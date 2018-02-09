بورصة الأ سعار:مسألة عقلية

خلال هذا الأسبوع تحدثنا عن معضلة الزيت النباتي المدعم وذلك بناءا على شهادات مواطنين كنا التقيناهم في مختلف الأسواق.

اليوم يأتينا التأكيد من عند بعض أصحاب وحدات تعليب الزيت الذين أكدوا الشروق أن بعض الوحدات توقفت عن العمل منذ يومين بسبب عدم تزويدهم بالكميات الأزمة فيما تعمل وحدات أخرى بنصف طاقتها العادية وهذا ما يفسر نقص الكميات في الأسواق العادية.

كل هذا دون الحديث عن البيع المشروط والمضاربة والمسالك الموازية.

فالقضية لا تتعلق بالمراقبة بقدر ارتباطها بالعقلية وما تتميز به بلادنا من انفلات اخلاقي بالأساس لذلك نقول فقط لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

في المقابل تواصل بورصة الاسعار لهذا اليوم على نفس مستوياتها والتي كانت كما يلي:

الخضر:

البطاطا من 1.000 د إلى 1.300 د

الطماطم من540 مليم إلى 1.200 د

الفلفل من 1.600 د إلى2.000 د

البصل الصيفي من 1.400د الى 1.600 د

البصل الشتوي 1.300 د

الجلبانة من1.500 د إلى2.000 د

القنارية: 1.000 د إلى2.000د

الفول من 1.200د إلى 1.400 د

الفقوس 2.800د

السفنارية 1.500 د

القرع الاخضر 1.400د

البسباس من 1.000 د إلى 1.400 د

الانجالة 3.400 د

الخضر الورقية (معدنوس سلق سبناخ) من 300 مليم إلى 400 مليم

الغلال:

البرتقال نافال ونيهال من 1.800 إلى 2.300 د

المدلينة شنوة من 2.875 د إلى3.600 د

الاجاص ويليامس من 1.800 د إلى2.400 د

الموز 3.600 د

الدقلة من 7.900 د إلى12.000د

الرمان من 1.500 د إلى 2.000 د

التفاح من2.000د إلى 3.500د

اللحوم البيضاء:

الدواجن المعدة للطبخ 6.500 د

شرائح الديك الرومي 11.500 د

شرائح الدواجن من 11.000 د إلى 12.000 د

اللحوم الحمراء:

لحم الضان من 17.000 د إلى 24.000 د

الهبرة بقري من 20.000 د إلى 24.000 د

البقري بالعضم من 15.000 د إلى 18.000د

الصدرة من 9.000 د إلى 13.000 د

الأسماك:

ـ الورقة من11.500 د إلى 13.800 د

ـ القاروص من15.000 د إلى 16.800 د

ـ البوري من 9،900 الى 18،000د

ـ الصوبيا من 13،600 الى 18،000د

ـ المرجان 12،800د

ـ شرائح سمك الاسبادون 16،000د

ـ الشلبة 7،000د

ـ السردينة من 2،500 الى 4،000د

ـ الغزال من 10،000 الى 13،600د

ـ القرنبيط من 18.000د ويصل الى مستوى 30.000 د

الاسواق الاسبوعية المنتصبة اليوم

تونس الكبرى

اريانة

مقرين منوبة بئر الباي

الوطن القبلي

نابل

الهوارية

سليمان

ولاية جندوبة

طريقة

ولاية بنزرت

راس الجبل

ولاية باجة

تستور

ولاية مدنين

بن فردان





محمد علي الفرشيشي