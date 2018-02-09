صوت الخبراء:ماهي المخاطر الصحّية المنجرّة عن السمنة لدى الأطفال؟

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د.محمد المرابط :
التأثيرات عديدة وتكون على مدة طويلة والتاثيرات النفسية هي التاثيرات العاجلة لان الطفل سيظهر مختلفا عن الاخرين امّا التاثيرات طويلة المدى فهي تعود الى سلوك استهلاكي غير سليم كما ان السمنة تتسبب لاحقا في تصلب العروق وبالتالي انفتاح الباب لأنواع من الامراض كالسكري وارتفاع ضغط الدم والقصور الكلوي وكذلك تاثر العينين بسبب المشاكل في العروق وتشحم الكبد وتخثر الدم وتؤثر حتى على مستوى المخ.
د.نبيلة قزاح :
الطفل المصاب بالسمنة مهدد اكثر بالإصابة بالسكري نوع 2 وبالاعوجاج في العمود الفقري بسبب ثقل الوزن كما يكون لوزنه تاثيرات على مفاصله ويتسبب له ايضا في مشاكل نفسية لانه قد يكون محل سخرية لدى الاطفال الاخرين. كما ان الطفل السمين مهدد بالإصابة بامراض القلب والشرايين وامراض النوم كانقطاع التنفس اثناء النوم او «الشخير» ويصبح لديه صعوبة في التنفس اثناء الحركة.
د.ليلى علوان :
الطفل المصاب بالسمنة في سن مبكرة مهدد بالسمنة عند الكبر وتكون لديه مشاكل صحية كارتفاع ضغط الدم والسرطان والسكري نوع 2 وامراض القلب والشرايين خاصة اذا اصيب بالسمنة قبل سن 6 سنوات. ويصبح مرشحا في سن الاربعين للاصابة بهذه التعكرات الصحّية.
د.مريم يازيدي :
مضار السمنة ان لم تكن حينية فهي تظهر في سن المراهقة من ذلك ظهور مرض السكري نوع 2 في سن مبكرة وكذلك ارتفاع ضغط الدم في ذات السن المبكرة وهذا قد يتسبب لاحقا في تعكرات صحية منها امراض القلب والشرايين. المسؤولية يتحملها الوالدان لان انقاذ الطفل من كل هذه الاشكاليات الصحّية يتم مبكرا.
د.محمد المرابط :
التأثيرات عديدة وتكون على مدة طويلة والتاثيرات النفسية هي التاثيرات العاجلة لان الطفل سيظهر مختلفا عن الاخرين امّا التاثيرات طويلة المدى فهي تعود الى سلوك استهلاكي غير سليم كما ان السمنة تتسبب لاحقا في تصلب العروق وبالتالي انفتاح الباب لأنواع من الامراض كالسكري وارتفاع ضغط الدم والقصور الكلوي وكذلك تاثر العينين بسبب المشاكل في العروق وتشحم الكبد وتخثر الدم وتؤثر حتى على مستوى المخ.
د.نبيلة قزاح :
الطفل المصاب بالسمنة مهدد اكثر بالإصابة بالسكري نوع 2 وبالاعوجاج في العمود الفقري بسبب ثقل الوزن كما يكون لوزنه تاثيرات على مفاصله ويتسبب له ايضا في مشاكل نفسية لانه قد يكون محل سخرية لدى الاطفال الاخرين. كما ان الطفل السمين مهدد بالإصابة بامراض القلب والشرايين وامراض النوم كانقطاع التنفس اثناء النوم او «الشخير» ويصبح لديه صعوبة في التنفس اثناء الحركة.
د.ليلى علوان :
الطفل المصاب بالسمنة في سن مبكرة مهدد بالسمنة عند الكبر وتكون لديه مشاكل صحية كارتفاع ضغط الدم والسرطان والسكري نوع 2 وامراض القلب والشرايين خاصة اذا اصيب بالسمنة قبل سن 6 سنوات. ويصبح مرشحا في سن الاربعين للاصابة بهذه التعكرات الصحّية.
د.مريم يازيدي :
مضار السمنة ان لم تكن حينية فهي تظهر في سن المراهقة من ذلك ظهور مرض السكري نوع 2 في سن مبكرة وكذلك ارتفاع ضغط الدم في ذات السن المبكرة وهذا قد يتسبب لاحقا في تعكرات صحية منها امراض القلب والشرايين. المسؤولية يتحملها الوالدان لان انقاذ الطفل من كل هذه الاشكاليات الصحّية يتم مبكرا.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
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-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018