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يوم السبت 10 فيفري 2018
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اتهمها بتجاهل مطالبهم:اتحاد الفلاحين مستاء من الوزارة ويلوح بالتصعيد
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النقابي
اتهمها بتجاهل مطالبهم:اتحاد الفلاحين مستاء من الوزارة ويلوح بالتصعيد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

تونس(الشروق) ـ 
قرر المجلس المركزي المنعقد امس بسيدي بوزيد عقد المؤتمر الوطني السادس عشر لاتحاد الفلاحين من 8 الى 11 ماي القادم بتوزر كما استعرض جملة المشاكل والصعوبات التي يعاني منها اهل القطاع.
ولدى تطرقه الى النشاط الهيكلي للاتحاد عبر المجلس المركزي في بيان له عن ارتياحه لاستكمال تركيز الجامعات الوطنية وللاجواء التي دارت فيها مؤتمرات الاتحادات المحلية والجهوية وما افرزته من هيئات جديدة تم انتخابها بشكل ديمقراطي وحر ونزيه وذلك في اطار احترام النظام الاساسي للاتحاد.
ودعا الى الاسراع في مراجعة دليل الاجراءات من اجل رفع كل العراقيل الادارية والمادية التي تحول دون تطبيق قانون الاستثمار الجديد واحكام توزيع الاعلاف المدعمة على الفلاحين بشكل يفي بحاجاتهم الحقيقية والحد من جشع المسالك الموازية والاسواق السوداء كما دعا الديوان الوطني للزيت الى التدخل العاجل لاقتناء كميات من زيت الزيتون حفاظا على مصالح صغار الفلاحين.
وعبر في ذات البيان عن استيائه من تواصل تضخم كلفة الانتاج مما زاد في تقهقر مردودية الفلاحين وتردي أوضاعهم وانشغاله تجاه ما يواجهه قطاع تربية الماشية من صعوبات بسبب الجفاف والتهريب مجددا دعوته لاحداث صندوق الصحة الحيوانية.
وطالب بالاسراع في حل اشكاليات قطاع الصيد البحري والتعاطي ايجابيا مع مقترحات الاتحاد المتعلقة بوضع نظام جديد للتغطية الاجتماعية ومقاومة الصيد العشوائي والتلوث البحري واحكام توزيع حصص التن الاحمر.
ودعا المكتب التنفيذي الموسع الى الانعقاد قريبا لتدارس وسائل التحرك وآليات التصعيد المتاحة كردة فعل على تمادي سلطة الاشراف في تجاهل مطالب الفلاحين المشروعة على غرار نشر نتائج التحقيق الذي تم فتحه حول نقص البذور الممتازة ومقاومة التهريب وحل مشكل نقص المياه.
ولم يخف ارتياحه لقرار قانون تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم السرقات الفلاحية لكن مع ضرورة إرساء هيكل أمني متخصص وتمكين الفلاحين من وسائل الحماية اللازمة.

نزيهة بوسعيدي
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اتهمها بتجاهل مطالبهم:اتحاد الفلاحين مستاء من الوزارة ويلوح بالتصعيد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

تونس(الشروق) ـ 
قرر المجلس المركزي المنعقد امس بسيدي بوزيد عقد المؤتمر الوطني السادس عشر لاتحاد الفلاحين من 8 الى 11 ماي القادم بتوزر كما استعرض جملة المشاكل والصعوبات التي يعاني منها اهل القطاع.
ولدى تطرقه الى النشاط الهيكلي للاتحاد عبر المجلس المركزي في بيان له عن ارتياحه لاستكمال تركيز الجامعات الوطنية وللاجواء التي دارت فيها مؤتمرات الاتحادات المحلية والجهوية وما افرزته من هيئات جديدة تم انتخابها بشكل ديمقراطي وحر ونزيه وذلك في اطار احترام النظام الاساسي للاتحاد.
ودعا الى الاسراع في مراجعة دليل الاجراءات من اجل رفع كل العراقيل الادارية والمادية التي تحول دون تطبيق قانون الاستثمار الجديد واحكام توزيع الاعلاف المدعمة على الفلاحين بشكل يفي بحاجاتهم الحقيقية والحد من جشع المسالك الموازية والاسواق السوداء كما دعا الديوان الوطني للزيت الى التدخل العاجل لاقتناء كميات من زيت الزيتون حفاظا على مصالح صغار الفلاحين.
وعبر في ذات البيان عن استيائه من تواصل تضخم كلفة الانتاج مما زاد في تقهقر مردودية الفلاحين وتردي أوضاعهم وانشغاله تجاه ما يواجهه قطاع تربية الماشية من صعوبات بسبب الجفاف والتهريب مجددا دعوته لاحداث صندوق الصحة الحيوانية.
وطالب بالاسراع في حل اشكاليات قطاع الصيد البحري والتعاطي ايجابيا مع مقترحات الاتحاد المتعلقة بوضع نظام جديد للتغطية الاجتماعية ومقاومة الصيد العشوائي والتلوث البحري واحكام توزيع حصص التن الاحمر.
ودعا المكتب التنفيذي الموسع الى الانعقاد قريبا لتدارس وسائل التحرك وآليات التصعيد المتاحة كردة فعل على تمادي سلطة الاشراف في تجاهل مطالب الفلاحين المشروعة على غرار نشر نتائج التحقيق الذي تم فتحه حول نقص البذور الممتازة ومقاومة التهريب وحل مشكل نقص المياه.
ولم يخف ارتياحه لقرار قانون تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم السرقات الفلاحية لكن مع ضرورة إرساء هيكل أمني متخصص وتمكين الفلاحين من وسائل الحماية اللازمة.

نزيهة بوسعيدي
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