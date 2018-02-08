فرنسا تقرر تعويض الجرحى الجزائريين في حرب التحرير

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وافق المجلس الدستوري الفرنسي، على نظام تعويضي لجميع ضحايا الحرب في الجزائر بين سنتي 1954 و1962، للأشخاص المقيمين في الجزائر آنذاك من غير ذوي الجنسية الفرنسية.
واستنادا إلى مبدأ "المساواة أمام القانون"، أقر حكماء المجلس الدستوري الفرنسي تمديد الحق في المعاشات لضحايا العنف خلال الحرب الجزائرية، إلى جميع ضحايا الحرب في الجزائر، ما داموا يقيمون في البلد أثناء النزاع.
وجاء قرار المجلس الدستوري الفرنسي ردا على شكوى من طرف شخص كان ضحية عنف أثناء الثورة التحريرية عندما كان في سن الثامنة من عمره، حيث اعترض الشاكي على دستورية المادة 13 من قانون جويلية 1963 الذي يخص بالتعويض الضحايا ذوي الجنسية الفرنسية الذين تعرضوا لإصابات بدنية بين 31 أكتوبر 1954 و29 سبتمبر 1962.
ويرى حكماء المجلس الدستوري الفرنسي أن المشرع آنذاك "لا يمكنه، من دون تجاهل مبدأ المساواة أمام القانون، أن يفرق بين الضحايا من جنسية فرنسية وضحايا من جنسيات أجنبية مقيمة فوق تراب فرنسي أيام الأحداث".
وافق المجلس الدستوري الفرنسي، على نظام تعويضي لجميع ضحايا الحرب في الجزائر بين سنتي 1954 و1962، للأشخاص المقيمين في الجزائر آنذاك من غير ذوي الجنسية الفرنسية.
واستنادا إلى مبدأ "المساواة أمام القانون"، أقر حكماء المجلس الدستوري الفرنسي تمديد الحق في المعاشات لضحايا العنف خلال الحرب الجزائرية، إلى جميع ضحايا الحرب في الجزائر، ما داموا يقيمون في البلد أثناء النزاع.
وجاء قرار المجلس الدستوري الفرنسي ردا على شكوى من طرف شخص كان ضحية عنف أثناء الثورة التحريرية عندما كان في سن الثامنة من عمره، حيث اعترض الشاكي على دستورية المادة 13 من قانون جويلية 1963 الذي يخص بالتعويض الضحايا ذوي الجنسية الفرنسية الذين تعرضوا لإصابات بدنية بين 31 أكتوبر 1954 و29 سبتمبر 1962.
ويرى حكماء المجلس الدستوري الفرنسي أن المشرع آنذاك "لا يمكنه، من دون تجاهل مبدأ المساواة أمام القانون، أن يفرق بين الضحايا من جنسية فرنسية وضحايا من جنسيات أجنبية مقيمة فوق تراب فرنسي أيام الأحداث".
-
10:50250 مليارا خسائر "السكة الحديدية" بسبب أزمة الفسفاط
09 فيفري 2018
-
10:28لليوم الثاني على التوالي.. الغاز يتسبب في اختناق عاملات بمنزل بورقيبة
09 فيفري 2018
-
10:01قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية
09 فيفري 2018
-
10:01القيروان: حجز شاحنتين محملتين بالبنزين المهرب
09 فيفري 2018
-
09:47معاذ بن زايد عضوا بهيئة التحكيم الرياضي للاتحاد الدولي لكرة اليد
09 فيفري 2018
-
09:38السعودية: غرامة مالية والتشهير لمعذب الكلب
09 فيفري 2018
-
09:15الرابطة المحترفة الاولى: تعيينات حكام الجولة الثامنة عشرة
09 فيفري 2018
-
09:11مواجهات بين أنصار اليمين المتطرف والشرطة الإيطالية
09 فيفري 2018
-
08:39فرنسا تقرر تعويض الجرحى الجزائريين في حرب التحرير
09 فيفري 2018
-
08:21الجيش المصري يطلق عملية واسعة ضد العناصر الإرهابية في سيناء
09 فيفري 2018
-
08:18أميركا تدخل في ثاني إغلاق حكومي خلال العام 2018
09 فيفري 2018
-
00:35معهد الاستهلاك يدعو التونسيين إلى التثبت من الجبن الصناعي
09 فيفري 2018
-
00:29شاهد.. لاعب يخلع قميص ميسي خلال المباراة لإيقافه!
09 فيفري 2018
-
23:23هل يصطدم كويكب بالأرض يوم الجمعة؟
08 فيفري 2018
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018