الصوبيا من 13،600 الى 18،000د
ـ المرجان 12،800د
ـ شرائح سمك الاسبادون 16،000د
ـ الشلبة 7،000د
ـ السردينة من 2،500 الى 4،000د
ـ الغزال من 10،000 الى 13،600د
ـ القرنبيط من 18.000د ويصل الى مستوى 30.000 د
الاسواق الاسبوعية المنتصبة اليوم
تونس الكبرى
اريانة
مقرين منوبة بئر الباي
الوطن القبلي
نابل
الهوارية
سليمان
ولاية جندوبة
طريقة
ولاية بنزرت
راس الجبل
ولاية باجة
تستور
ولاية مدنين
بن فردان
خلال هذا الأسبوع تحدثنا عن معضلة الزيت النباتي المدعم وذلك بناءا على شهادات مواطنين كنا التقيناهم في مختلف الأسواق.
اليوم يأتينا التأكيد من عند بعض أصحاب وحدات تعليب الزيت الذين أكدوا الشروق أن بعض الوحدات توقفت عن العمل منذ يومين بسبب عدم تزويدهم بالكميات الأزمة فيما تعمل وحدات أخرى بنصف طاقتها العادية وهذا ما يفسر نقص الكميات في الأسواق العادية.
كل هذا دون الحديث عن البيع المشروط والمضاربة والمسالك الموازية.
فالقضية لا تتعلق بالمراقبة بقدر ارتباطها بالعقلية وما تتميز به بلادنا من انفلات اخلاقي بالأساس لذلك نقول فقط لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
في المقابل تواصل بورصة الاسعار لهذا اليوم على نفس مستوياتها والتي كانت كما يلي:
الخضر:
البطاطا من 1.000 د إلى 1.300 د
الطماطم من540 مليم إلى 1.200 د
الفلفل من 1.600 د إلى2.000 د
البصل الصيفي من 1.400د الى 1.600 د
البصل الشتوي 1.300 د
الجلبانة من1.500 د إلى2.000 د
القنارية: 1.000 د إلى2.000د
الفول من 1.200د إلى 1.400 د
الفقوس 2.800د
السفنارية 1.500 د
القرع الاخضر 1.400د
البسباس من 1.000 د إلى 1.400 د
الانجالة 3.400 د
الخضر الورقية (معدنوس سلق سبناخ) من 300 مليم إلى 400 مليم
الغلال:
البرتقال نافال ونيهال من 1.800 إلى 2.300 د
المدلينة شنوة من 2.875 د إلى3.600 د
الاجاص ويليامس من 1.800 د إلى2.400 د
الموز 3.600 د
الدقلة من 7.900 د إلى12.000د
الرمان من 1.500 د إلى 2.000 د
التفاح من2.000د إلى 3.500د
اللحوم البيضاء:
الدواجن المعدة للطبخ 6.500 د
شرائح الديك الرومي 11.500 د
شرائح الدواجن من 11.000 د إلى 12.000 د
اللحوم الحمراء:
لحم الضان من 17.000 د إلى 24.000 د
الهبرة بقري من 20.000 د إلى 24.000 د
البقري بالعضم من 15.000 د إلى 18.000د
الصدرة من 9.000 د إلى 13.000 د
الأسماك:
ـ الورقة من11.500 د إلى 13.800 د
ـ القاروص من15.000 د إلى 16.800 د
ـ البوري من 9،900 الى 18،000د
ـ الصوبيا من 13،600 الى 18،000د
ـ المرجان 12،800د
ـ شرائح سمك الاسبادون 16،000د
ـ الشلبة 7،000د
ـ السردينة من 2،500 الى 4،000د
ـ الغزال من 10،000 الى 13،600د
ـ القرنبيط من 18.000د ويصل الى مستوى 30.000 د
الاسواق الاسبوعية المنتصبة اليوم
تونس الكبرى
اريانة
مقرين منوبة بئر الباي
الوطن القبلي
نابل
الهوارية
سليمان
ولاية جندوبة
طريقة
ولاية بنزرت
راس الجبل
ولاية باجة
تستور
ولاية مدنين
بن فردان
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018