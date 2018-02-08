الْيَوْمَ حفل توقيع إصدارين جديدين حول «الإعلام في تونس» للزميل خالد الحدّاد

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تونس-الشروق:
ينتظم عشية اليوم الجمعة بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال بمكتبة الكتاب (شارع الحبيب بورقيبة، قرب المركّب التجاري الكوليزي) حفل توقيع إصدارين جديدين للصحفي والباحث الزميل الدكتور خالد الحدّاد.
والكتابان من الأعمال الأكاديمية (أطروحة دكتوراه) أنجزها خالد الحدّاد بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار تحت إشراف الأستاذ الدكتور المنصف ونّاس.
ويتمحور الكتاب الاول (السياسة الإعلاميّة في تونس (1987-2011): مراكز نفوذ- صراع خلافة- سقوط نظام) والذي قام بتقديمه أ. د ونّاس حول تعاطي السلطة السياسية خلال الفترة المبحوثة مع القطاع الاعلامي وكيفية إدارة شؤونه.
اما الكتاب الثاني (الإعلام التونسي (1956-2011) في عيون معاصريه، والذي قدّمه أ. د محمّد حمدان، فقد تضمّن مدوّنة لعدد هام من المقابلات مع سياسيين وصحافيين وأصحاب مؤسّسات وخبراء في الإعلام والاتصال، وهي تعد بمثابة شهادات تاريخية يُمكن الاستئناس بها لفهم ما كان يحيط بالعملية الاعلامية والاتصالية عموما من سياسات وخيارات وايضا صراعات وتجاذبات من الاستقلال الى يوم 14 جانفي 2011.
الإصداران مهمان وهما يمثلان اضافة نوعية للمكتبة الاعلامية في تونس، فالف مبروك للزميل العزيز خالد الحدّاد وبمزيد التوفيق والانتاج العلمي والمعرفي.
تونس-الشروق:
ينتظم عشية اليوم الجمعة بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال بمكتبة الكتاب (شارع الحبيب بورقيبة، قرب المركّب التجاري الكوليزي) حفل توقيع إصدارين جديدين للصحفي والباحث الزميل الدكتور خالد الحدّاد.
والكتابان من الأعمال الأكاديمية (أطروحة دكتوراه) أنجزها خالد الحدّاد بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار تحت إشراف الأستاذ الدكتور المنصف ونّاس.
ويتمحور الكتاب الاول (السياسة الإعلاميّة في تونس (1987-2011): مراكز نفوذ- صراع خلافة- سقوط نظام) والذي قام بتقديمه أ. د ونّاس حول تعاطي السلطة السياسية خلال الفترة المبحوثة مع القطاع الاعلامي وكيفية إدارة شؤونه.
اما الكتاب الثاني (الإعلام التونسي (1956-2011) في عيون معاصريه، والذي قدّمه أ. د محمّد حمدان، فقد تضمّن مدوّنة لعدد هام من المقابلات مع سياسيين وصحافيين وأصحاب مؤسّسات وخبراء في الإعلام والاتصال، وهي تعد بمثابة شهادات تاريخية يُمكن الاستئناس بها لفهم ما كان يحيط بالعملية الاعلامية والاتصالية عموما من سياسات وخيارات وايضا صراعات وتجاذبات من الاستقلال الى يوم 14 جانفي 2011.
الإصداران مهمان وهما يمثلان اضافة نوعية للمكتبة الاعلامية في تونس، فالف مبروك للزميل العزيز خالد الحدّاد وبمزيد التوفيق والانتاج العلمي والمعرفي.
-
10:50250 مليارا خسائر "السكة الحديدية" بسبب أزمة الفسفاط
09 فيفري 2018
-
10:28لليوم الثاني على التوالي.. الغاز يتسبب في اختناق عاملات بمنزل بورقيبة
09 فيفري 2018
-
10:01قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية
09 فيفري 2018
-
10:01القيروان: حجز شاحنتين محملتين بالبنزين المهرب
09 فيفري 2018
-
09:47معاذ بن زايد عضوا بهيئة التحكيم الرياضي للاتحاد الدولي لكرة اليد
09 فيفري 2018
-
09:38السعودية: غرامة مالية والتشهير لمعذب الكلب
09 فيفري 2018
-
09:15الرابطة المحترفة الاولى: تعيينات حكام الجولة الثامنة عشرة
09 فيفري 2018
-
09:11مواجهات بين أنصار اليمين المتطرف والشرطة الإيطالية
09 فيفري 2018
-
08:39فرنسا تقرر تعويض الجرحى الجزائريين في حرب التحرير
09 فيفري 2018
-
08:21الجيش المصري يطلق عملية واسعة ضد العناصر الإرهابية في سيناء
09 فيفري 2018
-
08:18أميركا تدخل في ثاني إغلاق حكومي خلال العام 2018
09 فيفري 2018
-
00:35معهد الاستهلاك يدعو التونسيين إلى التثبت من الجبن الصناعي
09 فيفري 2018
-
00:29شاهد.. لاعب يخلع قميص ميسي خلال المباراة لإيقافه!
09 فيفري 2018
-
23:23هل يصطدم كويكب بالأرض يوم الجمعة؟
08 فيفري 2018
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018