اتهمها بتجاهل مطالبهم:اتحاد الفلاحين مستاء من الوزارة ويلوح بالتصعيد

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تونس(الشروق) ـ
قرر المجلس المركزي المنعقد امس بسيدي بوزيد عقد المؤتمر الوطني السادس عشر لاتحاد الفلاحين من 8 الى 11 ماي القادم بتوزر كما استعرض جملة المشاكل والصعوبات التي يعاني منها اهل القطاع.
ولدى تطرقه الى النشاط الهيكلي للاتحاد عبر المجلس المركزي في بيان له عن ارتياحه لاستكمال تركيز الجامعات الوطنية وللاجواء التي دارت فيها مؤتمرات الاتحادات المحلية والجهوية وما افرزته من هيئات جديدة تم انتخابها بشكل ديمقراطي وحر ونزيه وذلك في اطار احترام النظام الاساسي للاتحاد.
ودعا الى الاسراع في مراجعة دليل الاجراءات من اجل رفع كل العراقيل الادارية والمادية التي تحول دون تطبيق قانون الاستثمار الجديد واحكام توزيع الاعلاف المدعمة على الفلاحين بشكل يفي بحاجاتهم الحقيقية والحد من جشع المسالك الموازية والاسواق السوداء كما دعا الديوان الوطني للزيت الى التدخل العاجل لاقتناء كميات من زيت الزيتون حفاظا على مصالح صغار الفلاحين.
وعبر في ذات البيان عن استيائه من تواصل تضخم كلفة الانتاج مما زاد في تقهقر مردودية الفلاحين وتردي أوضاعهم وانشغاله تجاه ما يواجهه قطاع تربية الماشية من صعوبات بسبب الجفاف والتهريب مجددا دعوته لاحداث صندوق الصحة الحيوانية.
وطالب بالاسراع في حل اشكاليات قطاع الصيد البحري والتعاطي ايجابيا مع مقترحات الاتحاد المتعلقة بوضع نظام جديد للتغطية الاجتماعية ومقاومة الصيد العشوائي والتلوث البحري واحكام توزيع حصص التن الاحمر.
ودعا المكتب التنفيذي الموسع الى الانعقاد قريبا لتدارس وسائل التحرك وآليات التصعيد المتاحة كردة فعل على تمادي سلطة الاشراف في تجاهل مطالب الفلاحين المشروعة على غرار نشر نتائج التحقيق الذي تم فتحه حول نقص البذور الممتازة ومقاومة التهريب وحل مشكل نقص المياه.
ولم يخف ارتياحه لقرار قانون تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم السرقات الفلاحية لكن مع ضرورة إرساء هيكل أمني متخصص وتمكين الفلاحين من وسائل الحماية اللازمة.
تونس(الشروق) ـ
قرر المجلس المركزي المنعقد امس بسيدي بوزيد عقد المؤتمر الوطني السادس عشر لاتحاد الفلاحين من 8 الى 11 ماي القادم بتوزر كما استعرض جملة المشاكل والصعوبات التي يعاني منها اهل القطاع.
ولدى تطرقه الى النشاط الهيكلي للاتحاد عبر المجلس المركزي في بيان له عن ارتياحه لاستكمال تركيز الجامعات الوطنية وللاجواء التي دارت فيها مؤتمرات الاتحادات المحلية والجهوية وما افرزته من هيئات جديدة تم انتخابها بشكل ديمقراطي وحر ونزيه وذلك في اطار احترام النظام الاساسي للاتحاد.
ودعا الى الاسراع في مراجعة دليل الاجراءات من اجل رفع كل العراقيل الادارية والمادية التي تحول دون تطبيق قانون الاستثمار الجديد واحكام توزيع الاعلاف المدعمة على الفلاحين بشكل يفي بحاجاتهم الحقيقية والحد من جشع المسالك الموازية والاسواق السوداء كما دعا الديوان الوطني للزيت الى التدخل العاجل لاقتناء كميات من زيت الزيتون حفاظا على مصالح صغار الفلاحين.
وعبر في ذات البيان عن استيائه من تواصل تضخم كلفة الانتاج مما زاد في تقهقر مردودية الفلاحين وتردي أوضاعهم وانشغاله تجاه ما يواجهه قطاع تربية الماشية من صعوبات بسبب الجفاف والتهريب مجددا دعوته لاحداث صندوق الصحة الحيوانية.
وطالب بالاسراع في حل اشكاليات قطاع الصيد البحري والتعاطي ايجابيا مع مقترحات الاتحاد المتعلقة بوضع نظام جديد للتغطية الاجتماعية ومقاومة الصيد العشوائي والتلوث البحري واحكام توزيع حصص التن الاحمر.
ودعا المكتب التنفيذي الموسع الى الانعقاد قريبا لتدارس وسائل التحرك وآليات التصعيد المتاحة كردة فعل على تمادي سلطة الاشراف في تجاهل مطالب الفلاحين المشروعة على غرار نشر نتائج التحقيق الذي تم فتحه حول نقص البذور الممتازة ومقاومة التهريب وحل مشكل نقص المياه.
ولم يخف ارتياحه لقرار قانون تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم السرقات الفلاحية لكن مع ضرورة إرساء هيكل أمني متخصص وتمكين الفلاحين من وسائل الحماية اللازمة.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
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23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
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22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
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19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018