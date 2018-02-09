أخبار الأحزاب

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نداء تونس
أعلن حزب حركة نداء تونس عن انضمام الفنان مقداد السهيلي الى صفوفها، ونشر الحزب بلاغا أكّد فيه أيضا انضمام الفنان فيصل الرياحي الى الحزب.
الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء
عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء برئاسة آمنة منصور القروي لقاء تشاوريا لتدارس مخططه الحزبي والاستعداد للمرحلة السياسية القادمة.
افاق تونس
طالب النائب عن حزب آفاق تونس كريم الهلالي من رئيس الحكومة ورئيس هيئة الانتخابات التدخل العاجل لمنع استعمال القاعات والمنشآت الرياضية من قبل هيئة الإنتخابات في الإنتخابات البلدية القادمة نظرا إلى أنّ هذه الفترة تعدّ ذروة الموسم الرياضي.
حركة النهضة
دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة الى الترفيع في مستوى التشارك الاستراتيجي بين تونس والجزائر خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين بمناسبة ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف.
نداء تونس
أعلن حزب حركة نداء تونس عن انضمام الفنان مقداد السهيلي الى صفوفها، ونشر الحزب بلاغا أكّد فيه أيضا انضمام الفنان فيصل الرياحي الى الحزب.
الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء
عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء برئاسة آمنة منصور القروي لقاء تشاوريا لتدارس مخططه الحزبي والاستعداد للمرحلة السياسية القادمة.
افاق تونس
طالب النائب عن حزب آفاق تونس كريم الهلالي من رئيس الحكومة ورئيس هيئة الانتخابات التدخل العاجل لمنع استعمال القاعات والمنشآت الرياضية من قبل هيئة الإنتخابات في الإنتخابات البلدية القادمة نظرا إلى أنّ هذه الفترة تعدّ ذروة الموسم الرياضي.
حركة النهضة
دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة الى الترفيع في مستوى التشارك الاستراتيجي بين تونس والجزائر خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين بمناسبة ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018