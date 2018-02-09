من ذكريات مناضل وطني (59):محمد الكيلاني:الأيام الأولــى في سجن 9 أفريــل

كان أول قرار لي عند دخول الزنزانة الانفرادية وتغيير الأغطية التي كانت تعج بالقمل بأخرى نظيفة هو أن أنام وفي اليوم الموالي جاء الحارس مرة أخرى وفتح الباب وتم إخراجي الى «لارية» لمدة خمس دقائق وكانت خارج الجناح.

في طريقنا للخروج كنا نمر على العنبر 17 الذي كان يضم أغلب الرفاق وبالتالي عندما كنت أتجول في «لارية» صعد احدهم على شباك العنبر ليكلمني وأعلمني بالموجودين هناك وقال لي انه يجب أن أطالب بسرير وثياب نظيفة ثم في الليل هناك نافذة صغيرة في العنبر 17 قبالة غرفتي وكان من الممكن ان أخاطبهم من زنزانتي.

في البداية كنت أتصور أنهم يتحدثون من الشباك الصغير وكنت افعل مثلهم لكن صوتي لم يكن مسموعا جيدا كأصواتهم وفي احد الأيام كان هناك سجين في زنزانة مقابلة لزنزانتي قال لي «يا 8 اشبيك هكا؟ حط زاورة على الارض وتكلم من تحت الباب» وفعلا في تلك الليلة تحدثت كما نصحني فتمكنت من سماعهم. في ذلك الجناح كان هناك مساجين محكومون بالإعدام وينتظرون التنفيذ في اقرب وقت ممكن وهناك عنبر آخر فيه اكبر المهربين وتجار القماش وكان احدهم باب زنزانته مفتوحا كلما مررت من أمامه وكانت مضاءة بشكل جيد فسالت عنه لاكتشف من هو وتبين انه احد التجار المعروفين. أيضا كانت هناك مجموعة في عنبرين هم جماعة الجبهة القومية التقدمية لتحرير تونس منهم نبيل الحمدي رحمه الله والساكري حكم عليه بالإعدام في قضية قفصة والمرغني أيضا وهناك سجين رابع نسيته، وكانت تلك المجموعة مقسمة على عنبرين.

أيضا كان هناك عنبر فيه المحكومين بالسجن بسبب المراودة وكانوا يضعونهم هناك لكي لا يتركوهم مع سجناء الحق العام وهناك أصبحوا يتكفلون بكل الخدمات التي تقدم لنا وينظفون خارج الزنزانات.

كذلك في الجناح e كان هناك شخص معروف وهو ملك الخارجين عن القانون الهادي الشنوفي وكان حينها متهم في 99 قضية التهريب والعنف وغيرها والبقية هم رفاقنا منهم الموجود في زنزانة انفرادية ومنهم الموجدين اثنين اثنان والبقية في العنبر 17.

كانت تلك أولى الأيام التي عشتها في السجن وكيف أننا كنا في البداية في سجن مضيق كسجن للعقاب لكن بالرغم من ذلك تمكنا من تنظيم حياتنا في ذلك السجن وكان أول ما قمنا به هو مقاومة مسألة التعذيب، كان هناك مكان اسمه «السقيفة» حيث يأتون بالمخالفين او غيرهم ليعاقبوهم ويعذبونهم بالفلقة وغيرها.

في بعض الأحيان عندما كنا بصدد الخروج لم يكونوا يعاقبوا المساجين لكن عندما نعود نسمع الصياح وكانت بجانبنا وعندما سألنا أكّدوا لنا ان «السقيفة» هي مكان التعذيب في سجن 9 افريل.

اتفقنا على ان نقوم بالاحتجاج وان نراسل الداخلية للكف عن تعذيب السجناء في ذلك المكان وكان أول إضراب قمنا به هو إضراب جوع احتجاجا على التعذيب وفي لقائنا مع مدير السجن فرضنا إلغاء التعذيب في الجناحe.

ربما هم بحثوا عن مكان آخر لكن نحن كنا نتحدث عن التعذيب في السجن وكنا شهود عيان على تلك الممارسات لذلك تمكنا من إلغائه.