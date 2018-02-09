بعد أن تعهّد بالحل:هل يحلّ وزير التربية أزمة «كاباس 2017» ؟

«لا نريد قرارات ارتجالية مسقطة ولا حلول ترقيعية بعيدة عن تطلعاتنا، نريدها اجراءات تشاركية بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية والحسابات الشخصية الضيقة» هذا ما أكدّه أمس الاساتذة الناجحون في مناظرة «كاباس2017» خلال ندوة صحفية.

تونس - الشروق:

رغم لقائهم مع وزير التربية حاتم بن سالم نهاية الشهر المنقضي وما صدر عنه من تطمينات بخصوص قضيتهم التي أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط التربوية وبين الكتل البرلمانية، الا أن عاصفة الغضب في صفوف المحتجين من أصحاب الشهائد العليا ممن اجتازوا مناظرة الكاباس 2017 بنجاح، لم تهدأ بعد، خوفا من قرارات «مسقطة» قد تعصف بآمالهم.

وأكّد منسق الاساتذة الناجحين في مناظرة الكاباس حسام الأشهب خلال ندوة صحفية انعقدت أمس بالعاصمة ان ضبابية المشهد أمام هذه الشريحة من اصحاب الشهائد العليا وغياب تعهدات موثقة من قبل مختلف الاطراف المعنية وعلى رأسها وزير التربية -التي عبر خلال لقائه الاخير عن تضامنه مع القضية وتعهد بتسوية الملف بعد فض الشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-هي التي جعلت مخاوفهم تزداد يوما بعد آخر.

وأضاف حسام الأشهب ان احتجاجات الاساتذة الناجحين في المناظرة الخارجية بالاختبارات للدخول في مرحلة تكوين للحصول على الماجستير المهني في علوم التربية « كاباس2017» ستتواصل وستأخذ منحى تصاعديا في صورة عدم الاسراع في حلحلة المشاكل العالقة والحسم النهائي في هذا الملف الذي اثار جدلا واسعا واسأل من الحبر الكثير ولقي تفاعلا إيجابيا من مختلف الاطراف دون تفعيل على ارض الواقع رغم ما تعانيه وزارة التربية من نقص في اطار التدريس ومن شغورات بالآلاف.

ودعا منسق الاساتذة رئاسة الحكومة الى الإفصاح عن موقفها تجاه ملف ناجحي الكاباس وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للانتداب والتكوين وتبني هذه القضية بعيدا عن الوعود «الوهمية» بالتسوية والحلول «الترقيعية» التي لا ترتقي الى مستوى انتظاراتهم، مشيرا الى ان تحركاتهم الاحتجاجية ستأخذ منحى تصاعديا تصل حد اضرابات الجوع الجماعية في صورة مزيد التلاعب بهذا الملف.

وشدد حسام الأشهب تمسكه بضرورة ان يكون التكوين البيداغوجي صلب مراكز التكوين التابعة لوزارة التربية وان يتمتع الاساتذة (ناجحي الكاباس) بصفة «استاذ متربص» خلال فترة التكوين الى جانب الالتزام بضمان الانتداب برتبة استاذ اول بعد فترة التكوين وفق قانون واضح صادر في الرائد الرسمي علاوة على المطالبة بتطبيق القانون عدد 112 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وتطبيق الامر عدد 428 لسنة 2007 باعتبار انهما (هذا الامر والقانون المشار اليه سابقا) كانا السند المادي القانوني الذي اعتمد في مقرر وزير التربية المؤرخ في 27 فيفري 2017 والمتعلق بفتح مناظرة خارجية للدخول الى مرحلة تكوين للحصول على الماجستير المهني في علوم التربية.

وقال الأشهب «نأمل ان تكون مخرجات الجلسة المزمع عقدها مع وزير التربية يوم 15 فيفري الجاري، في مستوى انتظاراتنا تجنبا لما يمكن ان ينجر عن غضبنا من ردود افعال وتحركات احتجاجية بكل الاشكال النضالية المشروعة».





شافية براهمي