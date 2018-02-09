قراءة في نوايا تصويت الكتل البرلمانية:الخميس القادم .. البرلمان يطيح بالعيّاري

يعقد البرلمان جلسة عامة يوم الخميس القادم ستُخصّص ثلاث ساعات منها لمناقشة اعفاء محافظ البنك المركزي الشادلي العياري وتعويضه بمروان العباسي ,جلسة من المنتظر ان تكون ساخنة بطرح ملفات هامة مثل الجمعيات المشبوهة و تمويل الارهاب .

تونس ـ الشروق:

وصلت الدعوة المتعلقة باعفاء محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري الى البرلمان في الساعات القليلة القادمة ,الدعوة ارسلها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الى مكتب الضبط في مجلس نواب الشعب و تضمنت طلبا في الاعفاء , هذا الطلب نظر فيه مكتب المجلس امس وحدّد موعدا للجلسة العامة يوم الخميس ,هذه الجلسة سيتم خلالها المصادقة على اقالة الشادلي العياري و تعويضه بمروان العباسي. طلب رئيس الجمهورية انبني على مراسلة رئيس الحكومة يوسف الشاهد التي اقترح فيها تعويض الشادلي العياري بمروان العباسي بعد تصنيف تونس مؤخرا من الدول عالية المخاطر في مستوى تبييض الاموال و تمويل الارهاب ,وارتباطا بأن اقالة محافظ البنك المركزي مسألة تتداخل فيها صلاحيات رئاسة الجمهورية الذي تقترح و البرلمان الذي يصوت فان الملف سيأخذ مساره القانوني و يُحسم بالتصويت

صلاحيات الرئيس

اقالة محافظ البنك المركزي مؤطّرة قانونيا بالفصل 78 الذي يندرج ضمن باب السلطة التنفيذية في جزئها المتعلق برئاسة الجمهورية حيث ينص هذا الفصل على ان «يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية:تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه،التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون، التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون،تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتمّ إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء»

تضارب الآراء

عرض الطلب على التصويت يطرح ملف التوازنات داخل البرلمان و يعيد الى السطح الحديث عن قدرة الائتلاف الحاكم على تجميع الاغلبية المطلقة (109 نائبا ) وتبدو المسالة شديدة الحساسية في هذا الملف بالذات خاصة وان الحليف الاستراتيجي لنداء تونس وهو حركة النهضة لا يتفق نوابه على موقف واحد ازاء اعفاء العياري وتتباين اراءهم بين داعم ورافض وبلغ الامر حدّ قول نائب النهضة محمد بن سالم ان اقالة الشادلي العياري «تصفية حسابات خاصة او حزبية .. وبحث عن كبش فداء «

تصويت الكتل

قراءة مواقف القوى السياسية الممثلة في البرلمان تؤكّد ان حركة نداء تونس ستكون قاطرة الدفع في سياق الاطاحة بالعياري و تضم كتلة الحركة 54 نائبا ,اما كتلة حركة النهضة والتي تضم 68 نائبا فمن المنتظر ان تنقسم المواقف فيها بين داعم و محتفظ بصوته ومن المنتظر ان يكون عدد النواب الداعمين اكثر عدديّا ,اما الكتلة الثالثة في البرلمان وهي كتلة الحرة والتي تضم 21 نائبا فمن المنتظر ان ينقسم تصويت نوابها ايضا بين داعمين و محتفظين ورافضين وهو نفس الامر تقريبا بالنسبة لكتلة افاق تونس ,اما كتلة الجبهة الشعبية والتي تضم 15 نائبا فمن المنتظر ان يصوت نوابها بالرفض او الاحتفاظ نظرا لتموقعهم في المعارضة ,وينطبق نفس التوقع على الكتلة الديمقراطية التي تضم 12 نائبا ,في حين سيصوت نواب كتلة الاتحاد الوطني الحر وهم 11 نائبا في غالبهم لصالح قرار الاقالة مع امكانية احتفاظ عدد منهم باصواتهم , امّا الكتلة الوطنية والتي تضم 10 نواب فستصوت لصالح قرار الاقالة .. ويبقى موقف النواب غير المنتمين خاضعا للتذبذب بين التصويت الايجابي والرفض والتحفظ ارتباطا باختلاف مواقفهم وانتماءاتهم .

130 صوتا مع

مع مراعاة الغيابات التي عادة ما تتراوح بين الـ 30 و 40 غيابا في الجلسات الهامة و الـ80 غيابا في الجلسات الاقل اهمية ,فان عدد الاصوات التي من المنتظر ان تصوت لصالح اقالة العياري يمكن ان تصل الى 130 في حدها الاقصى , في حين يمكن ان يصل عدد الرافضين الى 30 نائبا مع بلوغ عدد النواب المحتفظين باصواتهم الـ 25 صوتا في حين من المنتظر ان يتغيّب ما يقارب الـ30 نائبا.

سرحان الشيخاوي