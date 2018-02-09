أخبار الأحزاب

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

نداء تونس

أعلن حزب حركة نداء تونس عن انضمام الفنان مقداد السهيلي الى صفوفها، ونشر الحزب بلاغا أكّد فيه أيضا انضمام الفنان فيصل الرياحي الى الحزب.

الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء

عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء برئاسة آمنة منصور القروي لقاء تشاوريا لتدارس مخططه الحزبي والاستعداد للمرحلة السياسية القادمة.

افاق تونس

طالب النائب عن حزب آفاق تونس كريم الهلالي من رئيس الحكومة ورئيس هيئة الانتخابات التدخل العاجل لمنع استعمال القاعات والمنشآت الرياضية من قبل هيئة الإنتخابات في الإنتخابات البلدية القادمة نظرا إلى أنّ هذه الفترة تعدّ ذروة الموسم الرياضي.

حركة النهضة

دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة الى الترفيع في مستوى التشارك الاستراتيجي بين تونس والجزائر خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين بمناسبة ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف.