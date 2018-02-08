الْيَوْمَ حفل توقيع إصدارين جديدين حول «الإعلام في تونس» للزميل خالد الحدّاد

تونس-الشروق:

ينتظم عشية اليوم الجمعة بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال بمكتبة الكتاب (شارع الحبيب بورقيبة، قرب المركّب التجاري الكوليزي) حفل توقيع إصدارين جديدين للصحفي والباحث الزميل الدكتور خالد الحدّاد.

والكتابان من الأعمال الأكاديمية (أطروحة دكتوراه) أنجزها خالد الحدّاد بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار تحت إشراف الأستاذ الدكتور المنصف ونّاس.

ويتمحور الكتاب الاول (السياسة الإعلاميّة في تونس (1987-2011): مراكز نفوذ- صراع خلافة- سقوط نظام) والذي قام بتقديمه أ. د ونّاس حول تعاطي السلطة السياسية خلال الفترة المبحوثة مع القطاع الاعلامي وكيفية إدارة شؤونه.

اما الكتاب الثاني (الإعلام التونسي (1956-2011) في عيون معاصريه، والذي قدّمه أ. د محمّد حمدان، فقد تضمّن مدوّنة لعدد هام من المقابلات مع سياسيين وصحافيين وأصحاب مؤسّسات وخبراء في الإعلام والاتصال، وهي تعد بمثابة شهادات تاريخية يُمكن الاستئناس بها لفهم ما كان يحيط بالعملية الاعلامية والاتصالية عموما من سياسات وخيارات وايضا صراعات وتجاذبات من الاستقلال الى يوم 14 جانفي 2011.

الإصداران مهمان وهما يمثلان اضافة نوعية للمكتبة الاعلامية في تونس، فالف مبروك للزميل العزيز خالد الحدّاد وبمزيد التوفيق والانتاج العلمي والمعرفي.