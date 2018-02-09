أولا وأخيرا:«يعيش البلاّرج في أعلى المدارج»

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لا شيء يمنع حليمة من عودتها إلى عادتها القديمة.
أخيرا عادت القفة الانتخابية إلى عادتها التجمعية وإن كانت أقل وزنا وأبخس محتوى مما احتوته في ذاك الزمن.
أخيرا تحركت هذه القفة مبشرة بانطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية التي قد تجرى وقد لا تجرى ولا أخالها سـ«تجرى على الصلاح» ولا على الإصلاح ولا على الفلاح وإنما على نخب الأشباح من أقزام الزعامة وأيتام الكرامة.
فألف شكر لمن بشرني بهذه العودة الميمونة لهذه القفة المسكونة بالجن الأزرق الثوري وهو حارس معهد ثانوي بمنطقة ريفية بإحدى الجهات الداخلية حيث حلت بالمعهد قافلة لأحد الأحزاب الحاكمة تحت غطاء جمعية خيرية محملة بالقفاف الكرطونية والأكياس البلاستيكية لتوزيعها على مساندي الحمام الأزرق من الدجاج الأسود «المقرّد».
حدثني عن محتويات هذه القفاف وهو يقول: «يا حسرة على قفة التجمع» ففهمت أن الرجل يقلل من شأن قفة الثورة الديمقراطية ويرفع من شأن قفة التجمع «الدكتاتورية» قلت افصح قال كانت في قفة التجمع بضاعة وصارت في قفة الثورة قلة حياء قلت أين تكمن قلة الحياء قال: «في العيطة والشهود على زوز كيلو مقرونة وحكة هريسة بونصف رطل وكيلو ملح» قلت أهذا كل ما تحتويه القفة الواحدة للعائلة المعوزة الواحدة. فأقسم ان لا شيء سواء مع بعض فضلات الأسواق الأسبوعية الشعبية من الروبافيكا التي لا تصلح حتى خرقا في ورشات اصلاح الميكنة قلت ومن يحرك هذا الاحتفال الخيري قال محرك «دوبل بون» قلت افصح قال قائمتان مرشحتان للبلدية لنفس الحزب واحدة باسمه والثانية تحت غطاء «مستقلة» قلت هل لك ما تضيف قال لقد حلت هذه القافلة بالمعهد في اليوم الذي عاد فيه «البلاّرج» (اللقلق) من هجرته إلى محيط المعهد بالضبط يومها تأكدت فعلا. من صحة مقولة الأجداد: «يعيش البلاّرج في بلاد العلوجة» وفي أعلى المدارج.
لا شيء يمنع حليمة من عودتها إلى عادتها القديمة.
أخيرا عادت القفة الانتخابية إلى عادتها التجمعية وإن كانت أقل وزنا وأبخس محتوى مما احتوته في ذاك الزمن.
أخيرا تحركت هذه القفة مبشرة بانطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية التي قد تجرى وقد لا تجرى ولا أخالها سـ«تجرى على الصلاح» ولا على الإصلاح ولا على الفلاح وإنما على نخب الأشباح من أقزام الزعامة وأيتام الكرامة.
فألف شكر لمن بشرني بهذه العودة الميمونة لهذه القفة المسكونة بالجن الأزرق الثوري وهو حارس معهد ثانوي بمنطقة ريفية بإحدى الجهات الداخلية حيث حلت بالمعهد قافلة لأحد الأحزاب الحاكمة تحت غطاء جمعية خيرية محملة بالقفاف الكرطونية والأكياس البلاستيكية لتوزيعها على مساندي الحمام الأزرق من الدجاج الأسود «المقرّد».
حدثني عن محتويات هذه القفاف وهو يقول: «يا حسرة على قفة التجمع» ففهمت أن الرجل يقلل من شأن قفة الثورة الديمقراطية ويرفع من شأن قفة التجمع «الدكتاتورية» قلت افصح قال كانت في قفة التجمع بضاعة وصارت في قفة الثورة قلة حياء قلت أين تكمن قلة الحياء قال: «في العيطة والشهود على زوز كيلو مقرونة وحكة هريسة بونصف رطل وكيلو ملح» قلت أهذا كل ما تحتويه القفة الواحدة للعائلة المعوزة الواحدة. فأقسم ان لا شيء سواء مع بعض فضلات الأسواق الأسبوعية الشعبية من الروبافيكا التي لا تصلح حتى خرقا في ورشات اصلاح الميكنة قلت ومن يحرك هذا الاحتفال الخيري قال محرك «دوبل بون» قلت افصح قال قائمتان مرشحتان للبلدية لنفس الحزب واحدة باسمه والثانية تحت غطاء «مستقلة» قلت هل لك ما تضيف قال لقد حلت هذه القافلة بالمعهد في اليوم الذي عاد فيه «البلاّرج» (اللقلق) من هجرته إلى محيط المعهد بالضبط يومها تأكدت فعلا. من صحة مقولة الأجداد: «يعيش البلاّرج في بلاد العلوجة» وفي أعلى المدارج.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018