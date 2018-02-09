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أولا وأخيرا:«يعيش البلاّرج في أعلى المدارج»
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السياسي
أولا وأخيرا:«يعيش البلاّرج في أعلى المدارج»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

لا شيء يمنع حليمة من عودتها إلى عادتها القديمة.
أخيرا عادت القفة الانتخابية إلى عادتها التجمعية وإن كانت أقل وزنا وأبخس محتوى مما احتوته في ذاك الزمن.
أخيرا تحركت هذه القفة مبشرة بانطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية التي قد تجرى وقد لا تجرى ولا أخالها سـ«تجرى على الصلاح» ولا على الإصلاح ولا على الفلاح وإنما على نخب الأشباح من أقزام الزعامة وأيتام الكرامة.
فألف شكر لمن بشرني بهذه العودة الميمونة لهذه القفة المسكونة بالجن الأزرق الثوري وهو حارس معهد ثانوي بمنطقة ريفية بإحدى الجهات الداخلية حيث حلت بالمعهد قافلة لأحد الأحزاب الحاكمة تحت غطاء جمعية خيرية محملة بالقفاف الكرطونية والأكياس البلاستيكية لتوزيعها على مساندي الحمام الأزرق من الدجاج الأسود «المقرّد».
حدثني عن محتويات هذه القفاف وهو يقول: «يا حسرة على قفة التجمع» ففهمت أن الرجل يقلل من شأن قفة الثورة الديمقراطية ويرفع من شأن قفة التجمع «الدكتاتورية» قلت افصح قال كانت في قفة التجمع بضاعة وصارت في قفة الثورة قلة حياء قلت أين تكمن قلة الحياء قال: «في العيطة والشهود على زوز كيلو مقرونة وحكة هريسة بونصف رطل وكيلو ملح» قلت أهذا كل ما تحتويه القفة الواحدة للعائلة المعوزة الواحدة. فأقسم ان لا شيء سواء مع بعض فضلات الأسواق الأسبوعية الشعبية من الروبافيكا التي لا تصلح حتى خرقا في ورشات اصلاح الميكنة قلت ومن يحرك هذا الاحتفال الخيري قال محرك «دوبل بون» قلت افصح قال قائمتان مرشحتان للبلدية لنفس الحزب واحدة باسمه والثانية تحت غطاء «مستقلة» قلت هل لك ما تضيف قال لقد حلت هذه القافلة بالمعهد في اليوم الذي عاد فيه «البلاّرج» (اللقلق) من هجرته إلى محيط المعهد بالضبط يومها تأكدت فعلا. من صحة مقولة الأجداد: «يعيش البلاّرج في بلاد العلوجة» وفي أعلى المدارج.

بقلم: مسعود الكوكي
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أولا وأخيرا:«يعيش البلاّرج في أعلى المدارج»
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المزيد من الأخبار...
السياسي
أولا وأخيرا:«يعيش البلاّرج في أعلى المدارج»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 فيفري 2018

لا شيء يمنع حليمة من عودتها إلى عادتها القديمة.
أخيرا عادت القفة الانتخابية إلى عادتها التجمعية وإن كانت أقل وزنا وأبخس محتوى مما احتوته في ذاك الزمن.
أخيرا تحركت هذه القفة مبشرة بانطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية التي قد تجرى وقد لا تجرى ولا أخالها سـ«تجرى على الصلاح» ولا على الإصلاح ولا على الفلاح وإنما على نخب الأشباح من أقزام الزعامة وأيتام الكرامة.
فألف شكر لمن بشرني بهذه العودة الميمونة لهذه القفة المسكونة بالجن الأزرق الثوري وهو حارس معهد ثانوي بمنطقة ريفية بإحدى الجهات الداخلية حيث حلت بالمعهد قافلة لأحد الأحزاب الحاكمة تحت غطاء جمعية خيرية محملة بالقفاف الكرطونية والأكياس البلاستيكية لتوزيعها على مساندي الحمام الأزرق من الدجاج الأسود «المقرّد».
حدثني عن محتويات هذه القفاف وهو يقول: «يا حسرة على قفة التجمع» ففهمت أن الرجل يقلل من شأن قفة الثورة الديمقراطية ويرفع من شأن قفة التجمع «الدكتاتورية» قلت افصح قال كانت في قفة التجمع بضاعة وصارت في قفة الثورة قلة حياء قلت أين تكمن قلة الحياء قال: «في العيطة والشهود على زوز كيلو مقرونة وحكة هريسة بونصف رطل وكيلو ملح» قلت أهذا كل ما تحتويه القفة الواحدة للعائلة المعوزة الواحدة. فأقسم ان لا شيء سواء مع بعض فضلات الأسواق الأسبوعية الشعبية من الروبافيكا التي لا تصلح حتى خرقا في ورشات اصلاح الميكنة قلت ومن يحرك هذا الاحتفال الخيري قال محرك «دوبل بون» قلت افصح قال قائمتان مرشحتان للبلدية لنفس الحزب واحدة باسمه والثانية تحت غطاء «مستقلة» قلت هل لك ما تضيف قال لقد حلت هذه القافلة بالمعهد في اليوم الذي عاد فيه «البلاّرج» (اللقلق) من هجرته إلى محيط المعهد بالضبط يومها تأكدت فعلا. من صحة مقولة الأجداد: «يعيش البلاّرج في بلاد العلوجة» وفي أعلى المدارج.

بقلم: مسعود الكوكي
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عبد الجليل المسعودي
معنى الاحتفاء بذكرى الساقية
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