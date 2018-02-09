صوت الخبراء:ماهي المخاطر الصحّية المنجرّة عن السمنة لدى الأطفال؟

د.محمد المرابط :

التأثيرات عديدة وتكون على مدة طويلة والتاثيرات النفسية هي التاثيرات العاجلة لان الطفل سيظهر مختلفا عن الاخرين امّا التاثيرات طويلة المدى فهي تعود الى سلوك استهلاكي غير سليم كما ان السمنة تتسبب لاحقا في تصلب العروق وبالتالي انفتاح الباب لأنواع من الامراض كالسكري وارتفاع ضغط الدم والقصور الكلوي وكذلك تاثر العينين بسبب المشاكل في العروق وتشحم الكبد وتخثر الدم وتؤثر حتى على مستوى المخ.

د.نبيلة قزاح :

الطفل المصاب بالسمنة مهدد اكثر بالإصابة بالسكري نوع 2 وبالاعوجاج في العمود الفقري بسبب ثقل الوزن كما يكون لوزنه تاثيرات على مفاصله ويتسبب له ايضا في مشاكل نفسية لانه قد يكون محل سخرية لدى الاطفال الاخرين. كما ان الطفل السمين مهدد بالإصابة بامراض القلب والشرايين وامراض النوم كانقطاع التنفس اثناء النوم او «الشخير» ويصبح لديه صعوبة في التنفس اثناء الحركة.

د.ليلى علوان :

الطفل المصاب بالسمنة في سن مبكرة مهدد بالسمنة عند الكبر وتكون لديه مشاكل صحية كارتفاع ضغط الدم والسرطان والسكري نوع 2 وامراض القلب والشرايين خاصة اذا اصيب بالسمنة قبل سن 6 سنوات. ويصبح مرشحا في سن الاربعين للاصابة بهذه التعكرات الصحّية.

د.مريم يازيدي :

مضار السمنة ان لم تكن حينية فهي تظهر في سن المراهقة من ذلك ظهور مرض السكري نوع 2 في سن مبكرة وكذلك ارتفاع ضغط الدم في ذات السن المبكرة وهذا قد يتسبب لاحقا في تعكرات صحية منها امراض القلب والشرايين. المسؤولية يتحملها الوالدان لان انقاذ الطفل من كل هذه الاشكاليات الصحّية يتم مبكرا.